Phần thưởng chỉ dành cho tài xế lái xe đúng luật

Tại Mỹ, tài xế lái xe đúng tốc độ sẽ được ưu tiên nhiều đèn xanh hơn. Ngược lại, các "quái xế" cho xe chạy tốc độ cao sẽ phải dừng chờ đèn đỏ nhiều hơn.

Ảnh minh họa: Duy Hiệu.

Theo Carscoops, tất cả tài xế đều muốn hành trình diễn ra nhanh chóng và an toàn. Về cơ bản, 2 yếu tố này ít nhiều mâu thuẫn nhau, bởi lái xe quá nhanh có khả năng sẽ kéo giảm độ an toàn.

Tuy nhiên, 2 tiểu bang tại Mỹ lúc này đang thử nghiệm một chương trình có thể giúp cả 2 yếu tố trên hòa hợp. Nếu tài xế điều khiển phương tiện chạy đúng tốc độ quy định, đôi khi họ sẽ được “trao thưởng” bằng nhiều hơn các tín hiệu đèn xanh trên đường.

Ở điều kiện lý tưởng, điều này đồng nghĩa khoảng thời gian đi lại được rút ngắn, nhưng đồng thời hành trình vẫn an toàn do xe không vượt quá tốc độ tối đa theo quy định.

Các thành phố Albuquerque (tiểu bang New Mexico) và Portland (tiểu bang Oregon) của Mỹ đang sử dụng các biến thể của chiến lược điều tiết giao thông có tên “Rest in Red”, tạm dịch “mặc định đèn đỏ”.

Thay vì luân phiên đèn giao thông xanh-vàng-đỏ theo chu kỳ thông thường, đèn giao thông tại đây sẽ mặc định chuyển sang đỏ khi không có phương tiện giao thông nào gần đó.

Các cảm biến sẽ phát hiện phương tiện đến gần, đồng thời xác định tốc độ hiện tại. Nếu tài xế chấp hành đúng giới hạn tốc độ quy định, đèn xanh sẽ là “phần thưởng” giúp lưu thông được thông suốt.

Ngược lại, việc cho xe chạy quá tốc độ có thể khiến đèn tín hiệu duy trì trạng thái đỏ lâu hơn. Chuyên trang Carscoops cho rằng về bản chất, hệ thống này vận hành như camera phạt nguội, chỉ không gửi giấy phạt về cho tài xế.

Ý tưởng này tỏ ra hữu ích trên các tuyến đường có lưu lượng giao thông lớn vào ban ngày, nhưng vắng vẻ và dễ trở thành nơi tụ tập của các “quái xế” vào ban đêm.

Thành phố Portland mô tả khái niệm này như một gờ giảm tốc ảo. Mô hình hiện được Portland vận hành trên các đoạn thuộc đại lộ Southeast Powell, một trong những tuyến đường có tỷ lệ tai nạn cao nhất thành phố. Khung giờ áp dụng từ 10 giờ đêm hôm trước đến 6-7 giờ sáng hôm sau, tùy ngày.

Chia sẻ với AP, giới chức thành phố Portland cho biết tốc độ lưu thông trung bình tại giao lộ đầu tiên được thử nghiệm đã giảm từ 63 km/h xuống còn 48 km/h - tức đúng tốc độ giới hạn quy định. Từ cơ sở này, Portland đã mở rộng hệ thống “Rest in Red” sang các nút giao giữa đại lộ Southeast Powell với các tuyến đường số 21, 26, 28 và 33.

Trong khi đó, thành phố Albuquerque lại ứng dụng mô hình này dọc theo các đại lộ Lead và Coal - nơi người dân có những phàn nàn về tai nạn giao thông, thiệt hại tài sản và tình trạng chạy quá tốc độ.

Nhờ kết hợp giữa hệ thống “Rest in Red”, hệ thống kiểm soát tốc độ tự động cùng đèn tín hiệu được đồng bộ theo mức tốc độ 48 km/h, tình hình giao thông đã trở nên “nhẹ nhàng” hơn, cải thiện độ an toàn.

Chuyên trang Carscoops nhận định cách làm này tạo ra điểm khác biệt hấp dẫn so với các hình thức phạt nguội truyền thống. Hệ thống không ban hành các án phạt cho hành vi lái xe thiếu an toàn, chỉ biến việc lái xe đúng quy định trở nên thoải mái hơn.