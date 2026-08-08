Porsche Cayman và Boxster thuần điện vẫn chưa bị khai tử

CEO Michael Leiters khẳng định thương hiệu xe thể thao Đức sẽ tiếp tục phát triển bộ đôi Porsche Cayman và Boxster thuần điện sau khi từng cân nhắc hủy bỏ dự án.

Sau nhiều đồn đoán về việc khai tử dự án Porsche Cayman và Boxster thuần điện do nhu cầu thị trường không như kỳ vọng, CEO Michael Leiters đã chính thức xác nhận các mẫu xe này sẽ tiếp tục được phát triển và ra mắt trong thời gian tới.

Tương lai của Porsche Cayman và Boxster thuần điện được xác nhận

Ông Michael Leiters, cựu CEO của McLaren, gia nhập Porsche từ đầu năm nay, thay thế Oliver Blume - người hiện giữ cương vị CEO Tập đoàn Volkswagen. Dưới thời ông Blume, Porsche đã đầu tư mạnh vào chiến lược điện hóa, khiến lợi nhuận hoạt động của hãng bị ảnh hưởng khoảng 1,8 tỷ Euro ( 2,1 tỷ USD ).

CEO Michael Leiters đã chính thức xác nhận tương lai của Porsche Cayman và Boxster thuần điện. Theo ông, các sản phẩm này "mang lại hiệu quả kinh tế tốt nhất và nó sẽ trở thành một chiếc xe tuyệt vời".

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Frankfurter Allgemeine (Đức), ông Leiters thừa nhận dự án 718 thuần điện từng đứng trước nguy cơ bị hủy bỏ. Sau quá trình đánh giá, Porsche quyết định tiếp tục triển khai. Ông cho biết: "Với Boxster và Cayman thuần điện, chúng tôi đã đi đến kết luận rằng sẽ sản xuất mẫu xe này vì đây là giải pháp mang lại hiệu quả kinh tế tốt nhất và nó sẽ trở thành một chiếc xe tuyệt vời".

Ông nhấn mạnh Porsche luôn đánh giá từng dự án dựa trên hiệu quả kinh doanh của chính thương hiệu trước khi cân nhắc đến việc chia sẻ nền tảng hay linh kiện với các hãng khác trong tập đoàn Volkswagen.

CEO của Porsche phản bác các ý kiến cho rằng cần phát triển Porsche Cayman và Boxster thuần điện để tối ưu chi phí cho tập đoàn Volkswagen trong việc chế tạo thế hệ tiếp theo của Audi TT thuần điện.

Trước đó, một số nguồn tin cho rằng Porsche giữ lại dự án xe điện này vì Audi cần sử dụng chung các thành phần kỹ thuật để phát triển mẫu xe thể thao kế nhiệm Audi TT, dự kiến cũng sẽ chuyển sang hệ truyền động thuần điện.

Tuy nhiên, CEO Leiters bác bỏ cách lý giải này. "Tôi luôn xem xét từng dự án trước hết dưới góc nhìn của Porsche: liệu nó có mang lại hiệu quả kinh tế hay không. Chỉ sau đó chúng tôi mới tính đến các lợi ích cộng hưởng trong tập đoàn".

Dù xác nhận bộ đôi Boxster và Cayman thuần điện vẫn sẽ được thương mại hóa, vai trò của chúng trong danh mục sản phẩm Porsche đã thay đổi đáng kể so với kế hoạch ban đầu. Khi bắt đầu phát triển thế hệ 718 mới, Porsche dự định chỉ bán 2 mẫu xe này dưới dạng EV.

Tin vui cho những người đam mê tốc độ là Porsche Cayman và Boxster thế hệ mới vẫn sẽ có những biến thể hiện năng cao sử dụng động cơ đốt trong như Cayman GT4, GT4 RS và 718 Spyder RS hiện tại.

Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, hãng đã thay đổi chiến lược khi quyết định tiếp tục duy trì các phiên bản hiệu suất cao sử dụng động cơ đốt trong. Những biến thể đầu bảng được cho là sẽ tiếp tục sử dụng động cơ boxer 6 xy-lanh hút khí tự nhiên, tương tự các mẫu Cayman GT4, GT4 RS và 718 Spyder RS.

Porsche bổ sung mẫu xe đầu bảng mới, định vị cao hơn Porsche 911

Không dừng lại ở đó, Porsche còn tiến hành điều chỉnh lại toàn bộ nền tảng của thế hệ 718 mới để có thể trang bị động cơ đốt trong cho cả những phiên bản tiêu chuẩn ở dải sản phẩm thấp hơn. Điều này đồng nghĩa khách hàng sẽ có thêm lựa chọn giữa xe điện và xe sử dụng động cơ truyền thống.

Ngoài việc giữ lại cả phiên bản động cơ xăng và động cơ điện cho Porsche Cayman và Porsche Boxster, hãng cũng có kế hoạch ra mắt một mẫu xe thể thao đầu bảng mới, được định vị nằm trên cả huyền thoại Porsche 911.

Bên cạnh kế hoạch dành cho Boxster và Cayman, ông Michael Leiters cũng lần đầu tiên đề cập đến khả năng Porsche phát triển một mẫu xe thể thao hoàn toàn mới có vị trí cao hơn 911. Nếu được hiện thực hóa, đây sẽ là mẫu xe thể thao đầu bảng mới, sở hữu vị trí cao hơn biểu tượng Porsche 911 vốn đã giữ vai trò trung tâm trong danh mục sản phẩm của hãng suốt nhiều thập kỷ.

Ông cũng bác bỏ các tin đồn cho rằng hãng xe đến từ Đức sẽ loại bỏ mẫu sedan thuần điện Taycan nhằm đơn giản hóa danh mục sản phẩm. Theo ông, Porsche đúng là đang cắt giảm số lượng phiên bản để giảm độ phức tạp trong sản xuất, nhưng điều đó không đồng nghĩa Taycan sẽ bị khai tử.

CEO Michael Leiters cho biết Porsche Taycan vẫn sẽ được sản xuất mà không bị khai tử như các tin đồn trước đó. Những phát biểu của ông cho thấy Porsche đang điều chỉnh chiến lược điện hóa theo hướng thực dụng hơn.

Những phát biểu của tân CEO cho thấy Porsche đang điều chỉnh chiến lược điện hóa theo hướng thực dụng hơn. Thay vì đặt cược hoàn toàn vào EV như trước đây, hãng đang theo đuổi chiến lược đa dạng hệ truyền động, duy trì song song cả xe điện và động cơ đốt trong để đáp ứng nhu cầu thực tế của khách hàng, đồng thời tối ưu hiệu quả kinh doanh trong giai đoạn thị trường toàn cầu tăng trưởng chậm lại.