Sinh viên hợp tác BMW làm ôtô điện không cần sạc

Nguyên mẫu ôtô điện Luminetta được bao phủ bởi lớp pin năng lượng mặt trời, đảm bảo người dùng có thể sử dụng 20 km/ngày mà không cần sạc.

Theo Carscoops, dự án ôtô điện Deep Orange 17 do nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Clemson hợp tác cùng BMW để phát triển có thể thay đổi những định kiến về pin năng lượng mặt trời.

Khoảng 1.700 cell pin quang năng đã được bao bọc quanh chiếc coupe EV nhỏ gọn, tạo ra ngoại hình tương đồng Tesla Cybertruck. Kết quả, lớp pin năng lượng mặt trời bao quanh xe có thể tạo ra nhiều năng lượng hơn mức tiêu thụ trung bình cho nhu cầu lái xe quãng ngắn trong đô thị.

Mẫu ôtô điện được phát triển bởi 16 sinh viên cao học thuộc Đại học Clemson, cùng với đội ngũ R&D của BMW. Nguyên mẫu có tên Luminetta, được thiết kế cho nhu cầu di chuyển khoảng 20 km/ngày.

Không rõ có bao nhiêu người chỉ cần ôtô cho nhu cầu di chuyển 20 km mỗi ngày, nhưng chắc chắn con số này không đại diện cho số đông.

Bỏ qua thông số kể trên, Luminetta thu hút sự chú ý khi là mẫu xe được thiết kế để hấp thụ ánh sáng mặt trời khi đang đỗ và cả khi đang di chuyển.

Để đạt được mục đích đó, dự án Deep Orange 17 tạo ra một chiếc xe điện với toàn các đường thẳng, góc nhọn và các mảng ốp phẳng.

Nguyên mẫu Luminetta chỉ nặng 550 kg, tức khoảng một phần tư khối lượng của nhiều mẫu xe thương mại đồng hạng.

Mẫu xe điện này sử dụng cấu trúc đa vật liệu, kết hợp giữa thép, nhôm, sợi carbon và các khớp nối kim loại in 3D. Các hệ thống phanh tái sinh, hệ thống phân bổ mô-men xoắn và bộ điều khiển hệ truyền động được tối ưu hóa với cùng mục tiêu: giảm thiểu mức tiêu thụ năng lượng.

Đại học Clemson và các đối tác từ Viện Hệ thống năng lượng mặt trời Fraunhofer ISE đã mô phỏng các điều kiện ánh sáng mặt trời và môi trường tại Greenville (bang South Carolina, Mỹ), Frankfurt (Đức), Madrid (Tây Ban Nha) và Mumbai (Ấn Độ).

Nhóm nghiên cứu cho biết tại những địa điểm này, hệ thống năng lượng mặt trời có thể tạo ra đủ lượng điện dư thừa để bổ sung 50 km vào phạm vi hoạt động trung bình mỗi ngày của xe. Đây được xem là bước đột phá, bất chấp những hạn chế khác đã được đề cập ở trên.

Chuyên trang Carscoops lưu ý sẽ cần thêm nhiều cải tiến để công nghệ này có thể thực sự được áp dụng lên một mẫu xe thương mại.

Nếu chỉ xem xét ở góc độ kỹ thuật, dự án Deep Orange 17 và nguyên mẫu Luminetta chứng minh việc thu hồi năng lượng từ mặt trời nhiều hơn mức tiêu thụ trung bình cho một quãng đường di chuyển rất ngắn là điều hoàn toàn khả thi.