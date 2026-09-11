Skoda Slavia - chiếc sedan khác biệt trong phân khúc

Sau một năm mở bán tại Việt Nam, Skoda Slavia tạo được tập khách hàng riêng trong phân khúc sedan cỡ B.

Slavia chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày 11/9/2025 tại Tổ hợp Thành Công Việt Hưng (Quảng Ninh). Mẫu xe được phân phối với ba phiên bản gồm Active, Ambition và Style, giá niêm yết từ 468 triệu đồng đến 568 triệu đồng.

Con số độc đáo trên Skoda Slavia

Về kích thước tổng thể, chiều dài cơ sở 2.651 mm của Slavia tương đương các đối thủ cùng phân khúc.

Tuy nhiên, điểm khiến người mua xe chú ý nhất là khoảng sáng gầm 178 mm. Phần lớn sedan cỡ B trên thị trường duy trì gầm xe ở mức 130-140 mm. Con số 178 mm đưa Slavia tiệm cận khoảng sáng gầm của nhiều mẫu crossover đô thị.

Trong điều kiện hạ tầng giao thông tại đô thị lớn như Hà Nội hay TP.HCM, nơi người lái thường xuyên gặp vỉa hè mấp mô, gờ giảm tốc cao hoặc đoạn đường ngập cục bộ vào mùa mưa, khoảng sáng gầm lớn giúp giảm thiểu nguy cơ cạ gầm và mang lại sự tự tin khi di chuyển cho người cầm lái.

Skoda Slavia sở hữu khoảng sáng gầm xe tiệm cận nhiều mẫu crossover.

Chất Âu trong triết lý làm xe

Slavia dùng chung nền tảng khung gầm MQB A0 với mẫu SUV Kushaq, trang bị động cơ tăng áp 1.0L TSI cho ra công suất 113 mã lực và mô-men xoắn cực đại 178 Nm. Phiên bản tiêu chuẩn Active sử dụng hộp số sàn 6 cấp, trong khi hai bản Ambition và Style dùng hộp số tự động 6 cấp.

Về hệ thống an toàn, cả ba phiên bản đều có sẵn 6 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, khóa vi sai điện tử và hỗ trợ vào cua. Việc duy trì cấu hình an toàn đồng bộ ngay từ phiên bản giá thấp là điểm cộng với người mua xe chú trọng sự an tâm bảo vệ gia đình và khẳng định sự tôn trọng của thương hiệu dành cho khách hàng.

Khả năng vận hành của Slavia từng được kiểm chứng qua hành trình xuyên Việt “Từ Độc Lập tới Thống Nhất” gần 2.500 km. Đồng hành cùng xe qua nhiều cung đường đèo dốc miền Trung, anh Trần Giáp (kênh Vietnam Road Trip) nhận định: “Ấn tượng nhất đến từ hệ thống khung gầm rất chắc chắn. Tôi có thử cua gắt ở khu điện gió hay trên đường đèo Hải Vân thì thấy xe rất ổn định. Khung gầm và hệ thống treo tạo thành khối thống nhất nên có thể tự tin ôm cua ở tốc độ cao. Ngay cả khi khoảng sáng gầm tới 178 mm, xe ôm cua đổ đèo vẫn chắc, trọng tâm không hề bị cao”.

Khả năng vận hành đậm chất Âu và trang bị an toàn đầy đủ ở mọi phiên bản là điểm gây ấn tượng trên Slavia.

Hóa giải nỗi lo về phụ tùng

Bên cạnh trải nghiệm lái, rào cản lớn nhất của người dùng khi cân nhắc xe thương hiệu châu Âu là chi phí sử dụng và tính sẵn sàng của phụ tùng. Với Slavia, vấn đề này được giải quyết thông qua việc nội địa hóa sản xuất và xây dựng hệ sinh thái hậu mãi bài bản.

Để giải tỏa nỗi lo phụ tùng đắt đỏ và phải chờ đợi lâu, Skoda Việt Nam kết hợp nguồn linh kiện chính hãng mang nhãn hiệu VW từ Mladá Boleslav (Cộng hòa Séc) và Singapore với hạ tầng logistics nội địa của TC Group. Hai kho phụ tùng trung tâm tại Đông Anh và Vũng Tàu đảm bảo cung ứng linh kiện thay thế nhanh chóng tới mạng lưới 19 đại lý trên toàn quốc.

Skoda Slavia được lắp ráp tại tổ hợp Thành Công Việt Hưng, gỡ bỏ nỗi lo chờ đợi phụ tùng của khách hàng.

Chi phí vận hành cũng được tối ưu bằng chu kỳ bảo dưỡng khuyến nghị 7.500 km hoặc 1 năm, dài hơn mức 5.000 km hoặc 6 tháng thông thường. Toàn bộ xe sử dụng dầu động cơ tiêu chuẩn VW 508 00, độ nhớt SAE 0W-20 giúp tăng độ bền cho hệ thống turbo và giảm thiểu rủi ro hư hỏng cơ khí. Cùng chính sách bảo hành lên tới 8 năm hoặc 120.000 km, người dùng có cơ sở tin cậy để gạt bỏ định kiến về chi phí sửa chữa tốn kém khi sở hữu xe châu Âu.

Sau 12 tháng lăn bánh, có thể thấy Skoda Slavia không chọn con đường cạnh tranh bằng việc nhồi nhét tối đa phụ kiện. Mẫu xe này định hình giá trị bằng sự cân bằng: Kiểu dáng sedan thanh lịch cho công việc, khoảng sáng gầm giải tỏa áp lực đường sá đô thị, chất lượng cơ khí chuẩn châu Âu cùng nền tảng hậu mãi dài hạn bảo đảm quyền lợi người dùng. Ngoài ra, Skoda cũng thường xuyên tung ra nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn giúp cho mọi người tiêu dùng, đều có cơ hội sở hữu chất lượng châu Âu theo cách tối ưu.