SYM TPBW 125 đồng hành cùng tân sinh viên trên hành trình tự lập

Từ giảng đường đến lớp kỹ năng, câu lạc bộ hay công việc làm thêm, SYM TPBW 125 giúp tân sinh viên chủ động hơn với lịch trình mỗi ngày.

Bước vào đại học, sinh viên phải làm quen với lịch trình mới giữa giảng đường, lớp học kỹ năng, hoạt động câu lạc bộ và công việc làm thêm. Với thiết kế gọn nhẹ cùng nhiều tiện ích phục vụ nhu cầu hàng ngày, SYM TPBW 125 hướng đến vai trò bạn đồng hành, giúp người trẻ chủ động hơn trong những năm đầu tự lập.

Đại học mở ra nhịp sống mới cho tân sinh viên, khi hành trình mỗi ngày không còn gói gọn trên tuyến đường quen thuộc từ nhà đến trường, mà có thể nối dài từ giảng đường buổi sáng đến lớp ngoại ngữ buổi chiều, hoạt động câu lạc bộ hoặc công việc làm thêm buổi tối.

TPBW 125 đồng hành cùng tân sinh viên trên hành trình tự lập.

Trong lịch trình đó, phương tiện cá nhân mang lại cho Gen Z sự chủ động trong việc sắp xếp thời gian và di chuyển giữa nhiều điểm đến. Không chỉ đảm nhiệm nhu cầu đi lại, chiếc xe đầu tiên có thể trở thành dấu mốc đáng nhớ trên hành trình trưởng thành của mỗi người trẻ.

Thiết kế gọn nhẹ, phù hợp nhịp sống năng động của người trẻ.

Với người mới lái, kích thước và khả năng xoay xở là tiêu chí đáng cân nhắc. TPBW 125 có khối lượng 102 kg, hỗ trợ người dùng thuận tiện hơn khi dắt xe, quay đầu hoặc sắp xếp phương tiện ở các bãi đỗ đông.

Người dùng dễ dàng dắt xe nhờ kích thước hợp lý.

Yên xe cao 760 mm, phù hợp nhiều người dùng và hỗ trợ việc chống chân khi dừng chờ đèn đỏ. Yên dài cùng lớp đệm dày cũng góp phần tạo tư thế ngồi thoải mái cho người lái và người ngồi sau.

Xe sử dụng động cơ EnMIS thế hệ mới, kết hợp bugi kép và hệ thống phun xăng điện tử EFI, hướng đến khả năng vận hành êm ái trong đô thị. Hệ thống phanh CBS hỗ trợ phân bổ lực phanh và tăng độ ổn định khi người lái giảm tốc.

Vị trí tiếp nhiên liệu được bố trí phía trước, ngay dưới tay lái, giúp người dùng đổ xăng mà không cần mở yên. Cách sắp xếp này đồng thời dành thêm không gian cho khoang chứa đồ bên dưới yên.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, cốp xe có thể chứa hai mũ bảo hiểm lớn cùng một số vật dụng cá nhân. Xe còn được trang bị hộc đồ có nắp phía trước và cổng sạc USB dưới tay lái, hỗ trợ sạc thiết bị di động khi cần.

Đèn pha LED hỗ trợ khả năng quan sát khi di chuyển trong điều kiện thiếu sáng. Màn hình LCD có cảm biến ánh sáng, tự điều chỉnh độ sáng theo môi trường để người lái thuận tiện theo dõi thông tin vận hành.

Phiên bản Smartkey được trang bị khóa thông minh với chức năng mở khóa, tắt khóa và tắt âm báo, giúp người dùng thao tác thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng.

Phiên bản Smartkey mang đến trải nghiệm sử dụng thuận tiện.

Bên cạnh loạt tính năng, chi phí sử dụng là yếu tố được cả sinh viên lẫn phụ huynh tính toán kỹ lưỡng. Nhờ mức tiêu thụ nhiên liệu công bố chỉ 1,75 L/100 km, SYM TPBW 125 giúp tối ưu chi phí vận hành hàng tháng, giảm bớt đáng kể gánh nặng tài chính cho gia đình.

TPBW 125 có giá từ 32,8 triệu đồng.

Sở hữu mức giá dễ tiếp cận từ 32,8 triệu đồng, mẫu xe đáp ứng trọn vẹn tiêu chuẩn về độ bền, sự tiện dụng và tính kinh tế. SYM TPBW 125 không chỉ cùng bạn trẻ đến trường mỗi ngày, mà còn là điểm tựa vững chắc trên chặng đường tự lập và khai mở trải nghiệm mới.