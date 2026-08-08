Tại sao Audi Q9 không được trang bị tay nắm cửa điều khiển điện?

Không phải vì quy chuẩn an toàn của Trung Quốc, quyết định không sử dụng tay nắm cửa điều khiển điện trên Audi Q9 đến từ chính trải nghiệm của CEO Gernot Döllner.

CEO Gernot Döllner tiết lộ mẫu SUV cỡ lớn Audi Q9 ban đầu được thiết kế với hệ thống tay nắm cửa điều khiển điện thay vì tay nắm cơ khí truyền thống. Tuy nhiên, sau một buổi lái thử ở giai đoạn cuối của quá trình phát triển, ông đã yêu cầu thay đổi hoàn toàn thiết kế này.

Audi Q9 "suýt" có tay nắm cửa điều khiển điện

Theo ông Gernot Döllner, mặc dù ý tưởng mang tính đổi mới và phù hợp với hình ảnh công nghệ của mẫu SUV đầu bảng, nhưng trong thực tế sử dụng hàng ngày, giải pháp này kém tiện dụng hơn so với tay nắm cửa truyền thống.

Tay nắm cửa điều khiển điện dạng vây cá mập từng được trang bị trên nguyên bản của Q9. Tuy nhiên, thiết kế này đang gây ra nhiều tranh cãi vì thiếu tính thực dụng khiến CEO Gernot Döllner loại cơ cấu này khỏi phiên bản thương mại.

Hệ thống nguyên bản của Audi Q9 sử dụng một cánh nhỏ tích hợp cảm biến ở phía trên cửa xe. Thay vì kéo tay nắm cơ học, người dùng chỉ cần chạm vào cảm biến để kích hoạt cơ cấu điện cơ mở khóa cửa.

Đây là công nghệ đã xuất hiện trên một số mẫu xe khác. Ông Döllner cũng xác nhận thương hiệu vẫn sẽ ứng dụng giải pháp này trên một mẫu xe khác dành cho thị trường châu Âu thuộc phân khúc khác, nhưng không phải trên Q9.

Ông Döllner cũng xác nhận thương hiệu vẫn sẽ ứng dụng giải pháp này trên một mẫu xe khác dành cho thị trường châu Âu thuộc phân khúc khác, nhưng không phải trên Q9.

Trong những tình huống hàng ngày như đeo găng tay, xách nhiều túi đồ hoặc bế trẻ nhỏ lên xe, một tay nắm cửa cơ học truyền thống vẫn mang lại sự thuận tiện và đáng tin cậy hơn so với cảm biến chạm. Điều đáng chú ý là quyết định thay đổi được đưa ra ở giai đoạn rất muộn của quá trình phát triển xe. Theo ông Döllner, thông thường chỉ riêng việc thay đổi thiết kế tay nắm cửa đã có thể mất tới 2 năm.

Audi Q9 là mẫu SUV đầu bảng mới của thương hiệu

Mặc dù từ bỏ tay nắm cửa điện tử, Audi Q9 vẫn là mẫu xe sở hữu hàng loạt công nghệ hiện đại nhất của thương hiệu Đức. Xe được trang bị hệ thống cửa đóng mở bằng điện, cửa sổ trời Panorama đổi màu cùng cụm đèn hậu OLED cong thế hệ mới.

Mặc dù từ bỏ tay nắm cửa điện tử, Audi Q9 vẫn là mẫu xe sở hữu hàng loạt công nghệ hiện đại như hệ thống cửa đóng mở bằng điện, cửa sổ trời Panorama đổi màu cùng cụm đèn hậu OLED cong thế hệ mới...

CEO Audi cũng nhấn mạnh rằng quyết định này không xuất phát từ việc Trung Quốc gần đây ban hành quy định hạn chế sử dụng một số loại tay nắm cửa điện trên ôtô, dù 2 sự kiện diễn ra gần như song song. Theo ông, yếu tố quyết định vẫn là trải nghiệm người dùng.

Định vị trên Q7, Audi Q9 sẽ cạnh tranh trực tiếp với BMW X7, Mercedes-Benz GLS hay Lexus LX. Xe sẽ có các cấu hình 6 hoặc 7 chỗ ngồi nhằm đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng cao cấp đang tìm kiếm một mẫu SUV rộng rãi, sang trọng và giàu công nghệ. Tại Đức, Q9 có giá khởi điểm từ 108.400 Euro (khoảng 125.100 USD ).

Thuộc phân khúc SUV cỡ lớn, Q9 sẽ cạnh tranh trực tiếp với BMW X7, Mercedes-Benz GLS hay Lexus LX. Mẫu xe này có giá khởi điểm từ 108.400 Euro (khoảng 125.100 USD ) tại Đức.

Thậm chí, chiếc SUV full-size này còn có nhiệm vụ thay thế tạm thời cho Audi A8, vốn đã tạm dừng nhận đơn hàng mới. Thương hiệu xác nhận thế hệ mới của dòng flagship này sẽ ra mắt vào cuối thập kỷ, cho thấy Audi vẫn duy trì định hướng riêng cho dòng sedan đầu bảng.