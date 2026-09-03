Thiết kế mỏng nhẹ cùng màn hình OLED 16 inch ấn tượng trên Zenbook A16

Không đơn thuần là công cụ giải quyết công việc, Zenbook A16 còn thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế, thanh lịch giữa nhịp sống năng động của giới văn phòng lẫn người làm sáng tạo.

Không gian làm việc hiện đại không còn bị giới hạn tại chiếc bàn cố định. Một quán cà phê quen thuộc, không gian làm việc chung hay phòng chờ sân bay đều có thể trở thành góc làm việc lý tưởng. Khi ranh giới giữa công việc và cuộc sống cá nhân trở nên liền mạch, chiếc laptop mang theo mỗi ngày cũng dần vượt khỏi vai trò thiết bị điện tử thuần túy để trở thành món phụ kiện khẳng định phong cách riêng. Zenbook A16 (UX3607) xuất hiện như gợi ý đáng cân nhắc cho ai tìm kiếm sự giao thoa hài hòa giữa thẩm mỹ tối giản, không gian hiển thị rộng rãi và tính linh hoạt cao.

Thiết kế tối giản, màn hình OLED 16 inch ấn tượng

Điểm chạm đầu tiên tạo nên khác biệt của Zenbook A16 đến từ cảm giác tiếp xúc trên bề mặt. Thay vì sử dụng lớp vỏ kim loại sáng bóng thường thấy, Asus hoàn thiện thân máy bằng Ceraluminum - vật liệu gốm nhôm độc quyền được nghiên cứu và phát triển qua nhiều năm. Sự kết hợp giữa độ nhẹ của nhôm và độ cứng cáp, êm ái của gốm mang đến kết cấu bề mặt mịn màng, ấm áp và tự nhiên.

Zenbook A16 kết hợp thiết kế mỏng nhẹ với màn hình OLED 16 inch.

Vật liệu này giúp giảm trọng lượng tổng thể, hạn chế tối đa tình trạng bám dấu vân tay hay mồ hôi, giúp máy luôn giữ được diện mạo chỉn chu trong ngày dài làm việc. Tông màu trang nhã lấy cảm hứng từ thiên nhiên kết hợp đường nét cắt gọt thanh thoát giúp thiết bị dễ dàng hòa nhập vào mọi phong cách thời trang công sở, từ bộ âu phục chỉn chu cho đến trang phục thường nhật năng động.

Một trong những băn khoăn của người dùng văn phòng khi lựa chọn laptop là kích thước màn hình. Máy nhỏ gọn 13 hay 14 inch tiện cho việc di chuyển nhưng đôi khi tạo cảm giác gò bó khi phải mở cùng lúc nhiều cửa sổ tài liệu hay xử lý bảng tính phức tạp. Ngược lại, laptop 16 inch truyền thống đi kèm trọng lượng lớn, khiến túi xách trở nên nặng nề.

Thân máy mỏng từ 13,8 mm và trọng lượng 1,2 kg giúp Zenbook A16 thuận tiện khi di chuyển.

Zenbook A16 mang lại lựa chọn cân bằng khi đưa màn hình lớn 16 inch vào thân máy chỉ mỏng từ 13,8 mm và nặng 1,2 kg. Sự gọn nhẹ này giúp người dùng dễ dàng mang theo bên mình đến buổi gặp gỡ đối tác hay chuyển đổi không gian làm việc mà không cảm thấy vướng víu.

Trải nghiệm thị giác và âm thanh sống động

Không gian hiển thị của Zenbook A16 được chăm chút với tấm nền Asus Lumina OLED 16 inch độ phân giải 3K sắc nét, tỷ lệ 16:10 mở rộng góc nhìn theo chiều dọc và tần số quét mượt mà 120 Hz. Màn hình tái hiện màu sắc sống động với độ phủ 100% dải màu DCI-P3 chuẩn điện ảnh, độ sáng đỉnh HDR đến 1100 nit và độ tương phản sâu. Các chứng nhận bảo vệ mắt giúp giảm lượng ánh sáng xanh có hại, hỗ trợ đôi mắt đỡ mỏi khi phải tập trung theo dõi màn hình trong nhiều giờ liên tục.

Chất liệu Ceraluminum tạo bề mặt mịn, hạn chế bám dấu vân tay.

Bên cạnh phần nhìn, trải nghiệm giải trí sau giờ làm việc cũng được nâng tầm nhờ hệ thống 6 loa siêu tuyến tính tích hợp công nghệ Dolby Atmos. Âm thanh phát ra trong trẻo, có chiều sâu, phục vụ tốt cho cả buổi họp trực tuyến lẫn phút giây thư giãn với âm nhạc và phim ảnh.

Ẩn sau vẻ ngoài thanh lịch là sức mạnh từ nền tảng vi xử lý Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme trên kiến trúc ARM tối ưu năng lượng. Máy vận hành êm ái, mát mẻ và xử lý trơn tru tác vụ văn phòng đa nhiệm, chỉnh sửa hình ảnh hay quản lý dự án phức tạp. Bộ xử lý thần kinh NPU tích hợp đạt mức 80 TOPS giúp tăng tốc tính năng AI trên thiết bị, hỗ trợ người dùng tóm tắt thông tin nhanh chóng, dịch ngôn ngữ theo thời gian thực hay cải thiện chất lượng hình ảnh và lọc tạp âm trong cuộc gọi video.

Nhờ khả năng tối ưu điện năng hiệu quả cùng viên pin 70 Wh, Zenbook A16 có thể đồng hành trọn vẹn suốt ngày làm việc bên ngoài mà người dùng không cần phải tìm kiếm ổ cắm điện. Trong tình huống cần nạp năng lượng gấp, công nghệ sạc nhanh qua cổng USB-C với bộ sạc 130 W cho phép máy hồi phục khoảng 50% pin chỉ sau 30 phút.

Đầy đủ tiện nghi kết nối cho phong cách làm việc linh hoạt

Dù theo đuổi độ mỏng nhẹ ấn tượng, Zenbook A16 không cắt giảm cổng kết nối thiết yếu. Thiết bị vẫn tích hợp đầy đủ hai cổng USB4 Type-C tốc độ cao, cổng USB-A, HDMI 2.1, khe cắm thẻ SD và giắc âm thanh 3,5 mm. Sự chu đáo này giúp người dùng dễ dàng kết nối máy chiếu trong phòng họp, gắn thêm chuột rời hay truyền dữ liệu nhanh chóng mà không cần mang theo nhiều phụ kiện chuyển đổi rườm rà.

Trải nghiệm gõ phím cũng được đảm bảo với bàn phím ErgoSense êm ái, touchpad rộng rãi cùng camera hồng ngoại hỗ trợ mở khóa khuôn mặt bảo mật qua Windows Hello.

Bàn phím ErgoSense và touchpad rộng hỗ trợ trải nghiệm làm việc thoải mái.

Zenbook A16 UX3607 cho thấy thiết bị công nghệ hiện đại có thể song hành giữa công năng mạnh mẽ và vẻ đẹp phong cách sống. Đây là sự bổ sung đáng giá vào danh sách lựa chọn của giới văn phòng và người làm việc sáng tạo.