Trải nghiệm Galaxy Z8 series qua ứng dụng Try Galaxy trên điện thoại

Người dùng có thể trải nghiệm kiểu dáng gập mở mới, cùng loạt tính năng AI của bộ ba Galaxy Z8 series qua ứng dụng web Try Galaxy, được cài đặt trên điện thoại.

Hình thức "dùng thử" này mang đến sự chủ động cho tín đồ công nghệ trong việc khám phá smartphone gập mới của Samsung cả khi chưa có máy trong tay.

Trải nghiệm gập mở chuẩn Ultra với Try Galaxy

Bộ ba Galaxy Z8 series nói chung và Galaxy Z Fold8 nói riêng nhận sự quan tâm lớn gần đây. Thay vì phải ra cửa hàng di động hay mượn máy từ người quen để trải nghiệm, người dùng có thể thử ngay smartphone gập của Samsung thông qua ứng dụng Try Galaxy. Ứng dụng mô phỏng giao diện, trải nghiệm gập mở và tính năng đột phá của Galaxy Z8 series trên chính thiết bị của người dùng. Hình thức này mang đến sự chủ động, tiết kiệm thời gian cho người muốn trải nghiệm thiết bị gập mới của Samsung trước khi xuống tiền mua sắm.

Khách hàng có thể cài đặt Try Galaxy để trải nghiệm bộ ba Galaxy Z8 series trên điện thoại.

Bất kể khách hàng đang sử dụng điện thoại của nhà sản xuất nào, chỉ cần cài đặt Try Galaxy là thiết bị lập tức trở thành phiên bản Galaxy Z8 series mô phỏng. Người dùng có thể làm quen với giao diện One UI 9.0 mới, xem cách bộ ba smartphone gập tối ưu trải nghiệm đa nhiệm, giải trí thông qua tỷ lệ màn hình khác nhau. Try Galaxy cho phép người dùng quan sát thiết kế, màu sắc của bộ ba Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Flip8 xuyên suốt 360 độ, đặc biệt là sự khác biệt phom dáng khi thiết bị gập và mở.

Trải nghiệm xem đắm chìm là sức hút mà Galaxy Z8 series mang đến cho người dùng.

Phiên bản Try Galaxy mới nhất mang đến loạt tính năng hấp dẫn của Galaxy Z8 series như Side by side Multi Windows (Đa cửa sổ song song) trên Galaxy Z Fold8 Ultra, tỷ lệ màn hình 4:3 tối ưu cho việc thưởng thức nội dung trên Galaxy Z Fold8, màn hình FlexWindow vô cực trên Galaxy Z Flip8, My Fancam (Tự động canh khung chủ thể), Photo Assist (Chỉnh sửa ảnh thế hệ mới)… Đây là tính năng thu hút sự quan tâm của người dùng, góp phần định hình trải nghiệm gập mở chuẩn Ultra trên thế hệ smartphone cao cấp mới của Samsung.

Mỗi phiên bản điện thoại gập, một sức hút mạnh mẽ

Khi lựa chọn phiên bản Galaxy Z Fold8 Ultra trên giao diện mô phỏng của Try Galaxy, người dùng có thể chiêm ngưỡng toàn bộ thiết bị ở môi trường 3D, khám phá độ mỏng ấn tượng cũng như tính năng Side by side Multi Windows (Đa cửa sổ song song). Tính năng này tận dụng tối đa phom dáng gập và màn hình 8 inch của thiết bị để cho phép chia đôi, chia ba màn hình. Đặc biệt, nội dung và tác vụ được tiếp nối liền mạch giữa màn hình ngoài và màn hình trong.

Giao diện mô phỏng điện thoại Galaxy trên ứng dụng Try Galaxy.

Trong môi trường mô phỏng Galaxy Z Fold8, người dùng được ngắm thiết kế gập lần đầu xuất hiện trên dòng Galaxy Z series của Samsung, với tỷ lệ 4:3 trên màn hình chính và 10:16 trên màn hình ngoài. Trong khi màn hình ngoài tối ưu cho nội dung ngắn như YouTube Shorts, Instagram Reels, TikTok… thì màn hình trong của thiết bị lại mang đến trải nghiệm đắm chìm khi xem YouTube, đọc sách, truyện tranh hay tạp chí.

Try Galaxy giúp người dùng khám phá thiết kế và tính năng vượt trội của Galaxy Z8 series.

Môi trường trải nghiệm Galaxy Z Flip8 trên Try Galaxy cung cấp cái nhìn toàn cảnh về thiết bị gập nhỏ gọn của Samsung. Đồng thời, người dùng có thể thử tùy biến màn hình FlexWindow vô cực 4.1 inch theo cách sáng tạo, tôn vinh cá tính riêng.

Try Galaxy cũng là cách thú vị và trực quan để trải nghiệm tính năng Galaxy AI mới trên smartphone gập của Samsung như My Fancam hay Photo Assist. Với My Fancam, người dùng được trải nghiệm cảm giác tùy chọn đối tượng trong video và sử dụng AI để tạo khung hình tập trung duy nhất vào nhân vật đó. Hiện nay, Try Galaxy cung cấp video ghi lại cảnh vận động viên điền kinh thi đấu trên đường chạy để minh họa cho nội dung này. Tương tự, Photo Assist thế hệ mới có bước cải tiến khi đề xuất câu lệnh chỉnh sửa và người dùng chỉ việc xác nhận thay vì gõ thủ công như trước.

Try Galaxy giúp người dùng tiết kiệm tối đa thời gian khi có thể trải nghiệm Galaxy Z8 Series mọi lúc, mọi nơi trước khi đưa ra quyết định nâng cấp máy. Nếu yêu thích và muốn lên đời sản phẩm, Smart Switch trên điện thoại cũng giúp người dùng chuyển mọi dữ liệu từ cả hệ điều hành Android lẫn iOS sang Galaxy Z8 series trong thời gian ngắn, giúp trải nghiệm luôn liền mạch.