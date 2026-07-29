Tranh cãi về quảng cáo phim Người Nhện trên màn hình xe BMW

Việc hiển thị quảng cáo phim Người Nhện trên màn hình xe BMW đang khiến một bộ phận khách hàng không thực sự hài lòng.

Theo Carscoops, màn hình trên ôtô của BMW đang trở thành vị trí trình chiếu đoạn quảng cáo cho bộ phim Spider-Man: Brand New Day. Khách hàng không mong đợi điều này, và cách BMW mô tả về chiến dịch quảng cáo cũng không giúp cải thiện tình hình.

Là một phần trong mối hợp tác cùng Sony và Marvel, các dòng xe BMW tương thích sẽ hiển thị banner về phim Người Nhện khi khởi động. Chạm vào đó, chiếc xe sẽ khởi chạy một hoạt ảnh toàn màn hình với nội dung quảng bá bộ phim mới của Người Nhện, đi kèm âm thanh và các hiệu ứng từ đèn viền nội thất.

BMW cho biết chương trình quảng bá cho phim Người Nhện xuất hiện tại hơn 70 quốc gia, kéo dài từ ngày 27/7 đến hết ngày 10/8 trên các dòng xe được trang bị tương thích, sản xuất sau tháng 7/2020 và đang chạy hệ điều hành BMW 7, 8, 8.5, 9 hoặc X.

Chuyên trang Carscoops lưu ý đây vẫn không phải quảng cáo phát tự động, bởi người dùng cần thao tác chạm để bắt đầu hoạt ảnh. Dù vậy, bản thân hình ảnh trên vẫn chiếm chỗ trên màn hình vốn thường được chủ xe sử dụng xuyên suốt trong quá trình vận hành xe.

Một phần đoạn quảng cáo về phim Người Nhện xuất hiện trên màn hình xe BMW. Ảnh cắt từ clip.

Trong quá khứ, BMW từng cho biết không hứng thú với việc “bán” không gian màn hình trang bị trên ôtô của mình. Hồi tháng 12/2023, Phó chủ tịch cấp cao Stephan Durach đã xác nhận không có nhiều khả năng hãng sẽ cho phép hiển thị các quảng cáo thương mại, bởi khoang cabin được xem là không gian riêng tư.

Sau đó, BMW lại cố gắng tính phí khách hàng nhằm kích hoạt chức năng sưởi ghế đã có sẵn trong xe. Nhà sản xuất ôtô Đức phải hủy bỏ dịch vụ đăng ký trả phí này sau một làn sóng phản đối dữ dội có thể đoán trước từ khách hàng.

Chiến dịch quảng bá cho phần phim Spider-Man mới nhất hoàn toàn không mất phí người dùng, nhưng nhìn một cách rộng hơn, đang khiến chiếc xe trở thành nền tảng phần mềm có thể tạo ra nguồn doanh thu ngay cả khi đã rời khỏi đại lý từ rất lâu.

Chia sẻ với The Autopian, đại diện BMW xác nhận hoạt ảnh trên xe là một phần trong mối quan hệ hợp tác thương hiệu rộng lớn hơn với Spider-Man: Brand New Day. BMW iX3 và BMW 5-Series đã xuất hiện trong phim, còn một phiên bản iX3 đặc biệt cũng được giới thiệu trên thảm đỏ tại sự kiện diễn ra ở Los Angeles (California, Mỹ).

Chiếc BMW iX3 phiên bản đặc biệt xuất hiện tại thảm đỏ ra mắt phim. Ảnh: BMW.

Chuyên trang Carscoops nhận định có sự khác biệt lớn giữa gửi đi một thông điệp chúc mừng ngày lễ với việc biến màn hình trên ôtô khách hàng thành không gian quảng cáo.

Chiến dịch quảng bá phim này đang tiềm ẩn nguy cơ khiến việc sở hữu ôtô hạng sang giờ đây bao gồm cả việc đồng ý cho nhà sản xuất “thuê” một phần trải nghiệm trên xe, miễn là có đơn vị nào sẵn lòng trả tiền cho chiến dịch quảng cáo.