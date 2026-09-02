Xe van điện Kia cạnh tranh Ford Transit

Mẫu van điện Kia PV7 dự kiến ra mắt vào giữa tháng 9, sở hữu ngoại thất được mô tả như phiên bản phóng to của Kia PV5.

Theo Carscoops, Kia đang mở rộng danh mục xe thương mại hạng nhẹ (LCV) chạy điện bằng mẫu xe van điện PV7 - định vị xếp trên PV5, sở hữu thiết kế phong cách tương lai cùng khả năng vận chuyển tốt hơn.

Qua các hình ảnh được Kia chia sẻ, có thể thấy PV7 sở hữu ngoại hình trông như phiên bản “phóng to” của Kia PV5, nhưng đồng thời là sự phát triển tiếp nối từ bản concept PV7 trình làng hồi năm 2024. Phần đầu xe nổi bật với dải LED đặt cao, cản trước hiện đại tích hợp ốp nhựa bảo vệ nhằm hạn chế trầy xước.

Phần thân xe sở hữu các chi tiết ốp tương tự PV5, nhưng PV7 có sự khác biệt nhờ vòm bánh xe tạo hình dập nổi và chiều dài cơ sở lớn hơn. Đuôi xe dựng đứng cũng có nét tương đồng PV5, tuy nhiên cụm đèn hậu đặt dọc lại sở hữu đồ họa khác biệt, đi cùng phần cản sau với ốp gầm mỏng hơn.

Mẫu xe thuần điện được phát triển trên bản kéo dài của kiến trúc xe điện chuyên dụng E-GMP.S của Kia.

Trục cơ sở dài cùng sàn xe phẳng của bộ khung gầm giúp khoang chở hàng trở thành khu vực mà Kia mô tả là “khoảng trống linh hoạt” cho các phương án cải tạo chuyên dụng, đáp ứng nhu cầu của các đơn vị vận tải lẫn khách hàng cá nhân.

Thông số kỹ thuật chính thức của PV7 chưa được công bố, nhưng bản concept từng sở hữu chiều dài 5.270 mm. Kích thước này lớn hơn đáng kể so với PV5, vốn có chiều dài dao động trong khoảng 4.695-4.890 mm tùy thuộc từng phiên bản.

Với kích thước này, PV7 sẽ cạnh tranh trực tiếp với phiên bản trục cơ sở dài của các mẫu xe Ford Transit Custom, Mercedes-Benz Vito và Volkswagen Transporter.

Bên cạnh đó, Kia PV7 cũng phải cạnh tranh với phiên bản tiêu chuẩn của những dòng van cỡ lớn như Ford E-Transit, Mercedes eSprinter, Renault Master E-Tech, Volkswagen e-Crafter và Fiat E-Ducato.

Bản thương mại của Kia PV7 sẽ chính thức ra mắt tại Triển lãm IAA Transportation ở Hannover (Đức) vào ngày 14/9 tới đây.