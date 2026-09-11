Anker Innovations hợp nhất các thương hiệu thành Anker

Ở IFA 2026, Anker công bố chiến lược thương hiệu hợp nhất; thúc đẩy mô hình nhà thông minh local-first; giới thiệu đổi mới trên sạc, âm thanh, nhà thông minh, robot và năng lượng.

Trong đó, MagGo Power Bank 2 Pro, eufy C30 Edge và eufy Omni E35 là 3 sản phẩm trọng tâm dự kiến sớm được đưa đến Việt Nam. Đặc biệt, Anker Innovations công bố bước chuyển chiến lược tại IFA 2026: Hợp nhất 5 thương hiệu dưới tên gọi duy nhất - Anker, đồng thời tổ chức danh mục theo 2 nhóm Anker For You và Anker For Home.

Anker - thương hiệu hợp nhất cho kỷ nguyên mới

Kể từ năm 2011, Anker phát triển từ công ty chuyên về sạc thành doanh nghiệp công nghệ tiêu dùng toàn cầu, phục vụ hơn 200 triệu khách hàng tại hơn 180 quốc gia và khu vực. Công ty từng xây dựng các thương hiệu chuyên biệt gồm Anker, eufy, soundcore, Solix và eufyMake.

Khi AI, robot, điện toán cục bộ và hệ thống kết nối ngày càng hội tụ, Anker cho biết việc hợp nhất giúp tạo trải nghiệm nhất quán hơn. Anker For You bao gồm sạc, âm thanh, sức khỏe cá nhân và công cụ sáng tạo; còn Anker For Home tập trung vào an ninh gia đình, robot và năng lượng.

Đại diện Anker tại IFA 2026 cùng thông điệp “Ultimate, Unified”, đánh dấu bước chuyển sang thương hiệu Anker thống nhất.

“Một thương hiệu, một cam kết - Ultimate Innovation - nay được thống nhất trên mọi sản phẩm chúng tôi tạo ra”, Steven Yang, nhà sáng lập kiêm CEO Anker Innovations, cho biết.

Từ smart home kết nối đến ngôi nhà tự chủ

Song song với chiến lược thương hiệu, Anker công bố Sách trắng kêu gọi ngành nhà thông minh chuyển từ kiến trúc ưu tiên đám mây (cloud-first) sang ưu tiên xử lý cục bộ (local-first). Theo Anker, thế hệ nhà thông minh tiếp theo cần kết nối toàn bộ thiết bị, đưa ra quyết định ngay trong ngôi nhà và lưu giữ “bộ nhớ” của gia đình dưới quyền kiểm soát của người dùng.

Theo khảo sát do Anker ủy quyền Dynata thực hiện với 1.503 chủ sở hữu thiết bị nhà thông minh tại Mỹ, Anh và Đức, 67% từng gặp tình trạng thiết bị ngừng hoạt động khi Internet hoặc Wi-Fi gián đoạn; 62% cho rằng thông tin về ngôi nhà nên được lưu giữ ngay trong nhà.

Anker MindBase hiện thực hóa định hướng này bằng trung tâm AI cục bộ kết nối toàn nhà, trí tuệ cục bộ và bộ nhớ. EasyOmni Link kết nối thiết bị Anker với sản phẩm tương thích Matter; TrueSmart Agent vận hành AI tại chỗ; EverSafe Memory hỗ trợ đến 48 TB lưu trữ cục bộ.

3 sản phẩm trọng tâm sẽ sớm có mặt tại Việt Nam

Anker dự kiến sớm ra mắt 3 sản phẩm trọng tâm ở thị trường Việt Nam là pin sạc dự phòng Anker MagGo Power Bank 2 Pro cùng 2 robot hút bụi eufy C30 Edge và Omni E35.

Anker MagGo Power Bank 2 Pro là pin sạc dự phòng không dây nhanh và mát hàng đầu thế giới, với hiệu năng được SGS chứng nhận. Sạc không dây từ tính Qi2.2 Max 25 W có thể đưa iPhone 17 Pro lên 50% trong 25 phút, trong khi pin sạc dự phòng có thể sạc lại lên 80% trong 52 phút.

Sản phẩm sử dụng thuật toán điều khiển quạt được cấp bằng sáng chế, 2 ống dẫn khí và hệ thống tản nhiệt graphene ba lớp để kiểm soát nhiệt, giữ mặt lưng pin dưới 36 độ C khi sạc. Màn hình hiển thị công suất, nhiệt độ, mức pin và thời gian còn lại. Sản phẩm có dung lượng 10.000 mAh và trọng lượng 220 g.

Sạc dự phòng Anker MagGo 2 Pro (110R) có dung lượng 10.000 mAh và trọng lượng 220 g.

Robot hút bụi eufy C30 Edge và Omni E35 cũng được định hướng ưu tiên cho thị trường Việt Nam. Với C30 Edge, thông tin chi tiết về tính năng, thông số kỹ thuật, giá bán và thời điểm mở bán sẽ được công bố sau khi có xác nhận chính thức từ Anker.

Omni E35 được trang bị HydroJet 2.0 Self Cleaning Roller Mop và lực hút 35.000 Pa để xử lý bụi và mảnh vụn nằm sâu trong thảm. Sản phẩm đạt chứng nhận TUV “Maternal and Infant Cleaning Robot” về khả năng loại bỏ vi khuẩn, độ ồn thấp, hiệu quả làm sạch và khả năng tự làm sạch.

Robot hút bụi Anker eufy Omni E35 (trái) và robot hút bụi Anker eufy C30 Edge (phải) được định hướng ưu tiên cho thị trường Việt Nam.

Bên cạnh đó, Anker cũng công bố đổi mới khác tại IFA 2026.Ở mảng âm thanh, Anker mở rộng chip THUS AI sang AeroClip 2 Pro, AeroClip 2, Space 2 Pro và Liberty Buds 2; đồng thời phát triển dòng Sleep 4, Sleep 4 Pro, SleepLab và SleepLab Pro. Công ty cũng bước vào lĩnh vực chăm sóc thính lực với thiết bị trợ thính sử dụng THUS AI.

Sản phẩm tai nghe AeroClip 2 Pro, Space 2 Pro và Liberty Buds; cùng máy hỗ trợ giấc ngủ Sleep 4 Pro và SleepLab Pro từ Anker.

Ở mảng sạc, Laptop Charger Pro bổ sung khả năng nhận diện thiết bị và Care Mode; MagStand Charging Station kết hợp sạc Qi2 25 W và làm mát chủ động.

Sản phẩm Anker Laptop Charger Pro và Anker MagStand Charging.

Anker For Home còn có TrackLight Cam S1, Video Doorbell S4, NVR Security System E50, Window Camera E10, Fall Detection Sensor, Robot Lawn Mower S2 Max và SOLIX Solarbank Max - giúp mở rộng hệ sinh thái từ an ninh, robot đến năng lượng.