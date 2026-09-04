Ecovacs tại IFA 2026 và dấu ấn 2,8 triệu robot lau con lăn xuất xưởng

Ecovacs được vinh danh “Thương hiệu robot gia dụng số 1 toàn cầu” trong báo cáo nghiên cứu do Forbes China công bố, ghi nhận vị thế hàng đầu trên nhiều ngành hàng robot gia đình.

Bằng năng lực R&D, sản xuất tự chủ cùng hệ sinh thái công nghệ có khả năng mở rộng linh hoạt, tập đoàn bứt phá từ làm sạch sàn nhà sang các lĩnh vực làm sạch cửa kính, chăm sóc sân vườn và hồ bơi, đưa robot dịch vụ hiện diện tại hơn 38 triệu hộ gia đình trên gần 180 thị trường toàn cầu.

Ông David Qian, CEO của Ecovacs Robotics, nhấn mạnh: “Tương lai của robot gia dụng không nằm ở việc gia tăng số lượng sản phẩm, mà là giải phóng con người khỏi những công việc nhà thường nhật. Bằng cách tái sử dụng khoảng 80% nền tảng công nghệ cốt lõi và tùy biến 20% cho từng kịch bản ứng dụng, chúng tôi có thể đưa robot vượt khỏi giới hạn sàn nhà và cửa kính để vươn ra sân vườn và hồ bơi”.

Ông David Qian - CEO của Ecovacs Robotics.

Đối với Ecovacs, tầm nhìn “Robotics for All” (Robot cho mọi nhà) đồng nghĩa với việc đưa những giá trị thiết thực của robot dịch vụ hiện diện sâu rộng hơn trong từng khía cạnh của cuộc sống hàng ngày.

Kể từ khi tiên phong khai phá ngành hàng robot lau kính với dòng Winbot đầu tiên vào năm 2011, Ecovacs liên tục nâng cấp công nghệ để giải quyết nhu cầu thực tế của người dùng. Dòng sản phẩm Winbot W3 Omni mới nhất được trình diễn tại IFA 2026 sở hữu công nghệ Vortex Wash. Đây là giải pháp tự động giặt khăn lau đầu tiên trong ngành, loại bỏ phiền toái khi phải giặt khăn bẩn bằng tay.

Với hơn 1,5 triệu hộ gia đình trên toàn thế giới tin dùng các sản phẩm Winbot, Ecovacs giữ vững vị trí số 1 toàn cầu về sản lượng cung ứng trong ngành hàng này từ năm 2023 đến quý III/2025, theo nghiên cứu từ Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDC.

Ecovacs Robotics tại Triển lãm công nghệ IFA 2026.

Tại triển lãm IFA 2026, Ecovacs cũng mang đến dòng Goat T series để giải bài toán này với công nghệ TruEdge Trimmer - thiết kế cắt sát mép đường viền sân vườn giúp tối thiểu hóa thao tác thủ công, cùng hệ thống điều hướng HoloScope 360 Dual-LiDAR độc quyền ngành hàng giúp máy tự chủ thích ứng với đa dạng cấu trúc sân vườn. Tính đến nay, dòng robot cắt cỏ Goat chăm sóc gần 1,4 tỷ m2 diện tích cỏ trên toàn cầu - tương đương khoảng 200.000 sân bóng đá tiêu chuẩn.

Trong lĩnh vực làm sạch sàn nhà, Ecovacs là bên tiên phong ứng dụng công nghệ Ozmo Roller để giải quyết thách thức: Loại bỏ vệt bẩn cứng đầu mà không gây lây lan vết bẩn ra sàn. Xuất hiện trên model Deebot X12S OmniCyclone tại IFA 2026, thế hệ Ozmo Roller 3.0 mới nhất kết hợp áp lực chà nén cực đại cùng cơ chế tự giặt liên tục, giữ cho con lăn sạch thuần khiết trong chu trình dọn dẹp, giúp người dùng đạt hiệu quả sạch sâu với tối thiểu công sức. Kể từ khi chính thức ra mắt vào tháng 9/2024, tổng số lượng xuất xưởng tích lũy toàn cầu của các mẫu sản phẩm robot hút bụi được trang bị con lăn Ozmo Roller đạt hơn 2,8 triệu đơn vị tính đến tháng 7/2026, theo dữ liệu nội bộ từ Ecovacs.

Kế thừa nền tảng chuyên môn từ làm sạch sàn, cửa kính đến chăm sóc sân vườn, Ecovacs tiếp tục mở rộng trải nghiệm robot sang lĩnh vực vệ sinh hồ bơi. Trình diễn tại IFA 2026, dòng Ultramarine L1 Pro được thiết kế để giải phóng thời gian và công sức chăm sóc hồ bơi, tự chủ điều hướng và làm sạch hiệu quả trên nhiều dạng lòng hồ khác nhau mà không cần sự can thiệp thủ công. Bằng việc robot hóa một công việc vốn tốn nhiều sức lực, Ecovacs đang biến việc bảo trì hồ bơi trở nên đơn giản hơn.

Trong nửa đầu năm 2026, sản lượng cung ứng robot dịch vụ toàn cầu của Ecovacs tăng 44,1% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi doanh thu từ các ngành hàng mới (bao gồm robot lau kính, robot cắt cỏ và robot vệ sinh hồ bơi) tăng trưởng tới 75,1% tại các thị trường quốc tế. Lần đầu tiên, thị trường quốc tế đóng góp hơn một nửa tổng doanh thu của Ecovacs trong quý II, đạt mức 51%. Cột mốc này phản ánh sự bứt phá của danh mục sản phẩm robot vượt khỏi thị trường nội địa Trung Quốc.

Khi Ecovacs tiếp tục mở rộng sang nhiều ngành hàng và thị trường trên toàn thế giới, tập đoàn đang mang những đổi mới công nghệ robot đến với đông đảo người dùng, giúp cuộc sống hàng ngày trở nên thảnh thơi và dễ dàng hơn.