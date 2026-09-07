Apple sẽ làm điều chưa từng có với iPhone 18?

Nếu theo dõi sự kiện, người hâm mộ Táo khuyết có thể kỳ vọng sự xuất hiện của iPhone 18 Pro, 18 Pro Max và nếu các tin đồn cũng như dự báo từ giới phân tích chính xác, sẽ là cái nhìn đầu tiên về thiết bị màn hình gập mang thương hiệu Apple.

Sự kiện ra mắt iPhone của Apple sẽ diễn ra vào ngày 9/9 tới (rạng sáng 10/9 theo giờ Việt Nam) với thông điệp "Surprise and Shine!" (Bất ngờ và Tỏa sáng).

Tình trạng thiếu RAM có thể ảnh hưởng đến kế hoạch ra mắt iPhone mới của Apple. Ảnh: Bloomberg.

Mặc dù vậy, Wired dẫn các nguồn tin tiết lộ, Apple được cho là sẽ dồn toàn lực ưu tiên cho các thiết bị cao cấp, đắt tiền trong năm nay và tạm hoãn việc ra mắt mẫu iPhone 18 tiêu chuẩn.

Phiên bản iPhone mới có mức giá phải chăng này được đồn đoán sẽ lùi lịch trình làng sang mùa xuân năm 2027, rất có thể sẽ ra mắt sát cánh cùng iPhone 18e và thế hệ iPhone Air thứ hai.

Tại sao lại có sự thay đổi chiến lược đột ngột này? Wired cho rằng nguyên nhân có thể bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng thiếu hụt chip nhớ kéo dài, khiến chi phí sản xuất của gần như mọi thứ đều leo thang.

Sản phẩm của Táo khuyết cũng không phải ngoại lệ. Hồi tháng 6, cựu CEO Tim Cook từng thừa nhận hãng sẽ phải tăng giá sản phẩm để bù đắp chi phí sản xuất đội lên.

Theo tác giả Mark Gurman của Bloomberg, Apple có kế hoạch tăng mức giá khởi điểm của iPhone 18, song chưa có con số cụ thể.

Mức tham chiếu được nhắc đến nhiều nhất là 100 USD , bằng mức tăng mà Samsung và Google vừa áp dụng cho smartphone cao cấp.

Nếu chọn con số này, iPhone 18 Pro sẽ đắt hơn khoảng 9% so với giá khởi điểm 1.099 USD của iPhone 17 Pro. Apple đã theo dõi phản ứng của thị trường với các đợt điều chỉnh này trước khi chốt chiến lược giá cho iPhone.

Trong bối cảnh chi phí bộ nhớ tăng mạnh, 100 USD được xem như bước đi thận trọng. Điều đó đồng nghĩa Táo khuyết có thể không đẩy toàn bộ phần chi phí tăng thêm sang người mua.

Công ty trước đó cũng cảnh báo về áp lực đối với biên lợi nhuận gộp. Những hạn chế trong chuỗi cung ứng tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Nhà sản xuất iPhone cũng phải tìm kiếm thêm nguồn cung bộ nhớ để giảm rủi ro.

"Giả định của chúng tôi là Apple sẽ ra mắt 3 mẫu máy vào mùa thu tới, và tất cả đều thuộc phân khúc cao cấp của dòng iPhone 18. Sau đó, các thiết bị tầm trung và giá rẻ sẽ được tung ra vào mùa xuân", Nabila Popal, Giám đốc cấp cao về dữ liệu và phân tích tại IDC, nhận định.