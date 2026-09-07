Apple sẽ làm điều chưa từng có với iPhone 18?

Sự kiện ra mắt sản phẩm của Apple vào ngày 9/9 sẽ thu hút sự chú ý đặc biệt, bởi đây là lần đầu tiên tân CEO John Ternus chính thức dẫn dắt buổi diễn thuyết chính trên sân khấu.
Bên cạnh đó, theo thông lệ, Apple sẽ công bố loạt iPhone mới, trải dài từ phiên bản tiêu chuẩn đến các dòng Pro cao cấp và đắt đỏ hơn. Tuy nhiên, với năm 2026, kịch bản khả năng cao sẽ rẽ hướng, không chỉ bởi công ty vừa có một vị CEO hoàn toàn mới.
Sự kiện ra mắt iPhone của Apple sẽ diễn ra vào ngày 9/9 tới (rạng sáng 10/9 theo giờ Việt Nam) với thông điệp "Surprise and Shine!" (Bất ngờ và Tỏa sáng).
Nếu theo dõi sự kiện, người hâm mộ Táo khuyết có thể kỳ vọng sự xuất hiện của iPhone 18 Pro, 18 Pro Max và nếu các tin đồn cũng như dự báo từ giới phân tích chính xác, sẽ là cái nhìn đầu tiên về thiết bị màn hình gập mang thương hiệu Apple.
Tình trạng thiếu RAM có thể ảnh hưởng đến kế hoạch ra mắt iPhone mới của Apple. Ảnh: Bloomberg.
Mặc dù vậy, Wired dẫn các nguồn tin tiết lộ, Apple được cho là sẽ dồn toàn lực ưu tiên cho các thiết bị cao cấp, đắt tiền trong năm nay và tạm hoãn việc ra mắt mẫu iPhone 18 tiêu chuẩn.
Phiên bản iPhone mới có mức giá phải chăng này được đồn đoán sẽ lùi lịch trình làng sang mùa xuân năm 2027, rất có thể sẽ ra mắt sát cánh cùng iPhone 18e và thế hệ iPhone Air thứ hai.
Tại sao lại có sự thay đổi chiến lược đột ngột này? Wired cho rằng nguyên nhân có thể bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng thiếu hụt chip nhớ kéo dài, khiến chi phí sản xuất của gần như mọi thứ đều leo thang.
Sản phẩm của Táo khuyết cũng không phải ngoại lệ. Hồi tháng 6, cựu CEO Tim Cook từng thừa nhận hãng sẽ phải tăng giá sản phẩm để bù đắp chi phí sản xuất đội lên.
Theo tác giả Mark Gurman của Bloomberg, Apple có kế hoạch tăng mức giá khởi điểm của iPhone 18, song chưa có con số cụ thể.
Mức tham chiếu được nhắc đến nhiều nhất là 100 USD, bằng mức tăng mà Samsung và Google vừa áp dụng cho smartphone cao cấp.
Nếu chọn con số này, iPhone 18 Pro sẽ đắt hơn khoảng 9% so với giá khởi điểm 1.099 USD của iPhone 17 Pro. Apple đã theo dõi phản ứng của thị trường với các đợt điều chỉnh này trước khi chốt chiến lược giá cho iPhone.
Trong bối cảnh chi phí bộ nhớ tăng mạnh, 100 USD được xem như bước đi thận trọng. Điều đó đồng nghĩa Táo khuyết có thể không đẩy toàn bộ phần chi phí tăng thêm sang người mua.
Công ty trước đó cũng cảnh báo về áp lực đối với biên lợi nhuận gộp. Những hạn chế trong chuỗi cung ứng tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Nhà sản xuất iPhone cũng phải tìm kiếm thêm nguồn cung bộ nhớ để giảm rủi ro.
"Giả định của chúng tôi là Apple sẽ ra mắt 3 mẫu máy vào mùa thu tới, và tất cả đều thuộc phân khúc cao cấp của dòng iPhone 18. Sau đó, các thiết bị tầm trung và giá rẻ sẽ được tung ra vào mùa xuân", Nabila Popal, Giám đốc cấp cao về dữ liệu và phân tích tại IDC, nhận định.
Apple có thể tăng giá iPhone 18 để bù đắp chi phí linh kiện. Ảnh: Bloomberg.
Theo Popal, đây là một nước cờ chiến lược khôn ngoan. Apple đang muốn phân bổ lại dòng doanh thu để dồn lực cho các sản phẩm biên lợi nhuận cao vào quý cuối của năm, vốn luôn là mùa bội thu.
Trong khi đó, dòng sản phẩm có giá phải chăng hơn như iPhone 18 sẽ được dùng để kích cầu cho quý mùa xuân, khoảng thời gian mà kết quả kinh doanh của Apple thường ảm đạm hơn.
Ngoài ra, với danh mục sản phẩm ngày càng mở rộng, dòng iPhone Pro và Pro Max rõ ràng có sức hút lớn hơn đối với tập khách hàng đã sẵn sàng lên đời máy.
Khi linh kiện trở nên đắt đỏ, các công ty thường đối mặt với ba lựa chọn là tự gánh chịu chi phí, tăng giá bán, hoặc như cách Apple đang làm là thuận theo giá thị trường.
Bằng cách lùi ngày ra mắt các lựa chọn giá rẻ, Táo khuyết có thể thổi bùng sự háo hức cho những siêu phẩm mạnh mẽ và đắt tiền hơn. Việc định giá cao cho các dòng máy cao cấp từ đầu thường dễ được khách hàng chấp nhận hơn, so với việc tăng giá một chiếc điện thoại vốn được gán mác giá rẻ.
Popal gọi đây là xu hướng "cao cấp hóa" thiết bị, nơi Apple muốn tận dụng đòn bẩy tâm lý để hâm nóng tên tuổi cho các dòng máy đắt đỏ của mình.
Shawn DuBravac, nhà kinh tế trưởng tại Hiệp hội Điện tử Toàn cầu tỏ ra lạc quan về tác động dài hạn của xu hướng tăng giá này.
"Trong suốt chiều dài lịch sử, áp lực giảm phát của công nghệ luôn chảy về phía người tiêu dùng. Tôi tin chắc điều đó sẽ lặp lại. Chỉ là thị trường cần chút thời gian để định hình", DuBravac nhận xét.
Bản nâng cấp của iPhone Air đời mới nhiều khả năng sẽ phải ra mắt vào đầu năm 2027. Ảnh: Tuấn Anh.
Tuy nhiên, điều đó có thể sẽ không sớm xảy ra với dòng điện thoại gập , vốn đang có giá cao hơn bao giờ hết.
Toàn bộ dòng điện thoại thông minh gập Galaxy Z năm 2026 của Samsung đều tăng giá, cũng như Pixel 11 Pro Fold mới của Google và các mẫu Razr 2026 của Motorola. Trong khi đó, iPhone gập của Apple được đồn đoán sẽ có giá khoảng 2.000 USD.
Để giảm sốc trước những mức giá này, Apple đang chuyển hướng mạnh mẽ sang các giải pháp tài chính và chương trình thu cũ đổi mới.
Vào tháng 7 vừa qua, công ty đã tung ra chương trình cho thuê iPhone, cho phép người dùng trả phí hàng tháng để sử dụng mẫu máy mới nhất, sau đó đổi sang máy đời cao hơn khi chúng ra mắt.
Dù giúp nhiều người tiếp cận được thiết bị xịn dễ dàng hơn, chương trình này lại vấp phải chỉ trích vì tước đi quyền sở hữu thực sự của người dùng. Dẫu vậy, nó hoàn toàn ăn khớp với tham vọng lớn hơn của Apple là biến mọi sản phẩm phần cứng thành một dịch vụ đăng ký.