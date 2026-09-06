Thách thức mới cho người làm video kiếm tiền trên YouTube

YouTube vừa đổi cách tính view, giúp lượt xem công khai tăng nhanh hơn, nhưng đồng thời tăng gấp đôi ngưỡng tham gia chương trình YPP từ 2027.

Từ ngày 24/8, lượt xem YouTube có xu hướng tăng. Ảnh: Android Authority.

Từ ngày 24/8, YouTube bắt đầu tính một lượt xem ngay khi video phát đến khung hình đầu tiên. Điều này có thể khiến con số lượt xem công khai tăng đáng kể, nhưng không đồng nghĩa nhận thêm doanh thu.

Trái lại, từ năm 2027, YouTube lại tăng gấp đôi ngưỡng để nhà sáng tạo mới được chia doanh thu quảng cáo. Điều này vô tình tạo thêm áp lực cho những nhà sáng tạo nhỏ muốn tham gia chương trình đối tác và kiếm tiền từ nền tảng.

Lượt xem tăng mạnh

Từ ngày 24/8, một video được tính view ngay khi bắt đầu phát, từ khung hình đầu tiên, áp dụng trên toàn bộ các định dạng gồm video dài, Shorts, livestream và podcast.

Điều này đồng nghĩa người dùng không cần xem video trong một khoảng thời gian nhất định mới tạo ra một lượt view công khai. Chẳng hạn, một video dài tự động phát trên trang chủ cũng có thể nhanh chóng được ghi nhận một lượt xem khi quá trình phát bắt đầu.

YouTube gọi đây là cách chuẩn hóa hệ thống đo lường giữa các định dạng. Trước đó, Shorts và video dài sử dụng những cách tính khác nhau, khiến các chỉ số khó so sánh trực tiếp.

Tuy nhiên, nền tảng không xóa bỏ hoàn toàn cách đo lường cũ. Chỉ số trước đây nay được gọi là Engaged views, lượt xem có tương tác, phản ánh việc người dùng thực sự lựa chọn tiếp tục xem video. YouTube cho biết đây vẫn là chỉ số quan trọng đối với việc đánh giá mức độ xem và kiếm tiền.

Lượt xem công khai có thể cao hơn khoảng 30% sau ngày 24/8. Ảnh: Nhật Tường.

Dữ liệu từ Agentio, một nền tảng kết nối nhà sáng tạo với thương hiệu, cho thấy khoảng cách giữa hai loại chỉ số này có thể không nhỏ. Phân tích 35.800 video YouTube dài được đăng trong tháng 6 và 7, công ty cho rằng số lượt xem công khai có thể cao hơn khoảng 30% sau ngày 24/8.

Xu hướng chung cho thấy cùng một lượng người xem và hành vi xem, con số public views có thể lớn hơn trước mà không cần nội dung thực sự được xem lâu hơn.

Hao Lam, một YouTuber Việt Nam, cũng cho biết bắt đầu nhận thấy thay đổi sau thời điểm YouTube triển khai cách tính mới. Trong 48 giờ, lượt xem của video từ mức khoảng 3.000-4.000 tăng lên khoảng 6.000-7.000 lượt. Anh ước tính lượng tăng khoảng 50%, trong khi thời gian xem cũng tăng nhưng RPM (doanh thu trên lượt xem) không thay đổi đáng kể.

Đánh giá từ những video đăng sau ngày 24/8, YouTube Dương Địa Lý cho rằng lượt xem tăng nhanh và cao hơn nhiều so với thông thường. "Tuy nhiên, lượt xem có phần 'ảo' vì đa phần các chỉ số còn lại như RPM, CPM đều thấp và giờ xem tăng không tương xứng", anh Dương chia sẻ.

Thử thách mới

Cùng thời điểm trên, YouTube công bố tăng ngưỡng tham gia chương trình chia sẻ doanh thu quảng cáo và YouTube Premium. Từ ngày 1/2/2027, nhà sáng tạo mới muốn tham gia YPP để nhận chia sẻ doanh thu quảng cáo và Premium sẽ phải đạt 1.000 người đăng ký.

Bên cạnh đó, nền tảng yêu cầu 8.000 giờ xem đủ điều kiện trong 365 ngày hoặc 20 triệu lượt xem Shorts đủ điều kiện trong 90 ngày. Con số tăng gấp đôi so với mức hiện tại.

Huy Phạm, Giám đốc chi nhánh của Metub tại Hà Nội, nhìn nhận thay đổi này như một tín hiệu cho thấy việc xây dựng kênh chỉ dựa vào một vài video lên xu hướng để nhanh chóng bật kiếm tiền sẽ khó hơn. Theo cách nhìn này, YouTube đang ngày càng coi trọng một cộng đồng khán giả ổn định và khả năng duy trì mức độ tương tác lâu dài.

"Đặc biệt với Shorts, việc đạt 20 triệu views trong 90 ngày sẽ là một rào cản không nhỏ đối với các kênh mới", anh Huy chia sẻ trên trang cá nhân.

Yêu cầu mới để tham gia YPP của YouTube từ ngày 1/2/2027. Ảnh: Nam Nguyen/FB.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Hao Lam cho rằng ở mặt tích cực, lượt xem cao hơn có thể giúp kênh trông lớn hơn khi tiếp cận nhãn hàng. Chính YouTube cũng cho rằng việc thống nhất cách tính sẽ giúp creator thể hiện quy mô và giá trị của nội dung với thương hiệu, nhà tài trợ rõ ràng hơn.

Nhưng ở chiều ngược lại, Forbes nhận định nếu thương hiệu chỉ nhìn vào con số công khai, việc so sánh giữa các nhà sáng tạo có thể trở nên khó khăn hơn. Một video có nhiều lượt xem công khai chưa chắc mang lại lượng chú ý tương đương một video khác có lượt xem thấp hơn.

YouTube cho biết lượt xem công khai được thiết kế để phản ánh mức độ nội dung xuất hiện và được tiếp cận. Trong khi đó, các chỉ số dùng cho kiếm tiền lại tập trung vào mức độ khán giả thực sự xem và tương tác với nội dung.

Với thay đổi của YouTube lần này, nhà sáng tạo cần chú trọng chiến thuật phát triển, tăng tốc hơn trong giai đoạn hiện tại. Trong khi đó, nhãn hàng và công ty quản lý cũng nên thay đổi cách nhìn nhận tầm ảnh hưởng của một kênh.