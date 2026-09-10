Bán tải Ford Ranger sắp tăng giá?

Một số phiên bản Ford Ranger được cho là sẽ tăng giá bán từ đầu tháng 10. Động thái này diễn ra giữa lúc thị trường bán tải Việt chuẩn bị đón "tân binh".

Ford Ranger từ lâu luôn là cái tên sở hữu doanh số dẫn đầu phân khúc bán tải tại Việt Nam. Sức bán áp đảo của mẫu bán tải Mỹ một phần đến từ số lượng sản phẩm đa dạng, khoảng giá trải rộng đảm bảo đáp ứng nhu cầu của tệp khách hàng rộng lớn.

Hiện, Ford Ranger đang có giá dao động từ 707 triệu đến cao nhất 1,448 tỷ đồng . Tuy nhiên, giá bán vài phiên bản của mẫu bán tải Mỹ nhiều khả năng sớm được điều chỉnh từ tháng 10 tới đây.

Ford Ranger có thể tăng giá

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện một đại lý Ford khu vực miền Nam cho biết từ ngày 1/10, Ford Ranger dự kiến tăng giá 19-24 triệu đồng ở các phiên bản sử dụng động cơ 2.0L.

Mức giá mới sau điều chỉnh của Ford Ranger XLS 2.0L AT 4x2 là 726 triệu đồng, tăng 19 triệu đồng so với giá bán hiện tại. Khoảng điều chỉnh tương tự cũng áp dụng cho Ford Ranger XLS 2.0L AT 4x4, đưa giá bán mới lên mức 795 triệu đồng.

Trong khi đó, Ford Ranger Wildtrak 2.0L AT 4x4 được điều chỉnh giá bán tăng thêm 24 triệu đồng. Theo thông tin từ đại lý chia sẻ, phiên bản này của Ford Ranger Wildtrak sẽ có giá bán mới khởi điểm 973 triệu đồng từ đầu tháng 10.

Phiên bản Giá bán hiện tại

(triệu đồng) Giá bán dự kiến từ 1/10

(triệu đồng) Tăng/Giảm

(triệu đồng) Ford Ranger XLS 2.0L AT 4x2 707 726 +19 Ford Ranger XLS 2.0L AT 4x4 776 795 +19 Ford Ranger Wildtrak 2.0L AT 4x4 949 973 +24

Các tùy chọn màu đỏ của Ranger XLS và màu Cam của Ranger Wildtrak 2.0L vẫn có giá 8 triệu đồng, cộng thêm vào giá bán mới của xe kể từ ngày 1/10.

Theo tìm hiểu của Tri Thức - Znews, Ford Việt Nam đến lúc này chưa có bất kỳ thông tin chính thức nào về đợt điều chỉnh giá bán dành cho các phiên bản nói trên của bán tải Ranger.

Về phần đại lý, một số nơi đã chia sẻ thông tin giá bán mới của xe từ ngày 1/10, đồng thời chào mời khách hàng "chốt" xe trong tháng 9 để được giữ giá bán cũ.

Liệu sẽ ảnh hưởng đến doanh số?

Khi một mẫu xe trên thị trường Việt Nam được điều chỉnh giá bán, những lo ngại về doanh số cũng xuất hiện kèm theo. Tuy nhiên, câu chuyện có lẽ sẽ khác với trường hợp của Ford Ranger.

Có lý do để người dùng Việt Nam gọi Ford Ranger là "vua bán tải". Sau nhiều năm, đại diện Mỹ duy nhất trong phân khúc bán tải luôn duy trì vị thế dẫn đầu doanh số khi một năm bán hàng khép lại.

Ford Ranger Raptor 3.0L là sự bổ sung đáng chú ý cho mẫu bán tải Mỹ tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Ford Việt Nam.

Sức bán Ford Ranger cho đến lúc này vẫn duy trì ở mức cao, bất chấp việc các đối thủ Nhật Bản lần lượt ra mắt thế hệ mới hay bản nâng cấp. Gần đây, việc Ford Việt Nam bổ sung các phiên bản động cơ 3.0L cho Ranger Wildtrak hay Ranger Raptor càng củng cố thêm vị thế "vua bán tải" mà mẫu xe này đang sở hữu.

Báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho thấy trong 7 tháng đầu năm, chỉ 2 lần Ford Ranger chịu xếp sau đối thủ Toyota Hilux. Cụ thể vào các kỳ báo cáo tháng 2 và tháng 6, sức bán của Ford Ranger lùi sâu, trong khi Toyota Hilux lại chứng kiến đà tăng trưởng mạnh mẽ.

Dẫu vậy nếu xét đến doanh số lũy kế, Ford Ranger đến lúc này vẫn là bán tải được khách Việt chọn mua nhiều nhất. Sau 7 tháng, doanh số Ranger đạt 7.959 xe, Hilux bán được 4.699 xe trong khi Mitsubishi Triton, Isuzu D-Max sở hữu doanh số lũy kế lần lượt 1.681 xe và 425 xe từ đầu năm.

Ford Ranger vẫn là bán tải bán chạy nhất Cơ cấu doanh số phân khúc bán tải ở Việt Nam trong 7 tháng đầu năm (Số liệu: VAMA) Nhãn Ford Ranger Toyota Hilux Mitsubishi Triton Isuzu D-Max

xe 7959 4699 1681 425

Việc Ford tăng giá cho các phiên bản "giá rẻ" của Ford Ranger tại Việt Nam có thể tạo ra những xáo trộn nhỏ.

Trong phần lớn trường hợp, các phiên bản "tiêu chuẩn" của một dòng xe sẽ thu hút tệp khách hàng trung thành nhờ giá bán rẻ, trang bị đủ dùng. Khi các bản giá rẻ trở nên "bớt rẻ", những băn khoăn có thể xuất hiện, ảnh hưởng đến quyết định mua hàng.

Tuy nhiên, Ford Ranger nhìn chung vẫn là dòng xe được nhiều khách Việt ưa chuộng. Giá bán tăng thêm 19-24 triệu đồng sẽ khiến khách hàng băn khoăn, nhưng khó có khả năng kéo giảm doanh số Ford Ranger một cách đáng kể trong ngắn hạn.

Tăng giá chưa phải thách thức lớn nhất của Ranger

Bản thân Ford Ranger là một mẫu xe sở hữu khoảng giá rộng, trong khi đợt điều chỉnh tăng giá sắp tới cũng chỉ nhắm đến các phiên bản "tiêu chuẩn" có giá bán thấp hơn. Do vậy, có thể nhận định rằng thách thức lớn nhất của "vua bán tải" không nằm ở giá bán.

Vị thế dẫn đầu của Ford Ranger trong năm nay đang có sự xuất hiện khá thú vị từ Toyota Hilux. Tuy chưa thể lập tức thu hẹp đáng kể khoảng cách doanh số với đối thủ Mỹ, Toyota Hilux thế hệ mới đã có vài lần vượt lên, đồng thời giúp cho bản thân không bị Ford Ranger bỏ quá xa về lượng tiêu thụ lũy kế từ đầu năm.

Danh sách những "kẻ phá rối" của Ford Ranger trong thời gian tới ngoài Toyota Hilux nhiều khả năng sẽ có thêm một cái tên đáng gờm khác - VinFast VF Wild.

Sau Toyota Hilux, sẽ đến lượt VinFast VF Wild tạo ra "sóng gió" cho Ford Ranger tại Việt Nam? Ảnh: Phúc Hậu, VinFast.

Theo tìm hiểu của Tri Thức - Znews, khá nhiều tư vấn bán hàng VinFast tại Việt Nam đã thông báo nhận cọc VF Wild, giá bán dự kiến từ 800 triệu đồng. Xe được đồn đoán sẽ ra mắt chính thức ngay trong tháng 9, bàn giao đến khách hàng từ tháng 10.

So với Toyota Hilux, mẫu bán tải "tân binh" VinFast VF Wild được đánh giá là có khả năng tạo ra nhiều "sóng gió" hơn cho Ford Ranger. Sức hút của VF Wild một phần đến từ thương hiệu Việt, phần khác nằm ở hệ truyền động khác biệt so với mặt bằng chung hiện tại chỉ toàn các mẫu bán tải chạy xăng hoặc diesel.

Lúc này, thật khó để nhận định về bất kỳ kịch bản nào trên thị trường bán tải Việt Nam, bởi VF Wild vẫn chưa chính thức ra mắt, thông số kỹ thuật và giá bán vẫn còn là một ẩn số. Dẫu vậy với sự mới mẻ của mình, VinFast VF Wild nhiều khả năng đủ sức tạo ra những khó khăn cho Ford Ranger trên hành trình bảo vệ danh xưng "vua bán tải" tại Việt Nam.