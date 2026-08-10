Bugatti Destrier - 'Siêu xe đường phố' nâng cấp từ Bugatti Bolide

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Bugatti đã chính thức mẫu hypercar thứ ba thuộc chương trình Programme Solitaire - chiếc Bugatti Destrier. Trong tiếng Pháp, tên gọi của siêu xe này có nghĩa là "chiến mã".
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Đặc biệt hơn, chiếc xe này có thể được xem là phiên bản "đường phố" của mẫu xe đua Bugatti Bolide, vốn chỉ được sản xuất giới hạn 40 chiếc toàn cầu và đã được bàn giao hết.
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Bugatti Destrier được lấy cảm hứng từ các huyền thoại của thương hiệu như Type 57G hay Type 57C "Tank" hay Type 57SC Atlantic. Lưới tản nhiệt móng ngựa của siêu xe này có kích thước lớn hơn cả Bugatti Bolide.
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Chiếc xe mang màu sơn hàng thửa xanh Sapphire Celeste gợi nhớ đến chiếc Type 57SC Atlantic mang số khung 57591 "Pope" Atlantic, vốn ban đầu được sơn màu xanh trước khi được chủ sở hữu hiện tại đổi sang màu đen.
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Các chi tiết kim loại sáng bóng tại khoang động cơ sở hữu bề mặt được xử lý theo kiểu gò thủ công, một công nghệ tinh tế gợi liên tưởng đến bộ giáp được rèn bằng tay của các hiệp sĩ thời trung cổ.
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Bugatti Destrier sở hữu cánh gió tích hợp vào thân xe theo phong cách Chiron Profilée cùng cụm đèn hậu họa tiết tối giản hiện đại, tạo nên vẻ đẹp tinh tế thay vì phô trương.
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Nội thất của Bugatti Destrier được thiết kế theo cảm hứng từ xưởng may đo cao cấp (tailor's atelier), khác biệt rõ rệt với khoang lái thuần xe đua của Bolide.
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Bề mặt kim loại hoàn thiện kiểu giả rèn thủ công (hammered finish) từ ngoại thất cũng được ứng dụng như tay nắm cửa, cửa gió điều hòa, vô lăng, ốp bậc cửa...
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Ghế được bọc da cao cấp, da lộn Nubuck và vải dệt kim 3D màu nâu Ambre Voyageur, kết hợp với các sợi đồng tạo hiệu ứng lấp lánh và hình thành họa tiết "halo-line" dạng vòng tròn chạy quanh khoang lái.
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Thừa hưởng toàn bộ hệ truyền động của Bolide, Bugatti Destrier vẫn sử dụng động cơ W16 dung tích 8.0L với 4 bộ turbo, sản sinh công suất tối đa 1.600 mã lực.
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Xe sử dụng khung gầm liền khối monocoque bằng sợi carbon của Bolide, giúp chiều cao của mẫu hypercar này chỉ khoảng 1 m, thấp hơn nhiều so với các mẫu Bugatti khác.
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Khung trang trí chữ C tại ngoại thất được thay đổi với nét ngắt quãng ngay trước hốc bánh xe trước rồi mới tiếp tục hành trình để giao với lưới tản nhiệt hình móng ngựa.
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Các thông số hiệu suất của mẫu hypercar này không được tiết lộ. Trước đó, Bugatti Bolide có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 2,2 giây, tốc độ tối đa giới hạn ở mức 380 km/h.
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Với những mẫu hypercar này, Bugatti vẫn trang bị hộp số 7 cấp ly hợp kép DSG cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, đi kèm mâm 20 inch ở cầu trước và 21 inch ở cầu sau.
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Bugatti Destrier được đặt hàng và cá nhân hóa thông qua đại lý siêu xe Bugatti Greenwich. Toàn bộ quá trình lên cấu hình và chế tạo đều theo sát với yêu cầu của chủ nhân chiếc xe.
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Bugatti Destrier sẽ chính thức được trình làng tại sự kiện Monterey Car Week 2026 tại Mỹ, đồng thời cũng có mặt tại triển lãm Pebble Beach Concours d'Elegance.
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Trước đó, hãng siêu xe đến từ Pháp đã ra mắt 2 mẫu xe thuộc dòng sản phẩm Programme Solitaire là Bugatti Brouillard và Bugatti F.K.P. Hommage. Cả 2 đều được trang bị động cơ W16 dung tích 8.0L, mạnh 1.600 mã lực.
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