ChatGPT dành riêng cho thanh niên có gì đặc biệt?

ChatGPT for Teens được thiết kế riêng cho người dùng 13-17 tuổi, với các giới hạn chặt hơn về nội dung nhạy cảm, an toàn và cách chatbot tương tác cảm xúc.

OpenAI ra mắt mô hình chatbot dành riêng cho trẻ vị thành niên. Ảnh: Bloomberg.

Theo The Guardian, đây là phiên bản được thiết kế riêng cho người dùng thuộc nhóm vị thành niên. Hệ thống áp dụng các biện pháp bảo vệ mạnh hơn đối với câu hỏi có ngụ ý tự sát, tự làm hại bản thân và nội dung tình dục. Chatbot cũng được điều chỉnh khi hỗ trợ học tập và làm bài tập về nhà.

Người dùng không nhất thiết phải tự kích hoạt phiên bản này. OpenAI sử dụng hệ thống ước tính độ tuổi. Công nghệ dựa trên nhiều tín hiệu, trong đó có loại câu hỏi người dùng gửi tới ChatGPT. Nếu hệ thống xác định một tài khoản dưới 18 tuổi, phiên bản dành cho thanh thiếu niên sẽ tự động được áp dụng. Điều tương tự xảy ra khi người dùng tự khai mình là trẻ vị thành niên.

OpenAI cho biết mục tiêu là tạo môi trường sử dụng AI phù hợp hơn với độ tuổi. Công ty muốn người dùng trẻ vẫn có thể học tập và khám phá. Tuy nhiên, họ sẽ được bảo vệ tốt hơn trước những nội dung có thể gây hại.

“Chúng tôi muốn áp dụng cơ chế phản hồi phù hợp hơn với độ tuổi của họ”, Ann O’Leary, Phó chủ tịch chính sách toàn cầu của OpenAI cho biết.

Một thay đổi đáng chú ý liên quan đến cách mô hình trên thể hiện cảm xúc. Phiên bản dành cho trẻ vị thành niên được thiết kế để không gợi ý rằng chatbot có tình cảm cá nhân với người dùng. Mô hình cũng không tạo cảm giác nó có ý thức hoặc có trải nghiệm cảm xúc.

Allison Mishkin, phụ trách nhóm phát triển mô hình dành cho trẻ em tại OpenAI, cho biết công ty đã xem xét những tín hiệu có thể khiến một thiếu niên hình thành mối quan hệ tình cảm với mô hình. Các yếu tố này sau đó được đưa vào quá trình xây dựng biện pháp bảo vệ.

Động thái của OpenAI diễn ra khi mối tương tác giữa trẻ vị thành niên và chatbot ngày càng được quan tâm. Một nghiên cứu năm 2025 của Common Sense Media cho thấy hơn 70% thanh thiếu niên Mỹ từng tìm đến chatbot AI để tìm kiếm sự đồng hành.

Sam Altman, CEO OpenAI trước đó cũng đề cập vấn đề phụ thuộc cảm xúc vào AI. Ông cho biết công ty đang nghiên cứu hiện tượng và mô tả đây là vấn đề khá phổ biến ở người trẻ.

Ngoài ra, ChatGPT for Teens vẫn hỗ trợ công cụ kiểm soát dành cho phụ huynh. Cha mẹ có thể liên kết tài khoản với con và thiết lập giờ hạn chế (quiet hours) để trẻ không thể sử dụng.

Phụ huynh cũng có thể nhận thông báo trong một số tình huống rủi ro cao. Ví dụ, hệ thống có thể phát hiện dấu hiệu người dùng muốn tự làm hại bản thân. OpenAI cho biết đang bổ sung thêm cảnh báo liên quan đến rối loạn ăn uống. Tuy nhiên, công ty nói lượng thông tin chia sẻ với phụ huynh sẽ bị giới hạn.