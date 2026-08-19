Mark Zuckerberg gây hoài nghi

Tầm nhìn đưa trợ lý AI đến hàng tỷ người của Mark Zuckerberg đang gây tranh cãi, khi nhiều người vẫn hoài nghi về lợi ích thực tế và những rủi ro đi kèm.

CEO Mark Zuckerberg tin tưởng vào giá trị của AI. Ảnh: Bloomberg.

Mark Zuckerberg, CEO Meta vừa công bố bài luận dài khoảng 6.500 từ mang tên The Future is for Everyone (tạm dịch: Tương lai dành cho mọi người). Ông mô tả một tương lai nơi mỗi người có thể sở hữu một trợ lý AI hiểu rõ mục tiêu, sở thích và những điều họ quan tâm. Tuy nhiên, thông điệp này bị đánh giá chưa đủ sức thuyết phục những người vốn hoài nghi về sức mạnh thật sự của AI.

Theo Zuckerberg, AI trong tương lai không chỉ trả lời câu hỏi hay thực hiện công việc đơn giản. Công nghệ này có thể hỗ trợ con người trong sức khỏe, công việc, tài chính, học tập và quản lý gia đình. Trợ lý AI sẽ hoạt động liên tục và có thể sử dụng trên nhiều thiết bị.

Di sản từ mạng xã hội

Trong chương trình Equity của TechCrunch, phóng viên Rebecca Bellan cho rằng người dùng có lý do để thận trọng với những lời hứa về việc Meta trao thêm quyền cho cá nhân. Bà nhắc lại giai đoạn đầu của mạng xã hội. Khi đó, Zuckerberg từng nói về mục tiêu giúp mọi người kết nối với bạn bè.

Theo Bellan, kết quả thực tế lại đi kèm quảng cáo và nội dung kích động tương tác. Điều này khiến tầm nhìn mới về AI của Zuckerberg khó được tiếp nhận hoàn toàn dựa trên những lời hứa của công ty.

AI đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái của Meta. Ảnh: Bloomberg.

Bellan nhận định Meta cũng đang tìm cách định vị lại mình trong cuộc đua AI. Công ty chưa thường xuyên được nhắc đến khi đề cập đến các mô hình AI tiên tiến. Meta AI cũng chỉ xuất hiện trên Facebook và Instagram, song nó chưa trở thành lựa chọn đầu tiên khi người dùng nghĩ đến một trợ lý AI cá nhân.

Theo TechCrunch, Zuckerberg muốn tạo khác biệt bằng khái niệm “trao quyền cho cá nhân”. Thay vì chỉ cạnh tranh trực tiếp ở mô hình AI mạnh nhất, gã khổng lồ mạng xã hội muốn đưa AI vào các thiết bị cá nhân và biến công nghệ này thành công cụ thường trực trong đời sống hàng ngày.

Một ví dụ là Glimmer. Mô hình mới của Meta được định hướng cho các tác vụ như quản lý lịch, soạn tin nhắn và sắp xếp tập tin. Nó cũng được thiết kế để có thể hoạt động ngay trên thiết bị trong một số tình huống.

Tuy nhiên, khả năng tiếp cận vẫn là vấn đề lớn đối với mô hình này. Bellan cho biết bà từng muốn tải Glimmer xuống MacBook để thử nghiệm nhưng không thể. Mô hình này yêu cầu phần cứng phù hợp và không phù hợp với phần lớn người dùng.

Một tương lai quá lạc quan

Một điểm khác gây tranh luận là cách Zuckerberg mô tả tác động của AI. Ông cho rằng phát minh, thay vì tự động hóa, sẽ trở thành đóng góp lớn nhất của siêu trí tuệ. CEO Meta dự đoán trí tuệ nhân tạo có thể giúp tăng số lượng doanh nghiệp và thậm chí tạo thêm việc làm về lâu dài.

Tuy vậy, Zuckerberg thừa nhận công nghệ mới mang đến rủi ro. Ông đề cập nguy cơ mất việc, lạm dụng AI trong an ninh mạng, rủi ro sinh học, giám sát của chính phủ và khả năng con người mất quyền kiểm soát siêu trí tuệ. Tuy nhiên, giải pháp mà CEO Meta đề xuất vẫn tập trung vào việc phổ biến AI thay vì hạn chế khả năng tiếp cận.

Quyền riêng tư luôn là bài toán lớn của Meta khi thu hút người dùng. Ảnh: AFP.

Hiện tại, quá trình thúc đẩy AI cũng kéo theo những chi phí và hệ quả đáng kể. Việc những mặt trái không được nhấn mạnh tương xứng có thể là nguyên nhân khiến thông điệp nhận phản ứng tiêu cực.

TechCrunch cũng chỉ ra khoảng cách giữa những lời hứa lớn và nhu cầu thực tế. Các tuyên bố về AI thúc đẩy sáng tạo hay phát minh thường mang tính khái quát. Trong khi đó, các ứng dụng cụ thể như trợ lý cá nhân hoặc huấn luyện viên AI không phải lúc nào cũng hấp dẫn người dùng.

Dù vậy, Zuckerberg tiếp tục đặt AI ở trung tâm chiến lược dài hạn của Meta. Công ty muốn đưa siêu trí tuệ cá nhân tới hàng tỷ người. Thách thức nằm ở việc Meta phải chứng minh rằng tương lai của AI thực sự giải quyết những nhu cầu người dùng đang gặp phải, thay vì chỉ là một tầm nhìn do ngành công nghệ tạo ra.