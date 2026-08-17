Chủ xe điện VinFast ấn tượng với hạ tầng sạc phủ rộng

Hạ tầng trạm sạc rộng khắp kết hợp cùng công nghệ sạc nhanh là động lực để người dùng Việt tự tin thực hiện các hành trình dài ngày bằng ôtô điện.

Việc di chuyển đường dài bằng ôtô điện không phải là thách thức lớn đối với 2 chủ nhân của xe VinFast là anh Vũ Quang Chiến và Cấn Quang Hưng.

Trạm sạc phủ toàn quốc, được sắp xếp hợp lý

Anh Vũ Quang Chiến thuộc nhóm chủ sở hữu ôtô điện VinFast từ những ngày đầu. Sau thời gian sử dụng, anh trải nghiệm qua 5 đời xe điện VinFast khác nhau. Hiện tại, gia đình anh sở hữu cùng lúc 2 chiếc, gồm Limo Green phục vụ chuyến đi xa và VF 3 dùng đi chợ, đưa đón con đi học hàng ngày.

Anh Vũ Quang Chiến (Hà Nội) yên tâm sở hữu nhiều dòng xe điện VinFast nhờ hạ tầng sạc tiện lợi.

Gia đình anh vừa hoàn thành chuyến du lịch xuyên Việt từ Hà Nội vào đầu tháng 7 bằng VinFast Limo Green. Theo vị chủ xe, yếu tố quan trọng hàng đầu để anh tự tin sở hữu xe điện là độ tiện lợi của việc sạc xe hiện nay.

Tính đến hiện tại, hệ thống trạm sạc do V-Green phát triển phủ khắp 34 tỉnh, thành phố với hơn 150.000 cổng sạc. Các trụ sạc xuất hiện dày tại bãi đỗ xe chung cư, trạm dừng nghỉ, trung tâm thương mại ở đô thị lớn, đồng thời mở rộng đến tuyến giao thông vùng ven và nông thôn.

Ngoài ra, theo anh Chiến, trạm sạc được sắp xếp hợp lý tại các điểm dừng trên hành trình, trùng với nhịp nghỉ ngơi của gia đình trên chuyến đi. Trong thời gian tới, bức tranh hạ tầng sạc sẽ còn hoàn thiện hơn với kế hoạch bổ sung 99 trạm sạc siêu nhanh tại các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ; qua đó đáp ứng số lượng ôtô điện bán ra thị trường ngày càng tăng.

Song song đó, bản đồ trạm sạc tích hợp trên màn hình trung tâm của xe đóng vai trò như trợ lý điều hướng đắc lực. Tính năng này cung cấp thông tin trực quan theo thời gian thực, giúp tài xế chủ động theo dõi cự ly, tình trạng hoạt động của trụ sạc và định vị điểm dừng tiếp theo trong hành trình. Chủ xe cũng có thể tiếp cận bản đồ thông qua ứng dụng VinFast trên điện thoại di động.

Thời gian sạc ấn tượng

Bên cạnh độ phủ rộng, mạng lưới V-Green ngày càng được bổ sung nhiều trụ sạc siêu nhanh công suất 150 kW và 250 kW, giúp rút ngắn đáng kể thời gian nạp năng lượng, kể cả với mẫu xe cỡ lớn như VF 8 hay VF 9. Điển hình, tại trụ sạc phù hợp, VF 8 mất khoảng 31 phút để sạc pin từ 10% lên 70%, giúp người dùng nhanh chóng tiếp tục hành trình.

Anh Cấn Quang Hưng (Hà Nội) nhận định việc sạc xe điện trên đường dài rất đơn giản.

Anh Cấn Quang Hưng (Hà Nội) cảm nhận rõ điều này trong chuyến xuyên Việt đầu tháng 7 bằng chiếc VinFast VF 9. Lần đầu lái VF 9 từ Hà Nội đến Hội An, anh từng nghĩ việc chờ sạc sẽ khiến lịch trình của gia đình bị kéo dài. Tuy nhiên, sau 5 ngày di chuyển, nỗi lo ấy gần như không xuất hiện.

“Suốt 5 ngày xuyên Việt, hành trình của gia đình tôi chưa từng bị gián đoạn bởi sạc xe. Tôi ưu tiên các trụ từ 120 kW trở lên. Trong lúc chờ sạc, cả nhà bật chế độ cắm trại, tranh thủ nghỉ ngơi và trò chuyện cùng nhau. Chỉ thoáng qua vài câu chuyện là xe báo được 80% pin, tôi lại tiếp tục lên đường”, anh Hưng chia sẻ.

Thực tế, câu chuyện của anh Chiến hay anh Hưng trở nên quen thuộc trong cộng đồng. Hạ tầng trạm sạc rộng khắp kết hợp cùng công nghệ sạc nhanh thay đổi đáng kể trải nghiệm đi dọc đất nước của chủ xe điện VinFast. Xuyên Việt với xe điện hiện nay cũng trở thành xu hướng phổ biến, góp phần thúc đẩy ngày càng nhiều người tự tin chuyển đổi xanh.