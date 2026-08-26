Đây là ngày ra mắt iPhone 18 và iPhone gập

Apple vừa công bố sự kiện ra mắt iPhone đầu tháng 9, trong bối cảnh nhiều nguồn tin dự đoán hãng sẽ thay đổi cách ra mắt dòng iPhone năm nay.

Apple vừa gửi thư mời công bố sự kiện iPhone mới vào đầu tháng 9, mở màn cho mùa ra mắt sản phẩm quan trọng nhất trong năm. Theo thông tin trong thư mời, sự kiện sẽ diễn ra vào 0h sáng 10/9 theo giờ Việt Nam (10h ngày 9/9 theo giờ Thái Bình Dương). Trong sự kiện này, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và mẫu iPhone gập đầu tiên của Apple là những sản phẩm được chú ý nhất.

Theo Macworld, iPhone 18 và iPhone 18e có thể không xuất hiện trong sự kiện tháng 9 mà được dời sang mùa xuân 2027. Điều này khiến sự kiện mùa thu tập trung vào nhóm sản phẩm cao cấp, gồm iPhone 18 Pro, Pro Max và mẫu iPhone gập được đồn đoán mang tên iPhone Ultra.

Thư mời sự kiện ra mắt iPhone mới. Ảnh: Phonenurd.

Mẫu iPhone gập được xem là sản phẩm đáng chú ý nhất. Theo các nguồn tin hiện tại, thiết bị có thể sử dụng màn hình khoảng 5,5 inch khi đóng và 7,8 inch khi mở, với thiết kế dạng sách. Giá bán được dự đoán ở mức 2.000- 2.500 USD , nhưng Apple chưa xác nhận tên gọi, cấu hình hay giá sản phẩm.

Với iPhone 18 Pro, những nâng cấp được chờ đợi gồm chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2 nm, camera chính có khẩu độ biến thiên và modem C2 do Apple phát triển. Theo MacRumors, camera khẩu độ biến thiên sẽ cho phép kiểm soát ánh sáng và độ sâu trường ảnh tốt hơn. Trong khi đó, chip mới được kỳ vọng cải thiện hiệu suất năng lượng.

Không chỉ iPhone, Apple Watch Series 12 và Apple Watch Ultra 4 cũng được dự đoán xuất hiện tại sự kiện. Theo 9to5Mac dẫn thông tin từ Mark Gurman, hai mẫu đồng hồ sẽ được nâng cấp chip và tốc độ xử lý. MacRumors cho rằng Series 12 có thể tập trung vào cải thiện chip, pin và một số tính năng sức khỏe, trong khi Ultra 4 được kỳ vọng có những nâng cấp về cảm biến.

Ở mảng âm thanh, khả năng Apple giới thiệu AirPods mới vẫn được theo dõi, nhưng chưa chắc chắn. 9to5Mac cho biết Apple đang phát triển AirPods tích hợp camera hồng ngoại, có thể kết hợp với AI để nhận diện môi trường xung quanh. Tuy nhiên, sản phẩm này có khả năng phải đến năm 2027 mới xuất hiện.

Các sản phẩm Mac cũng nhiều khả năng không phải tâm điểm của sự kiện tháng 9. Theo MacRumors, Apple đang phát triển MacBook Pro và iMac sử dụng chip M6 cho cuối năm, trong khi các thiết bị như Apple TV và HomePod mini có khả năng xuất hiện sớm hơn.