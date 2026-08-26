Trận Việt Nam - Thái Lan được khen đẹp hơn cả Ngoại hạng Anh

Tại ASEAN Cup 2026, các trận đấu của tuyển Việt Nam trên sân nhà Mỹ Đình được ghi hình và hỗ trợ đến độ phân giải 4K trên nền tảng OTT.

Hình ảnh khai mạc trận chung kết ở độ phân giải 4K. Ảnh: FPT Play.

Một trong những điểm mới trong công nghệ phát sóng ASEAN Cup 2026 tại Việt Nam là nhiều trận đấu của đội tuyển được phát sóng đến độ phân giải 4K. Cụ thể, từ trận gặp Singapore ở vòng bảng vào ngày 31/7, toàn bộ các màn đối đầu trên sân Mỹ Đình đều được ghi hình, truyền dẫn tối đa đến mức 2160p.

Độ nét, màu sắc của công nghệ phát sóng mới giúp hình ảnh sân đấu, cầu thủ được thể hiện ấn tượng, vượt trội chuẩn 720p hay 1080p cơ bản. Ở vòng đầu của Ngoại hạng Anh mùa giải 2026-2027, nhiều người xem phàn nàn về chất lượng hình ảnh của giải đấu hấp dẫn hành tinh. Một số khán giả bình luận rằng EPL 4K còn không đẹp bằng các trận Việt Nam đá ASEAN Cup ở sân Mỹ Đình.

Ý kiến này có cơ sở khi thông qua nền tảng OTT FPT Play, các trận của tuyển Việt Nam có bitrate (tốc độ dữ liệu) cao, nét và rực rỡ hơn hẳn. Tông xanh của mặt cỏ sân Mỹ Đình gây ấn tượng mạnh, tạo cảm giác mướt mắt. Trong khi đó, một số trận đấu EPL có màu sắc nhợt nhạt, vỡ hình do qua nhiều lớp truyền dẫn, DRM bảo vệ bản quyền.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến cho rằng độ phân giải 4K khiến yêu cầu băng thông quá cao, mạng dùng cho gia đình khó duy trì ổn định. Một số người dùng trên mạng xã hội phản ánh tình trạng hình ảnh bị giật, chất lượng không liên tục ở mức 4K mà đôi lúc bị hạ xuống rất thấp.

Người dùng phàn nàn về chất lượng hình ảnh trận mở màn Ngoại hạng Anh, so sánh với các trận trên sân Mỹ Đình. Ảnh: FPT Play.

Chất lượng hình ảnh 4K được thử nghiệm trên truyền hình Việt Nam từ 2017, nhưng hiện chưa phổ cập. Các app OTT với nền tảng công nghệ tốt, có ưu thế khi phát sóng với tiêu chuẩn này. Từ đầu năm, nền tảng FPT Play đã chiếu EPL với độ phân giải 4K với một số trận cầu quan trọng của Big6. Tuy nhiên, chỉ app TV, smartphone có hỗ trợ.

Trên thế giới, FIFA thử nghiệm độ phân giải 4K với 3 trận đấu vào kỳ World Cup 2014. Đến 2018, toàn bộ giải đấu được hỗ trợ tiêu chuẩn này. Ngoại hạng Anh chính thức có 4K từ năm 2015, sau nhiều trận thử nghiệm vào năm 2013.

Việc chiếu các trận đấu của đội nhà trên sân Mỹ Đình ở độ phân giải cao cho thấy tiêu chuẩn truyền hình thể thao trong nước được nâng cao. Chỉ người dùng Việt Nam nhận được chất lượng này. Các trận còn lại của ASEAN Cup 2026 vẫn dừng ở FullHD.

Tuy nhiên, chất lượng ghi hình, truyền phát vẫn còn một số điểm có thể cải thiện. Một số người dùng phản ánh việc tốc độ khung hình không được đảm bảo ở một số tình huống. Số lượng góc máy trực tiếp cũng ít hơn tiêu chuẩn giải đấu lớn như EPL, World Cup, Euro.