FPT Play hợp tác TikTok xây dựng thế hệ 'sport creator' chuyên nghiệp

Thế hệ nhà sáng tạo nội dung thể thao chuyên nghiệp sẽ được FPT Play và TikTok phối hợp phát triển, mở ra hướng quảng bá và tiếp cận mới, phục vụ đông đảo khán giả Việt Nam.

Từ thời điểm Công ty TNHH Truyền hình FPT (FPT Play) và nền tảng TikTok xác lập mối quan hệ đối tác chiến lược năm 2022 đến nay, các nội dung của FPT Play trên TikTok đã đạt tổng lượt xem đến 5 tỷ, tăng gần 18,5 lần, với hơn 30 kênh và 8 triệu lượt người theo dõi. Trong đó, kỷ lục xem livestream đồng thời (CCU) các sự kiện thể thao cao đến 1,4 triệu CCU. Số liệu công bố tại TikTok Creator Summit Việt Nam 2026 cũng cho thấy bức tranh rộng hơn khi các video có nội dung chuyên sâu tương tự đạt tổng thời lượng xem cao gấp 171 lần, mở rộng cộng đồng người theo dõi nhanh hơn 40 lần so với thông thường.

Cú bắt tay giữa FPT Play và TikTok hứa hẹn mở ra hướng quảng bá và tiếp cận mới đối với các nội dung thể thao chất lượng cao đến khán giả Việt Nam. Ảnh: FPT Play.

Xu hướng tiêu thụ nội dung đang chuyển dịch từ các đoạn cắt nổi bật (highlight), video tương tác - đánh giá (reaction)... sang những định dạng chuyên môn hóa cao hơn như phân tích trận đấu, câu chuyện bên lề, phỏng vấn chuyên sâu… Mối quan tâm của người xem hiện nay không dừng lại ở nội dung nhanh, giải trí đơn thuần, mà có xu hướng gắn bó với các nội dung từ những nhà sáng tạo có kiến thức chuyên môn và đầu tư nghiêm túc vào khâu sản xuất.

Trong bối cảnh thị trường nội dung số Việt Nam có nhiều sự thay đổi như trên, sáng 9/9, FPT Play và TikTok đã chính thức ký kết biên bản hợp tác phát triển thế hệ nhà sáng tạo nội dung (creator) thể thao chuyên nghiệp. Theo đó, hai đơn vị cùng phối hợp chuyển từ định hình xu hướng sang tìm kiếm, đào tạo và trang bị cho các nhà sáng tạo nội dung những công cụ cần thiết để nâng cấp toàn diện chất lượng cũng như cách thức truyền tải thông điệp.

Bà Tô Nam Phương, Phó tổng giám đốc FPT Play, FPT Telecom, cho biết: “FPT Play hiện đi đầu trong việc sở hữu bản quyền nhiều giải đấu thể thao đỉnh cao trong nước và quốc tế, thuộc nhiều bộ môn, đặc biệt là bóng đá. Chúng tôi cho rằng thế hệ creator khi được trang bị kiến thức chuyên môn sâu rộng, kết hợp phong cách sáng tạo nội dung đa dạng, hấp dẫn, cùng sự hỗ trợ mạnh mẽ từ nền tảng TikTok, sẽ tạo nên nhóm kênh truyền thông thể thao thú vị, tiếp cận trực tiếp, nhanh chóng đến người tiêu thụ. Chúng tôi kỳ vọng sự hợp tác này sẽ tận dụng được thế mạnh đôi bên, tạo nên một thế hệ ‘sport creator’ chuyên nghiệp và đầy cảm hứng, rút ngắn hơn nữa khoảng cách giữa người hâm mộ và các giải đấu trên FPT Play”.

Bà Tô Nam Phương, Phó tổng giám đốc FPT Play, FPT Telecom và ông Angga Anugrah Putra, Tổng giám đốc Vận hành Nội dung, TikTok Đông Nam Á, đại diện TikTok Việt Nam, tại sự kiện. Ảnh: FPT Play.

Theo nội dung đã hợp tác, FPT Play sẽ phối hợp TikTok sớm triển khai các chương trình tìm kiếm và đào tạo nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp trong lĩnh vực thể thao ngay trong tháng 10, bắt đầu từ 2 giải trọng điểm là Ngoại hạng Anh 2026/27 và LPBank V.League 1 2026/27. Thông qua nhiều hình thức như livestream, short-form, reaction hay podcast, các “sport creator” sẽ đồng hành xuyên suốt mùa giải, góp phần lan tỏa và đưa những nội dung tích cực, độc đáo đến cộng đồng người hâm mộ trên TikTok.

Ông Angga Anugrah Putra, Tổng giám đốc Vận hành Nội dung, TikTok Đông Nam Á, đại diện TikTok Việt Nam, cho biết: “TikTok từ lâu không chỉ là một nền tảng dành cho giải trí hay đời sống, mà thể thao cũng là một trong những trọng điểm mà chúng tôi tập trung phát triển. Khi nói đến thể thao, chúng ta không chỉ nói về các trận đấu, mà còn nói về những câu chuyện phía sau, cầu thủ, người hâm mộ, khoảnh khắc đáng nhớ... Đó cũng là lý do chúng tôi cho rằng việc xây dựng một thế hệ nhà sáng tạo nội dung thể thao chuyên nghiệp là yếu tố rất quan trọng. Hợp tác chiến lược mang tính tiên phong giữa nền tảng TikTok và FPT Play sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho các nhà sáng tạo nội dung mới trở thành creator chuyên nghiệp, cùng tạo nên những nội dung có sức lan tỏa rộng lớn đến mọi đối tượng người dùng”.