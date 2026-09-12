iPhone 18 Pro ra mắt 4 màu, nổi bật sắc đỏ burgundy

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max ra mắt với 4 tùy chọn màu sắc, trong đó đỏ burgundy là màu hoàn toàn mới của thế hệ này.

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max chính thức ra mắt ngày 10/9, tiếp tục là 2 phiên bản cao cấp nhất trong dòng iPhone 18 series. Về màu sắc, cả 2 máy sở hữu 4 tùy chọn giống nhau gồm đỏ burgundy, băng thanh, đen và bạc; được áp dụng đồng nhất trên tất cả phiên bản dung lượng từ 256 GB đến 2 TB.

Trong 4 màu này, đỏ burgundy là màu hoàn toàn mới, đóng vai trò màu sắc chủ đạo của thế hệ, mang đến sắc thái khác biệt so với các phiên bản tiền nhiệm. Băng thanh cũng là sắc thái mới, trong khi đen và bạc là hai tông màu quen thuộc tiếp tục xuất hiện qua nhiều thế hệ iPhone Pro.

Với thiết kế nguyên khối nhôm cùng lớp hoàn thiện ceramic shield, mỗi màu sắc trên iPhone 18 Pro series đều có cách phản chiếu ánh sáng khác nhau, góp phần tạo nên vẻ ngoài riêng biệt cho từng lựa chọn.

Đỏ burgundy là màu hoàn toàn mới, đóng vai trò màu sắc chủ đạo của thế hệ iPhone 18 Pro series.

Đỏ burgundy là gam màu hoàn toàn mới, kết hợp giữa sắc đỏ rượu sâu lắng cùng ánh tím và nâu nhẹ. Điểm đặc biệt của màu này là khả năng chuyển đổi sắc độ tinh tế tùy theo điều kiện ánh sáng môi trường: Dưới ánh nắng, máy ánh lên sắc đỏ rõ nét hơn; còn trong ánh sáng dịu lại nghiêng về tông trầm ấm. Lớp hoàn thiện đỏ burgundy mang đến chiều sâu thị giác sang trọng, đồng thời tạo điểm nhận diện riêng biệt cho thế hệ Pro mới.

Màu băng thanh mang đến diện mạo trang nhã và hiện đại.

Băng thanh (glacier) là tông xanh dịu nhẹ, độ bão hòa vừa phải, được nhiều người liên tưởng đến sắc Sierra Blue từng xuất hiện trên iPhone 13 Pro. Tông màu này mang đến diện mạo trang nhã, hiện đại, phù hợp với người dùng muốn chiếc máy nổi bật nhưng vẫn giữ nét thanh lịch, không quá rực rỡ như các gam màu nóng.

Màu đen phù hợp với người ưu tiên phong cách tối giản.

Màu đen (black) tiếp tục là lựa chọn căn bản quen thuộc, mang lại vẻ ngoài kín đáo, liền mạch và đậm chất chuyên nghiệp. Đây là gam màu phù hợp với người ưu tiên phong cách tối giản, ít lộ dấu vân tay và dễ kết hợp với hầu hết phụ kiện, ốp lưng phổ biến trên thị trường.

Màu bạc giúp máy dễ kết hợp với phụ kiện trong hệ sinh thái của Apple.

Màu bạc (silver) là sắc thái kinh điển đã đồng hành cùng nhiều thế hệ iPhone Pro trước đây. Gam màu trung tính, sáng rõ và thanh khiết này giúp máy dễ kết hợp với phụ kiện, dây đeo hoặc các thiết bị khác trong hệ sinh thái, đồng thời ít bị ám màu theo thời gian sử dụng.

Cả 2 phiên bản iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đều được áp dụng chung bảng màu, không có sự khác biệt về tùy chọn màu sắc giữa hai kích thước máy. Nhờ đó, người dùng có thể chọn màu yêu thích mà không cần cân nhắc thêm khi quyết định giữa 2 phiên bản màn hình khác nhau.

Người dùng có thể cân nhắc chọn màu dựa trên phong cách và cá tính. Người thích sự nổi bật, mới lạ có thể cân nhắc đỏ burgundy hoặc băng thanh - 2 gam màu được giới thiệu lần đầu trên thế hệ này. Người ưu tiên phong cách tối giản, dễ phối phụ kiện có thể chọn đen hoặc bạc - 2 tông màu quen thuộc đồng hành cùng nhiều thế hệ iPhone Pro. Đen và bạc là hai gam màu trung tính, vì vậy dễ kết hợp với nhiều loại ốp lưng, dây đeo có sẵn trên thị trường.

Cả 4 màu được áp dụng đồng đều trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, 2 phiên bản cao cấp nhất thuộc dòng iPhone 18 series năm nay.