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Công nghệ Mobile

Mini Magazine

Tin buồn cho người chờ mua iPhone gập đợt đầu

  • Thứ ba, 8/9/2026 06:46 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

iPhone màn hình gập có thể khó đáp ứng nhu cầu thị trường khi lượng máy sản xuất mỗi ngày đang khá thấp.

Ảnh dựng iPhone gập dựa trên tin đồn. Ảnh: Jon Prosser.

Theo nguồn tin từ Nikkei, Apple đang sản xuất chỉ vài trăm chiếc iPhone gập mỗi ngày trong giai đoạn đầu. Lý do chủ yếu đến từ tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng khắt khe, dù công ty vẫn muốn cải thiện sản lượng.

"Apple có yêu cầu rất cao về chất lượng. Hãng đã bổ sung một đợt sản xuất thử nghiệm vào tháng 8 trước khi vận hành thực tế. Tuy nhiên, tốc độ tăng sản lượng đang khá chậm, có thể khó đáp ứng nhu cầu thị trường", một quản lý chuỗi cung ứng cho biết.

Trước đó, Nikkei đưa tin Apple muốn sản xuất 8-10 triệu iPhone gập năm nay. Tuy nhiên, hãng có thể không đạt mục tiêu nếu không đẩy nhanh tốc độ. Thông thường, cần sản xuất hàng chục nghìn thiết bị mỗi ngày để đạt kỳ vọng.

Nếu tình hình hiện tại không được cải thiện, nguồn cung cho kênh phân phối có thể bị hạn chế khi sản phẩm chính thức mở bán.

Nikkei

Apple gặp một số trở ngại trong quá trình kiểm tra kỹ thuật và sản xuất thử nghiệm iPhone gập. Nguyên nhân đến từ việc hãng áp dụng tiêu chuẩn chất lượng và độ bền khắt khe hơn nhiều đối thủ, bao gồm điều kiện thử nghiệm khắc nghiệt, yêu cầu số lần gập mở nhiều hơn, độ phẳng màn hình cao hơn.

Theo nguồn tin nội bộ, Apple đang yêu cầu đối tác cải thiện tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn, tập trung vào bản lề và độ phẳng khi mở ra.

Vào tháng 8, Táo khuyết cũng bổ sung quy trình kiểm định nhằm đảm bảo khả năng sản xuất hàng loạt theo thiết kế, yếu tố khiến tiến độ sản xuất thương mại bị chậm nhiều tuần.

Apple và đối tác được cho đang cải thiện sản lượng hàng ngày. Tuy nhiên, quá trình này đòi hỏi nhiều thời gian, các đợt thử nghiệm và quy trình kiểm định cũ cũng làm chậm tiến độ so với kế hoạch.

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iPhone gập dự kiến trang bị 2 camera sau. Ảnh: Jon Prosser.

Thị trường smartphone toàn cầu đang chịu ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu hụt bộ nhớ và linh kiện điện tử, trong bối cảnh cơ sở hạ tầng AI mở rộng.

Theo dữ liệu từ IDC, doanh số smartphone năm nay dự kiến giảm 16,7%, linh kiện khan hiếm sẽ đẩy giá bán smartphone trung bình lên khoảng 27,6%.

16,3% → 20,2%
Thị phần iPhone toàn cầu trong quý II
−16,7%
Doanh số smartphone toàn cầu dự kiến giảm
+27,6%
Mức tăng giá bán smartphone trung bình

Apple ít chịu ảnh hưởng so với các hãng Trung Quốc vốn nhạy cảm về giá, bao gồm Xiaomi, Oppo và Vivo. Trong quý II, thị phần iPhone toàn cầu tăng từ 16,3% lên 20,2%, nhờ lợi thế của Táo khuyết về đàm phán giá cả và danh mục sản phẩm cao cấp.

Để tối ưu hóa việc phân bổ chip nhớ và nguồn lực marketing, Apple sẽ tập trung ra mắt 3 mẫu iPhone cao cấp nhất vào tháng 9, trong khi các model tiêu chuẩn sẽ xuất hiện đầu năm 2027.

Ngoài ra, đối thủ Huawei từ Trung Quốc dự kiến trình làng smartphone gập ba đời mới vào ngày 7/9, ngay trước sự kiện ra mắt iPhone của Apple.

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Cuốn "Apple" của David Pogue đã làm sáng tỏ những đổi mới trong suốt chặng đường 50 năm phát triển của ông lớn công nghệ này.

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