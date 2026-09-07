Skylink Studio hợp tác chiến lược cùng PvX Partners

Thỏa thuận cấp vốn lên tới 12 triệu USD sẽ là động lực quan trọng giúp Skylink Studio tăng tốc chiến lược phân phối sản phẩm ra thị trường quốc tế.

Triết lý “Quality games made by a quality team” là kim chỉ nam giúp Skylink Studio chinh phục các thị trường game mobile khó tính trên thế giới.

Khi nhà phát triển và phát hành game di động Skylink Studio vừa chính thức thiết lập thỏa thuận tài trợ tăng trưởng với PvX Partners (Singapore), với hạn mức cấp vốn lên tới 12 triệu USD .

Khác với các hình thức gọi vốn bán cổ phần (Equity) truyền thống hay vay thế chấp, thỏa thuận tài trợ tăng trưởng (growth-financing arrangement) giữa Skylink Studio và PvX Partners mang đến một cơ chế tài chính linh hoạt. Theo đó, Skylink Studio được tiếp cận hạn mức lên tới 12 triệu USD để tài trợ cho các hoạt động mở rộng quy mô.

PvX Partners là nền tảng tài trợ dựa trên mô hình phân tích nhóm người dùng (cohort analysis) chuyên biệt cho ngành game và ứng dụng tiêu dùng. Việc Skylink Studio đáp ứng các tiêu chuẩn thẩm định khắt khe từ đối tác Singapore đã chứng minh năng lực vận hành, chất lượng dữ liệu và chỉ số tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp Việt.

Nguồn vốn từ hạn mức 12 triệu USD sẽ được Skylink Studio tập trung đầu tư vào 3 trụ cột chính:

Mở rộng User Acquisition (UA): Tăng cường ngân sách tiếp thị và tìm kiếm người dùng tại các thị trường trọng điểm. Nâng quy mô sản phẩm hiện hữu: Tối ưu hóa hiệu quả thương mại cho dòng game Classic chủ lực như Tile Pyramid, Tile Bloom, Tiles 2D, Tile Candy... Phát triển danh mục mới: Tái đầu tư nghiên cứu và phát hành các dự án tiềm năng như Jigsawart và Way Escape.

Sự chủ động về tài chính giúp Skylink Studio duy trì tư duy phát triển dài hạn, tập trung nâng cao trải nghiệm người dùng thay vì chịu áp lực doanh thu ngắn hạn.

Bộ đôi lãnh đạo Skylink Studio: Founder & CEO Nguyễn Ngọc Tuấn Lợi (bên trái) và Giám đốc Sáng tạo Đặng Tuấn Vinh.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn Lợi, Founder & CEO Skylink Studio, nhấn mạnh việc hợp tác với PvX Partners là cột mốc quan trọng trong việc xây dựng một nền tảng phát hành game tối ưu hóa bằng dữ liệu. Doanh nghiệp đặt mục tiêu trở thành một trong những nhà phát triển và phát hành dòng game Classic hàng đầu trên thiết bị di động, đưa các sản phẩm công nghệ "Made in Vietnam" vươn tầm thế giới.