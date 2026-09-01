Ít chủ xe đụng tới trang bị hiện đại này trên ôtô

Kết quả một khảo sát cho thấy màn hình táp-lô bên ghế phụ là trang bị không được quá nhiều chủ xe sử dụng.

Chuyên trang Carscoops dẫn kết quả khảo sát do JD Power thực hiện cho thấy người dùng ôtô tỏ ra hài lòng nhất với những tính năng mà phần lớn khách hàng gần như không quan tâm. Trong khi đó, những trang bị và tiện nghi được quảng bá rầm rộ trên truyền thông lại ít được tài xế ưa chuộng, thậm chí “bỏ xó” không dùng đến.

Khảo sát Tech Experience Index của JD Power đã thu thập ý kiến của 68.084 chủ xe đời 2026 sau 90 ngày sử dụng. Nghiên cứu đánh giá 40 trang bị và công nghệ thuộc các nhóm khác nhau, bao gồm tiện nghi, tính năng kết nối, hỗ trợ người lái, điện hóa và các tính năng thông minh khác.

Tính năng khởi động thông minh, vốn cho phép xe tự khởi động và tắt máy mà không cần sử dụng chìa khóa, được phần đông tài xế chia sẻ sự hài lòng trong quá trình sử dụng. Khảo sát cho thấy tính năng này chỉ ghi nhận 2,4 sự cố trên 100 xe. Hệ thống điều hòa thông minh cũng đạt điểm số cao, ghi nhận khá ít lượng phàn nàn từ khách hàng.

“Công nghệ mà khách hàng coi trọng nhất thường là công nghệ mà họ hầu như không chú ý tới, bởi đơn giản chúng hoạt động một cách hiệu quả”, Doron Hikry của JD Power cho biết.

Khảo sát trên chỉ ra màn hình bố trí trên táp-lô phía ghế phụ dường như không quá được lòng khách hàng. Có đến 21,3 sự cố được ghi nhận trên 100 xe, và khoảng 35% chủ xe có trang bị này cho biết thậm chí chưa bao giờ thử sử dụng. Chỉ khoảng 6% cho biết có sử dụng màn hình ghế phụ.

Màn hình bên ghế phụ là trang bị ít được sử dụng. Ảnh: Phong Vân.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy về khả năng vận hành và trải nghiệm tổng thể, hệ thống trợ lái Level 2 yêu cầu đặt tay trên vô lăng đã vượt qua hệ thống Level 2+ tiên tiến hơn, dù hệ thống Level 2+ thực tế ghi nhận số lượng sự cố ít hơn đôi chút.

Xét theo từng thương hiệu, Cadillac dẫn đầu nhóm xe sang về mức độ hài lòng của khách hàng với trải nghiệm công nghệ trên xe. Thương hiệu thuộc sở hữu General Motors ghi nhận 641 điểm trên tổng 1.000 điểm tối đa, xếp trên Genesis (559 điểm) và BMW (524 điểm).

Hyundai với 524 điểm trở thành hãng xe phổ thông dẫn đầu khảo sát này ở năm thứ 7 liên tiếp, xếp sau là GMC cùng Kia với đồng 470 điểm.

Tính năng lái xe một bàn đạp (One-Pedal Driving) được nhiều chủ xe bày tỏ sự hài lòng. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Gương chiếu hậu tích hợp camera giành chiến thắng trên các xe Cadillac Escalade và Toyota Tundra, trong khi camera quan sát điểm mù, chìa khóa kỹ thuật số, tính năng lái xe một bàn đạp, tính năng lên lịch sạc xe cũng giành điểm cao.

Chuyên trang Carscoops nhận định tài xế dường như không “ghét” công nghệ hiện đại, chỉ ưu ái hơn các tính năng “âm thầm” nhưng hữu dụng. Điều này đặt ra không ít thách thức cho hãng, bởi khách hàng khó có thể bị thuyết phục nâng cấp xe nếu như không quá hứng thú với những trang bị và tiện nghi mới nhất.