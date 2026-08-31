Laptop 256 GB còn đủ cho học sinh, sinh viên?

SSD 256 GB vẫn đáp ứng nhiều nhu cầu học tập cơ bản, nhưng dung lượng thực tế và các ứng dụng ngày càng lớn khiến mức 512 GB an toàn hơn khi dùng lâu dài.

Laptop 256 GB vẫn đáp ứng tốt nhu cầu học tập cơ bản, nhưng dung lượng có thể nhanh chóng bị thu hẹp sau khi cài hệ điều hành, ứng dụng và lưu dữ liệu. Ảnh: iStock.

SSD 256 GB vẫn là dung lượng phổ biến trên laptop dành cho học sinh, sinh viên. Con số này có vẻ khá lớn nếu nhu cầu chủ yếu là lưu tài liệu, bài thuyết trình hay PDF. Tuy nhiên, dung lượng còn trống thực tế có thể thấp hơn đáng kể so với thông số ghi trên hộp.

Một ổ SSD được quảng cáo 256 GB thường chỉ hiển thị khoảng 238 GB trong Windows. Nguyên nhân đến từ cách nhà sản xuất và hệ điều hành tính đơn vị lưu trữ khác nhau. Ngoài ra, máy còn dành một phần dung lượng cho phân vùng khôi phục và các thành phần hệ thống.

Windows 11 hiện yêu cầu thiết bị có ít nhất 64 GB dung lượng lưu trữ để cài đặt, dù đây không phải con số hệ điều hành luôn chiếm trọn sau khi cài. Microsoft cũng lưu ý các bản cập nhật và một số tính năng có thể yêu cầu thêm dung lượng theo thời gian. Trong khi đó, bộ ứng dụng Microsoft 365 trên Windows yêu cầu khoảng 4 GB ổ đĩa trống.

Sau khi cộng thêm trình duyệt, ứng dụng họp trực tuyến, phần mềm ghi chú, cache, file tải xuống và các bản cập nhật, khoảng trống ban đầu tiếp tục thu hẹp. Tuy vậy, 256 GB vẫn có thể đủ với học sinh, sinh viên chủ yếu sử dụng Word, PowerPoint, trình duyệt, học trực tuyến và lưu tài liệu dạng PDF.

Cloud cũng giúp kéo dài vòng đời của ổ dung lượng nhỏ. Chẳng hạn, tính năng Files On-Demand của OneDrive cho phép hiển thị file trong File Explorer mà không cần lưu toàn bộ dữ liệu xuống máy. File chỉ chiếm dung lượng khi người dùng tải về hoặc đặt ở chế độ luôn khả dụng ngoại tuyến.

Ngược lại, 512 GB hợp lý hơn với người dự định sử dụng laptop trong 3-4 năm hoặc học những ngành cần phần mềm nặng. Các ứng dụng chỉnh sửa ảnh, dựng video, CAD, môi trường lập trình, máy ảo hay thư viện dự án có thể nhanh chóng chiếm hàng chục GB. Video bài giảng tải về, ảnh RAW và game cũng khiến ổ 256 GB đầy nhanh hơn.

Việc để ổ SSD thường xuyên gần đầy còn khiến người dùng phải liên tục xóa file, chuyển dữ liệu hoặc kiểm tra dung lượng trước mỗi lần cài ứng dụng lớn. Với laptop có SSD hàn hoặc khó nâng cấp, lựa chọn 512 GB ngay từ đầu cũng giảm phụ thuộc vào thiết bị lưu trữ bên ngoài.

Nếu đã sở hữu laptop 256 GB, người dùng không nhất thiết phải đổi máy. Tài liệu ít sử dụng có thể chuyển lên OneDrive, Google Drive hoặc ổ SSD ngoài, trong khi file cần truy cập thường xuyên vẫn giữ trên máy. Đây cũng là cách tách dữ liệu học tập khỏi ổ hệ thống để dễ quản lý hơn.

Vì vậy, 256 GB chưa phải quá ít với nhu cầu học tập cơ bản. Nhưng nếu thường xuyên xử lý video, đồ họa, cài nhiều phần mềm hoặc muốn sử dụng máy nhiều năm mà không phải liên tục dọn bộ nhớ, 512 GB sẽ là lựa chọn thoải mái hơn.