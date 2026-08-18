Chip trên iPhone 18 Pro mạnh chưa từng có

Chip A20 Pro có thể tăng 18% hiệu năng và cải thiện 30% hiệu quả năng lượng so với A19 Pro, dự kiến xuất hiện trên bộ đôi iPhone 18 Pro cùng iPhone Ultra.

Chip A20 Pro sử dụng tiến trình mới của TSMC. Ảnh: 9to5Mac.

Các con số được tài khoản Fixed Focus Digital chia sẻ trên Weibo. Nguồn tin này dẫn dữ liệu từ chuỗi cung ứng. Theo đó, chip A20 Pro trên iPhone mới sẽ đạt 2 cải tiến chính gồm hiệu năng và khả năng tiết kiệm năng lượng. Tuy nhiên, Apple chưa xác nhận các thông số trên.

9to5Mac cho rằng các con số thực tế có thể phức tạp hơn. Táo khuyết thường công bố riêng mức cải thiện của CPU, GPU và Neural Engine. Vì vậy, mức tăng 18% hiện chưa cho biết thành phần nào của A20 Pro được nâng cấp nhiều nhất.

Một trong những thay đổi quan trọng nhất được kỳ vọng trên A20 Pro là tiến trình sản xuất. Theo 9to5Mac, đây sẽ là chip Apple đầu tiên được chế tạo trên tiến trình 2 nm của TSMC.

TSMC xác nhận công nghệ N2 của hãng đã bước vào sản xuất hàng loạt từ quý IV/2025. Tiến trình này sử dụng kiến trúc nanosheet thế hệ đầu tiên, dành riêng cho smartphone cao cấp và các hệ thống điện toán hiệu năng cao.

Việc thu nhỏ tiến trình thường mang lại lợi ích về hiệu suất và mức tiêu thụ điện. Đây cũng là một trong những lý do khiến A20 Pro được kỳ vọng tạo ra bước nhảy lớn hơn so với các thế hệ chip iPhone gần đây.

Bên cạnh tiến trình 2 nm, chip A20 Pro được đồn đoán sử dụng công nghệ đóng gói Wafer-Level Multi-Chip Module, gọi tắt là WMCM. Đây là một thay đổi đáng chú ý trong cách Apple bố trí các thành phần bên trong chip.

WMCM cho phép các thành phần như SoC và DRAM được tích hợp ở cấp độ tấm wafer trước khi tách thành từng chip. Thiết kế này đưa bộ xử lý và bộ nhớ đến gần nhau hơn. Nó có thể cải thiện việc truyền tín hiệu và khả năng quản lý nhiệt.

Nếu mức cải thiện 30% về hiệu quả năng lượng chính xác, thay đổi đáng chú ý nhất với người dùng có thể nằm ở thời lượng pin. Chip mới vẫn có thể đạt hiệu năng cao trong khi cần ít năng lượng hơn. Tuy nhiên, thời lượng sử dụng thực tế còn phụ thuộc vào độ sáng màn hình, dung lượng pin và cách Apple tối ưu phần mềm.

Dù vậy, con số 18% và 30% hiện vẫn chỉ là thông tin từ nguồn rò rỉ. Apple chưa công bố chip A20 Pro cũng như hiệu năng chính thức của bộ xử lý này. Các số liệu chỉ có thể được kiểm chứng khi thế hệ iPhone mới được giới thiệu.