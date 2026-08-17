Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

Lý do chủ xe Subaru Outback bị từ chối bảo hành

  • Thứ hai, 17/8/2026 06:45 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chủ xe Subaru Outback đã tự thực hiện các đợt thay dầu động cơ, cho rằng đây là lý do mình bị hãng từ chối bảo hành.

Theo Carscoops, nhiều chủ xe chọn cách tự thay dầu máy để tiết kiệm chi phí bảo dưỡng, nhưng điều này lại khiến một chủ sở hữu Subaru Outback ở Canada bị hãng từ chối bảo hành cho sự cố động cơ nghiêm trọng.

Chia sẻ với CTV News, nữ chủ xe Shannon Desjardins ở Ontario (Canada) cho biết đã thuê chiếc Subaru Outback 2024 mới, tự mình thực hiện các đợt thay dầu định kỳ trong vòng 2 năm. Người này cho biết công việc bảo dưỡng cơ bản không làm khó mình, bởi từng có nhiều thời gian tiếp xúc với đa dạng các kiểu loại động cơ ôtô.

Hồi đầu năm, chiếc Subaru Outback chạm ngưỡng 71.000 km trên đồng hồ ODO và đèn cảnh báo dầu màu đỏ xuất hiện. Đèn tắt vào ngày hôm sau, do vậy Shannon Desjardins đã tiếp tục lái xe. Tuy nhiên sau đó, đèn cảnh báo lại hiện lên trên táp-lô khiến nữ chủ xe phải gọi cứu hộ.

Theo tường thuật từ Shannon Desjardins, xưởng dịch vụ phát hiện ra cặn bùn và các vấn đề nghiêm trọng khác của động cơ chiếc Subaru Outback. Khi nhân viên yêu cầu lịch sử bảo dưỡng, cô cho biết bản thân đã tự thực hiện các lần thay dầu máy.

“Đại lý cho biết lý do duy nhất khiến họ từ chối bảo hành là việc tôi đã tự thay dầu”, Shannon Desjardins chia sẻ với CTV News.

bảo hành ảnh 1

Khi truyền thông liên hệ, Subaru Canada xác nhận chủ xe hoàn toàn có thể tự thực hiện các đợt bảo dưỡng, tuy nhiên phải tuân thủ đúng lịch trình do hãng quy định, đồng thời có lưu giữ tài liệu chứng minh, chẳng hạn biên lai cho các sản phẩm sử dụng.

Subaru Canada cho biết đang nghiên cứu thêm về trường hợp chiếc Outback của nữ chủ xe Shannon Desjardins.

Chuyên trang Carscoops nhận định dường như việc bảo dưỡng thực hiện bởi ai không quá quan trọng, chỉ cần chủ xe có đủ bằng chứng cho thấy việc bảo dưỡng đã được thực hiện đúng cách, đúng lịch trình khuyến nghị, sử dụng sản phẩm phù hợp. Thông tin từ CTV News hiện chưa cho thấy Shannon Desjardins có tuân thủ chính xác các nội dung trên hay không.

Trong trường hợp Subaru từ chối bảo hành, chủ xe có thể phải mất hàng nghìn USD chi phí sửa chữa. Trên thực tế, bản thân Shannon Desjardins đang phải chi hàng trăm USD mỗi tháng tiền thuê cho một chiếc Subaru Outback hỏng động cơ và đang chờ quyết định cuối cùng từ hãng.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Bảo hành chục năm - cuộc đua mới của các hãng xe tại Việt Nam

Thay vì chạy đua giá xe, các hãng tại Việt Nam chú trọng nhiều hơn vào hậu mãi, áp dụng chính sách bảo hành chục năm cho nhiều dòng ôtô phân phối chính hãng.

14:08 7/8/2026

Hyundai gia hạn bảo hành cho phụ tùng xe điện, khách hàng vẫn lo lắng

Hyundai gia hạn bảo hành bộ điều khiển sạc tích hợp (ICCU) lên 15 năm nhằm trấn an người dùng xe điện, nhưng những nghi ngại về phạm vi áp dụng và độ bền thực sự của linh kiện này vẫn chưa được giải đáp.

15:15 30/4/2026

Phúc Hậu

bảo hành Subaru Outback dầu máy thay dầu Canada

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý