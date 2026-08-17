Lý do chủ xe Subaru Outback bị từ chối bảo hành

Chủ xe Subaru Outback đã tự thực hiện các đợt thay dầu động cơ, cho rằng đây là lý do mình bị hãng từ chối bảo hành.

Theo Carscoops, nhiều chủ xe chọn cách tự thay dầu máy để tiết kiệm chi phí bảo dưỡng, nhưng điều này lại khiến một chủ sở hữu Subaru Outback ở Canada bị hãng từ chối bảo hành cho sự cố động cơ nghiêm trọng.

Chia sẻ với CTV News, nữ chủ xe Shannon Desjardins ở Ontario (Canada) cho biết đã thuê chiếc Subaru Outback 2024 mới, tự mình thực hiện các đợt thay dầu định kỳ trong vòng 2 năm. Người này cho biết công việc bảo dưỡng cơ bản không làm khó mình, bởi từng có nhiều thời gian tiếp xúc với đa dạng các kiểu loại động cơ ôtô.

Hồi đầu năm, chiếc Subaru Outback chạm ngưỡng 71.000 km trên đồng hồ ODO và đèn cảnh báo dầu màu đỏ xuất hiện. Đèn tắt vào ngày hôm sau, do vậy Shannon Desjardins đã tiếp tục lái xe. Tuy nhiên sau đó, đèn cảnh báo lại hiện lên trên táp-lô khiến nữ chủ xe phải gọi cứu hộ.

Theo tường thuật từ Shannon Desjardins, xưởng dịch vụ phát hiện ra cặn bùn và các vấn đề nghiêm trọng khác của động cơ chiếc Subaru Outback. Khi nhân viên yêu cầu lịch sử bảo dưỡng, cô cho biết bản thân đã tự thực hiện các lần thay dầu máy.

“Đại lý cho biết lý do duy nhất khiến họ từ chối bảo hành là việc tôi đã tự thay dầu”, Shannon Desjardins chia sẻ với CTV News.

Khi truyền thông liên hệ, Subaru Canada xác nhận chủ xe hoàn toàn có thể tự thực hiện các đợt bảo dưỡng, tuy nhiên phải tuân thủ đúng lịch trình do hãng quy định, đồng thời có lưu giữ tài liệu chứng minh, chẳng hạn biên lai cho các sản phẩm sử dụng.

Subaru Canada cho biết đang nghiên cứu thêm về trường hợp chiếc Outback của nữ chủ xe Shannon Desjardins.

Chuyên trang Carscoops nhận định dường như việc bảo dưỡng thực hiện bởi ai không quá quan trọng, chỉ cần chủ xe có đủ bằng chứng cho thấy việc bảo dưỡng đã được thực hiện đúng cách, đúng lịch trình khuyến nghị, sử dụng sản phẩm phù hợp. Thông tin từ CTV News hiện chưa cho thấy Shannon Desjardins có tuân thủ chính xác các nội dung trên hay không.

Trong trường hợp Subaru từ chối bảo hành, chủ xe có thể phải mất hàng nghìn USD chi phí sửa chữa. Trên thực tế, bản thân Shannon Desjardins đang phải chi hàng trăm USD mỗi tháng tiền thuê cho một chiếc Subaru Outback hỏng động cơ và đang chờ quyết định cuối cùng từ hãng.