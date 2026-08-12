Lý do hàng trăm tài xế bị phạt trên cao tốc TP.HCM - LT - DG

Các lỗi bao gồm chuyển làn không có tín hiệu báo trước và không tuân thủ quy định khi ra, vào đường cao tốc khiến hàng trăm tài xế bị phạt.

Trên fanpage chính thức, Cục CSGT - Bộ Công an cho biết trong giai đoạn từ ngày 6/8 đến ngày 10/8, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6) thuộc Phòng 6, Cục CSGT đã phát hiện, ghi nhận 145 trường hợp vi phạm trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Hàng trăm trường hợp vi phạm

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến, Đội 6 đã tăng cường lực lượng hóa trang và công khai, sử dụng các thiết bị nghiệp vụ để ghi nhận, phát hiện phương tiện vi phạm, tập trung vào các hành vi chuyển làn không có tín hiệu báo trước và không tuân thủ quy định khi ra, vào đường cao tốc.

Theo Cục CSGT, đây là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông. Việc chuyển làn đột ngột, không có tín hiệu báo trước hoặc ra, vào đường cao tốc không đúng quy định có thể khiến các phương tiện khác không kịp xử lý, dẫn đến va chạm, tai nạn giao thông.

Một trường hợp chuyển làn không có tín hiệu báo trước bị ghi hình hành vi vi phạm. Ảnh cắt từ clip.

Trong số hàng trăm trường hợp vi phạm nói trên, Cục CSGT cho biết có 51 trường hợp chuyển làn không có tín hiệu báo trước, cùng với 94 trường hợp không tuân thủ quy định khi ra, vào đường cao tốc.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính với 51 trường hợp, gửi thông báo xử phạt nguội với 94 trường hợp.

Theo quy định hiện hành tại khoản 5 Điều 6 Nghị định 168/2024, đối với các hành vi nêu trên, người điều khiển ôtô vi phạm sẽ bị phạt tiền 4-6 triệu đồng. Ngoài mức phạt tiền, người vi phạm còn bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Theo Cục CSGT, đường cao tốc không phải là nơi để chuyển làn tùy tiện hay ra, vào theo thói quen. Với tốc độ lưu thông cao, chỉ một thao tác thiếu quan sát hoặc thiếu tín hiệu cảnh báo cũng có thể tạo ra tình huống nguy hiểm cho nhiều phương tiện.

Ra vào cao tốc không đúng quy định sẽ bị xử phạt. Ảnh minh họa: Mạnh Thắng.

Lực lượng CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông trên đường cao tốc cần chấp hành nghiêm các quy định. Khi chuyển làn phải có tín hiệu báo trước, quan sát kỹ phía trước, phía sau và hai bên, chỉ chuyển làn khi bảo đảm an toàn.

Khi điều khiển xe ra, vào đường cao tốc, tài xế phải tuân thủ đúng quy định, đi đúng nơi được phép, tuyệt đối không thực hiện các thao tác đột ngột, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác.

Chạy sao cho đúng?

Trong Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 (Luật Giao thông 2024), nội dung khoản 2 Điều 13 có quy định người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải cho xe đi trong một làn đường, chỉ được chuyển làn đường ở những nơi cho phép.

Quy định này cũng buộc tài xế chỉ được chuyển sang một làn đường liền kề cho mỗi lần chuyển làn, đồng thời khi chuyển làn cũng phải có tín hiệu báo trước. Tài xế cần quan sát đảm bảo khoảng cách an toàn với xe phía trước, phía sau và 2 bên mới được chuyển làn.

Ôtô con màu đen vào cao tốc sai quy định. Ôtô tải ra cao tốc đúng quy định. Ảnh cắt từ clip.

Còn với giao thông trên đường cao tốc, nội dung Điều 25 của Luật Giao thông 2024 quy định người điều khiển phương tiện trước khi nhập vào làn đường của đường cao tốc phải có tín hiệu xin vào và phải nhường đường cho xe đang chạy trên đường, quan sát xe phía sau bảo đảm khoảng cách an toàn mới cho xe nhập vào làn đường sát bên phải.

Nếu cao tốc có làn đường tăng tốc, tài xế phải cho xe chạy trên làn đường đó trước khi nhập vào làn đường của đường cao tốc.

Khi chuẩn bị ra khỏi đường cao tốc, tài xế phải quan sát biển báo hiệu chỉ dẫn, thực hiện chuyển dần sang làn đường sát bên phải, nếu có làn đường giảm tốc thì phải cho xe di chuyển trên làn đường đó trước khi ra khỏi đường cao tốc.

Quay trở lại với tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn video đăng tải cùng bài viết của Cục CSGT cho thấy khá nhiều trường hợp vi phạm diễn ra tại khu vực nút giao giữa cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Bố trí các vạch kẻ đường tại khu vực ra vào cao tốc. Tài xế không được phép cho xe chạy qua vạch liền.

Trong đoạn video nói trên, các tài xế đã điều khiển ôtô vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây nhưng lại chuyển làn qua vạch liền 3.2.

Tại Quy chuẩn 41:2024 của Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng), vạch 3.2 được mô tả là vạch liền nét, màu trắng, bề rộng 45 cm khi dùng trên đường cao tốc. Xe không được phép chuyển làn qua vạch 3.2 trừ các trường hợp khẩn cấp quy định trong Luật Giao thông 2024.

Khi nhập làn để vào cao tốc, tài xế cần lưu ý nơi bố trí vạch 3.3 và chỉ chuyển làn tại đoạn được phép theo quy định. Trong Quy chuẩn 41:2024, vạch 3.3 được mô tả là vạch đứt nét, màu trắng với bề rộng 45 cm khi sử dụng trên đường cao tốc. Xe được phép cắt, chuyển làn qua vạch.

Việc chuyển làn để ra, vào cao tốc vẫn cần đảm bảo tuân thủ quy định về tín hiệu báo trước.