Lý do iPhone 18 Pro và Pro Max tăng giá

Sau khi Apple trình làng bộ đôi flagship mới, giá bán của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đã tăng thêm so với thế hệ iPhone 17 Pro, khiến không ít người dùng bất ngờ.

Theo so sánh của trang công nghệ Tom's Guide, iPhone 18 Pro Max bản 256 GB có giá khởi điểm 1.299 USD tại Mỹ, cao hơn 100 USD so với mức 1.199 USD mà iPhone 17 Pro Max ra mắt năm ngoái. Lần tăng giá này không đi kèm việc nâng dung lượng lưu trữ tối thiểu như một số lần trước đó, khi cả hai máy đều bắt đầu từ bản 256 GB, đồng nghĩa người dùng phải trả thêm tiền mà không nhận thêm bộ nhớ ở phiên bản rẻ nhất. iPhone 18 Pro cũng chung mức tăng 100 USD so với iPhone 17 Pro.

Tại Việt Nam, biến động giá phản ánh xu hướng tương tự. Theo giá niêm yết công khai trên một số hệ thống bán lẻ, iPhone 18 Pro Max khởi điểm khoảng 41,99 triệu đồng, còn iPhone 18 Pro có giá từ 38,99 triệu đồng, cao hơn đáng kể so với mức 37,49 triệu đồng và 34,99 triệu đồng đang niêm yết cho iPhone 17 Pro Max và iPhone 17 Pro cùng dung lượng khởi điểm. Đây cũng là năm dòng iPhone 18 nói chung ghi nhận mức tăng giá đồng loạt ở toàn bộ bản Pro, thay vì chỉ riêng một phiên bản nào đó như đợt trước.

Apple tăng giá bán iPhone 18 Pro và Pro Max.

Một phần nguyên nhân được nhắc đến là cuộc khủng hoảng thiếu hụt chip nhớ (RAM) diễn ra trên toàn cầu, khiến chi phí linh kiện của các hãng sản xuất thiết bị điện tử nói chung bị đội lên. Bên cạnh yếu tố thị trường, phần cứng của bộ đôi năm nay cũng được nâng cấp so với thế hệ trước. Chip A20 Pro mới mang lại băng thông bộ nhớ cao hơn khoảng 50% so với A19 Pro, đi kèm Neural Engine 16 lõi phục vụ tác vụ AI. Camera chính trên iPhone 18 Pro Max được trang bị khẩu độ biến thiên, thay vì khẩu độ cố định như trên iPhone 17 Pro Max, cùng hệ thống tản nhiệt buồng hơi thế hệ hai giúp máy giữ hiệu năng ổn định lâu hơn khi xử lý tác vụ nặng.

Bộ đôi flagship mới của Apple sử dụng chip A20 Pro, mạnh hơn đáng kể so với chip cũ.

Pin cũng là điểm cải thiện lớn, với thời lượng xem video theo công bố của Apple đạt khoảng 43 giờ, so với 37 giờ trên máy cũ, cùng tốc độ sạc có dây tăng từ 40 W lên 60 W. Ngoài ra, năm nay Apple bổ sung tùy chọn dung lượng 2 TB cho dòng Pro Max, mức lưu trữ chưa từng xuất hiện ở các thế hệ trước, cùng màu đen quay trở lại dải màu sau khi vắng bóng trên iPhone 17 Pro.

Mức tăng 100 USD , tương ứng khoảng vài triệu đồng tại Việt Nam, đi cùng loạt nâng cấp thực chất về chip, camera, pin và bộ nhớ, chứ không đơn thuần là giá bán được đẩy lên.

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