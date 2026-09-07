Lý do 'xe chơi' dù đắt đỏ vẫn có khách tìm mua

Những mẫu "xe chơi" phân phối chính hãng như Honda Super Cub, Honda CT125... sở hữu giá bán cao vượt trội mặt bằng chung nhưng vẫn có một tệp khách hàng nhất định.

Khái niệm "xe chơi" thường được dùng để chỉ những mẫu xe "độc", thiết kế lạ mắt, dễ tùy biến, sở hữu giá niêm yết hoặc giá bán lại thường ở mức cao, số lượng hạn chế trên thị trường.

Tại Việt Nam, khách hàng quen thuộc với những mẫu "xe chơi" thuộc phân khúc 2 bánh như Honda CT125, Honda Super Cub hay phần nào đó là Yamaha PG-1.

Không thiếu "xe chơi"

Honda Việt Nam gần đây giới thiệu phiên bản mới của Honda Super Cub C125 tại thị trường Việt Nam, gồm 2 tùy chọn màu sắc ngoại thất, trang bị động cơ 125 cc nâng cấp đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Các phiên bản Honda Super Cub mới có giá lần lượt 87,3 triệu và 88,3 triệu đồng.

Ở bản mới, Honda Super Cub vẫn duy trì đường nét thiết kế cũ, với thân xe hình chữ S, tay lái vuốt cong theo dáng cánh chim truyền thống. Thiết kế yếm và những đường cong bo tròn gợi nhớ hình ảnh Super Cub C100 những năm 1960.

Điểm nhấn của xe là logo cánh chim cách điệu tạo hình 3D, nổi bật 2 bên thân xe. Cụm đèn pha tròn cổ điển, các chi tiết mạ crom cũng là thiết kế đáng chú ý.

Honda Super Cub C125 có bản mới tại Việt Nam. Ảnh: HVN.

Mặt đồng hồ thiết kế hình tròn đặc trưng, viền crom kèm màn hình LCD trung tâm. Honda Super Cub được trang bị hệ thống đèn LED toàn phần, trong đó đèn phía trước luôn sáng.

Hai tùy chọn màu sắc mới của Honda Super Cub là Xám Đen và Bạc Trắng, bên cạnh màu Đen nhám quen thuộc.

Động cơ 125 cc của Honda Super Cub mới đã tích hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI, đáp ứng chuẩn khí thải Euro 4. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 9,21 mã lực tại 7.500 vòng/phút, tiêu thụ nhiên liệu trung bình 1,52 lít/100 km.

Honda cho biết động cơ mới nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu khả năng tiết kiệm nhiên liệu và giảm 32% lượng khí thải so với trước.

Mẫu xe số đô thị của Honda được trang bị yên xe kèm đệm Urethane, ghi đông được tinh chỉnh, hệ thống khóa thông minh Smart Key.

Trước Honda Super Cub mới, hãng xe Nhật Bản cũng đã trình làng Honda CT125, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và hiện có giá gần 86 triệu đồng.

Ở khoảng giá dễ tiếp cận hơn, Yamaha PG-1 ra mắt bản nâng cấp, thay đổi thiết kế mặt đồng hồ, bổ sung tính năng chống bó cứng phanh và điều chỉnh nhẹ giá bán. Hiện, 3 phiên bản Yamaha PG-1 đang bán tại Việt Nam có giá 31,1-35,3 triệu đồng.

Yamaha PG-1 cùng với Honda CT125 cũng là những mẫu "xe chơi" đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Ảnh: HVN, Phúc Hậu.

Thị trường Việt cũng không thiếu các lựa chọn xe máy nhập khẩu tư nhân, trong đó không ít cái tên thuộc nhóm "xe chơi" với đặc thù thiết kế lạ mắt, giá bán cao, số lượng hạn chế, và gần như chỉ phục vụ mục đích sưu tầm.

Chẳng hạn, mẫu xe tay ga Honda Square X125 được rao bán với giá 88 triệu đồng, Yamaha Y15ZR SE bản giới hạn có giá trên 100 triệu đồng, hay Honda SH150i nhập Italy khoác "dàn áo" 2 màu có giá từ 235 triệu đồng.

Lý do "xe chơi" vẫn hút khách

Tại sự kiện ra mắt Yamaha PG-1 bản nâng cấp, cộng đồng người chơi Yamaha PG-1 khắp 3 miền đã có dịp tụ hội. Theo quan sát của Tri Thức - Znews khi đó, số lượng người dùng Yamaha PG-1 là khá đông.

Từ đây, có thể thấy các mẫu "xe chơi" như Yamaha PG-1, Honda Super Cub hay sau này có thêm Honda CT125 chính hãng, bất chấp sở hữu giá bán cao hơn mặt bằng chung, trang bị theo xe cũng không quá ấn tượng nhưng vẫn có được tệp người dùng riêng.

Yamaha PG-1 khá cơ bản với động cơ 115 cc, nay có thêm ABS cho bánh trước. Ảnh: Phúc Hậu.

Nếu như sức hút của Yamaha PG-1 nằm ở giá bán dễ tiếp cận, khả năng tùy biến cao thì những mẫu "xe chơi" khác như Honda Super Cub, Honda CT125, Yamaha Y15ZR SE... lại có thể thuyết phục khách Việt chi tiền nhờ độ hiếm.

Độ hiếm trong trường hợp này bao gồm số lượng hạn chế, bên cạnh kiểu dáng khác biệt so với thiết kế quen thuộc của thị trường xe 2 bánh phổ thông.

Hai yếu tố này tạo ra giá trị riêng cho chiếc "xe chơi", khiến giá bán cao đặc thù thường không ảnh hưởng quá lớn đến quyết định xuống tiền của người chơi xe.

Nhìn chung, nếu như các mẫu xe phổ thông tại Việt Nam nhắm đến tối ưu độ đáng tiền, tức cải thiện chỉ số P/P, thì "xe chơi" nằm ngoài những nỗ lực đó. Với các mẫu "xe chơi" như Honda Super Cub, Honda CT125 hay sau này có thể cả Honda Scoopy, khách Việt quan tâm xe gần như bỏ qua yếu tố giá bán.

Honda Scoopy được đồn đoán sắp bán chính hãng tại Việt Nam. Ảnh: Phúc Hậu.

Câu chuyện này thậm chí còn thú vị hơn ở thị trường xe nhập khẩu tư nhân, khi các dòng xe phiên bản giới hạn trong vài trường hợp còn được bán với giá hàng trăm triệu đồng.

Lúc này, số tiền cả trăm triệu đồng mà khách Việt bỏ ra không để đổi lấy hiệu năng và công năng sử dụng, thay vào đó là cảm xúc và cá tính mà chiếc "xe chơi" có thể mang lại.