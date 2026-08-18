Honda Scoopy xuất hiện, thời của 'xe chơi' có trở lại?

Honda dường như đang "rục rịch" mang Scoopy đến Việt Nam dưới dạng phân phối chính hãng, vậy cơ hội nào sẽ dành cho mẫu tay ga cỡ nhỏ này?

Honda Scoopy thực ra không phải một mẫu xe lạ tại Việt Nam. Cách đây khoảng một thập kỷ, những chiếc Honda Scoopy từng trở thành sự lựa chọn ngách của các khách hàng yêu thích mẫu xe tay ga cỡ nhỏ (mini scooter).

Hình dáng nhỏ nhắn với nhiều đường bo tròn, thiết kế không quá vuông vức, nguồn gốc nhập tư nhân với số lượng ít ỏi, biến Scoopy thành mẫu xe chơi cho người trẻ đô thị thời điểm đó.

Và đến nửa cuối năm 2026, làn sóng mini scooter Nhật Bản dường như đang quay lại?

Honda sắp bán chính hãng Scoopy?

Trong công báo sở hữu công nghiệp được phát hành vào tháng 8 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Sở hữu trí tuệ, hình ảnh đăng ký kiểu dáng công nghiệp của một mẫu xe tay ga cỡ nhỏ từ Honda bất ngờ xuất hiện.

Nhìn vào kiểu dáng và thiết kế, đây nhiều khả năng là chiếc Scoopy nổi danh năm nào. Vào đầu năm nay, mẫu Scoopy thế hệ mới vừa được ra mắt tại Thái Lan. Kiểu thiết kế đèn LED Crystal Block hình tròn ở đầu xe nâng cấp tại Thái cũng trùng khớp với hình ảnh xuất hiện trên công báo.

Thiết kế đèn đầu trên bản đăng ký bản quyền tại Việt Nam trông tương tự bản vừa nâng cấp tại Thái Lan. Ảnh: IP Việt Nam.

Hiện chưa rõ khi về Việt Nam, mẫu xe liệu được nâng cấp công nghệ tương tự bản ra mắt tại đất nước chùa vàng hay không. Nếu có, mẫu xe sẽ có thêm chìa khóa thông minh Smart key, bộ điều khiển smart controller tương tự các mẫu tay ga phổ thông của Honda và cổng sạc USB-C.

Mẫu xe có thể giữ nguyên động cơ eSP quen thuộc với dung tích 110 cc, phun xăng điện tử PGM-FI, làm mát bằng không khí, cho công suất khoảng 8,8 mã lực và mô-men xoắn 9,2 Nm, tích hợp hệ thống Idling Stop.

Bằng việc đăng ký sở hữu công nghiệp, nhiều khả năng mẫu tay ga này sẽ sớm được Honda mở bán chính hãng tại Việt Nam sau nhiều năm bỏ ngỏ. Đây là bước đi dễ hiểu trước những chuyển dịch mới của thị trường xe 2 bánh.

Cơ hội nào cho Honda Scoopy?

Năm 2022, Honda cũng từng rục rịch đăng ký bản quyền mẫu Scoopy tại Việt Nam và thể hiện ý định phân phối chính hãng mẫu xe này. Thế nhưng khi đó, nhu cầu của khách hàng phổ thông vẫn đang là những chiếc tay ga to lớn, hầm hố như Honda SH, hay đa dụng phổ thông tương tự Vision.

Khoảng nửa năm trở lại đây, xu hướng tìm mua Honda Scoopy nhập khẩu bất ngờ quay lại trong cộng đồng người dùng, đặc biệt là các nhóm khách hàng trẻ. Trên các hội nhóm mạng xã hội, bài viết tìm mua Honda Scoopy liên tục xuất hiện.

Người dùng yêu thích Scoopy vì thiết kế trẻ trung và khả năng cá nhân hóa màu sơn theo sở thích. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Người dùng nay chọn Honda Scoopy không chỉ đơn giản vì nó nhỏ gọn, mà còn vì xu hướng nâng cấp kiểu dáng đèn, đổi màu sơn, dán tem theo cá tính. Nếu bắt kịp làn sóng này, Honda sẽ sớm có thể tạo được doanh số bán tốt cho Scoopy khi phân phối chính hãng.

Trong bối cảnh thị trường xe máy có quá nhiều lựa chọn phổ thông, một mẫu tay ga kiểu dáng lạ mắt cùng mức giá dễ tiếp cận khi bán chính hãng không chỉ thu hút nhóm khách hàng trẻ tuổi, mà còn tiếp cận lượng người dùng mới đang tìm kiếm sự khác biệt.

Dù vậy, dòng xe này cũng đối mặt với thách thức nhất định khi chuyển sang phân phối đại trà.

Trước đây, người yêu thích Scoopy ngoài các lý do về kiểu dáng, thiết kế hay màu sắc mà còn vì độ hiếm có, tính độc bản. Các mẫu tay ga này chỉ được phân phối ở đại lý tư nhân dưới dạng nhập khẩu, tạo sự khan hàng nhất định.

Điều này kích thích nhu cầu mua sắm của một nhóm khách hàng ưu tiên sự mới lạ. Khi mẫu xe được bày bán phổ thông, yếu tố hút khách này có thể sẽ biến mất.

Scoopy gần như không thay đổi về thông số động cơ. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Dù đối mặt với bài toán định vị thương hiệu khi chuyển từ xe nhập khẩu ngách sang phân phối đại trà, sự góp mặt của Honda Scoopy chính hãng vẫn sẽ mang lại làn gió mới cho thị trường xe hai bánh trong nước.

Việc bổ sung một mẫu mini scooter cá tính không chỉ giúp Honda hoàn thiện dải sản phẩm tay ga, mà còn tạo thêm lựa chọn hấp dẫn cho nhóm khách hàng đô thị trẻ tuổi trong giai đoạn tới.