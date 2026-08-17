Mẫu xe Nhật làm náo loạn phân khúc xe xăng giá rẻ

Từng trắng doanh số ở các kỳ báo cáo trước, Toyota Wigo bất ngờ trở thành xe xăng giá rẻ gầm thấp bán chạy nhất tháng 7, vượt mặt đối thủ Hyundai Grand i10.

Phân khúc xe xăng giá rẻ tại Việt Nam hiện không còn nhiều đại diện. Các mẫu xe cỡ A gầm thấp như Hyundai Grand i10, Toyota Wigo và Kia Morning không còn được ưa chuộng, trong khi doanh số của những Kia Sonet, Toyota Raize hay Hyundai Venue cũng không thể duy trì ở mức cao như trước đây.

Toyota Wigo gây náo loạn

Giữa tổng thể có phần ảm đạm đó, Toyota Wigo gây náo loạn khi bất ngờ vượt mặt đối thủ Hyundai Grand i10 và trở thành xe xăng gầm thấp giá rẻ bán chạy nhất tháng 7.

Trong quá khứ, Toyota Wigo từng có một số kỳ báo cáo trở thành xe hạng A bán chạy nhất, tuy nhiên màn ngược dòng trong tháng vừa rồi thu hút sự chú ý, bởi trước đó mẫu hatchback nhập khẩu Indonesia từng rơi vào khủng hoảng doanh số trong nhiều kỳ.

Như Tri Thức - Znews đã đưa tin, khách Việt quan tâm Toyota Wigo hồi tháng 4 từng được đại lý xác nhận rằng sẽ không thể giao xe, bởi nguồn cung từ hãng về đại lý bị gián đoạn.

Hệ quả, doanh số Toyota Wigo rơi về 0 trong các tháng 4 và 6, đạt 2 xe vào tháng 3 và thêm 3 xe khác trong tháng 5. Kết thúc nửa đầu năm, Toyota Wigo tích lũy được doanh số 203 xe, tương đương trung bình gần 34 xe/tháng.

Toyota Wigo bán chạy nhất sau khi "trắng doanh số" Doanh số Hyundai Grand i10 và Toyota Wigo sau 7 tháng (Số liệu: VAMA, TC Motor) Nhãn Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Hyundai Grand i10 xe 364 173 255 174 155 143 117 Toyota Wigo

163 35 2 0 3 0 194

Bước sang nửa sau của năm 2026, Toyota Wigo bất ngờ ghi nhận doanh số đến 194 xe trong tháng 7, vượt qua lượng tiêu thụ của Hyundai Grand i10 (117 xe) và chỉ chấp nhận xếp sau duy nhất Kia Sonet (638 xe) nếu xét chung toàn bộ xe xăng cỡ A.

Nhiều khả năng, số liệu bán hàng ở tháng 7 của Toyota Wigo tăng trưởng mạnh chủ yếu xuất phát từ động thái "trả đơn" mà đại lý thực hiện với các khách hàng đã cọc trước. Dù với bất kỳ nguyên nhân nào, Toyota Wigo cũng đã tạo ra sự bất ngờ thú vị trong phân khúc xe cỡ A - nơi phần lớn đại diện đang ngày càng đánh mất sức hút.

Cùng kỳ tháng 7, Toyota Raize bán được 142 xe cho khách Việt, trong khi doanh số Hyundai Venue đạt 28 xe. Nhóm "Xe khác" của Kia trong báo cáo VAMA gồm Kia Soluto, Kia K3, Kia K5 và Kia Morning được báo cáo doanh số bằng 0, đồng nghĩa mẫu xe xăng giá rẻ Kia Morning là cái tên tiếp theo "trắng doanh số".

Cuộc chơi giờ là của xe điện?

Khi mà những mẫu xe xăng gầm thấp giá rẻ ngày càng khó bán, cả SUV chạy xăng cỡ A cũng tỏ ra chật vật, thì nhóm xe điện đô thị cỡ nhỏ dường như đang được khách Việt ưa chuộng hơn.

Trong tháng 7, toàn bộ xe điện đô thị cỡ nhỏ của VinFast đều góp mặt trong top 10 ôtô bán tốt nhất toàn thị trường. VinFast VF 3 thậm chí dẫn đầu nhờ doanh số 5.564 xe, trong khi VF 5 và biến thể Herio Green đứng thứ nhì với doanh số chung 4.407 xe.

VinFast VF 3 và VinFast Minio Green góp mặt trong top 10 xe bán chạy nhất Việt Nam tháng 7. Ảnh: VinFast, Phong Vân.

Mẫu xe điện đô thị cỡ nhỏ chuyên dùng chạy dịch vụ Minio Green cũng góp mặt trong top 10 bán chạy nhờ doanh số 2.429 xe trong tháng 7. Khi VF 2 - biến thể phục vụ gia đình của Minio Green - cũng đã ra mắt khách Việt, khả năng cao danh sách ôtô bán chạy nhất Việt Nam lại chuẩn bị có thêm một cái tên thuộc phân khúc xe điện đô thị.

Giá bán có thể là nguyên nhân chính cho sự chuyển dịch này. VinFast VF 3, VinFast Minio Green và VinFast VF 2 đều có giá bán dưới 300 triệu đồng, trong khi Kia Morning hiện khởi điểm 439 triệu đồng, Toyota Wigo có giá 405 triệu đồng còn Hyundai Grand i10 đang có giá 360-455 triệu đồng.

VinFast VF 5 sau điều chỉnh cũng đang có giá bán dưới 500 triệu đồng, nhìn chung khá cạnh tranh khi đặt cạnh Hyundai Venue (499-539 triệu đồng), Toyota Raize (510 triệu đồng) và Kia Sonet (450-584 triệu đồng).

Kia Sonet đang là xe xăng cỡ A bán chạy nhất Việt Nam. Ảnh: Thaco.

Chi phí càng đóng vai trò quan trọng hơn ở phân khúc xe hạng A, bởi phần đông khách hàng lựa chọn phân khúc này là người mua xe lần đầu, hoặc người có nhu cầu kinh doanh dịch vụ vận tải.

So với xe xăng, ôtô điện có chi phí vận hành, bảo dưỡng thấp hơn. Toàn bộ ôtô điện tại Việt Nam còn đang được hưởng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ. Khi đặt cạnh ôtô điện, xe xăng giá rẻ tại Việt Nam đang tỏ ra thất thế khá rõ.

Dẫu vậy như đã nhiều lần đề cập trước đây, nhóm xe xăng giá rẻ sẽ không thể bị khai tử ở Việt Nam.

Khách hàng vẫn quan tâm xe xăng cỡ nhỏ, bằng chứng là cú bật tăng doanh số của Toyota Wigo hay sức bán ổn định, dẫu không quá cao, của Hyundai Grand i10 và Kia Sonet.

Về phía hãng, việc có sản phẩm lấp đầy nhu cầu thị trường cũng giúp duy trì hình ảnh thương hiệu, đồng thời phần nào đó cải thiện doanh số trước loạt sức ép ngày càng lớn từ xe điện và ôtô Trung Quốc.