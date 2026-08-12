MG mang xe mới đến Việt Nam, đủ mặt từ xăng đến hybrid, thuần điện

Thương hiệu MG hé lộ hình ảnh 3 mẫu xe mới chuẩn bị ra mắt Việt Nam, thể hiện nỗ lực gia tăng sức cạnh tranh và giữ lại vị trí xe Trung Quốc bán chạy nhất thị trường Việt của mình.

Trên trang chủ của hãng xe MG, hình ảnh về 3 mẫu xe mới dự kiến ra mắt bất ngờ được đăng tải. Như vậy sau hơn một năm im ắng, hãng xe Trung Quốc đã rục rịch quay lại cuộc đua tại thị trường xe Việt.

Dù đã bị che mờ, nhưng nhìn vào kiểu dáng thiết kế đèn, chiếc MG ZS thế hệ mới đặt ở trung tâm cũng được thể hiện khá rõ. Trên các trang mạng xã hội trước đó, hình ảnh mẫu SUV mới cũng đã từng bị bắt gặp khi đang ở trung tâm đăng kiểm khí thải.

Nhân viên của đại lý MG cũng từng xác nhận mẫu xe sẽ sớm được giới thiệu tại Việt Nam vào cuối quý III. Tại thị trường Malaysia, MG ZS thế hệ mới có thêm biến thể hybrid.

Nhiều khả năng khi ra mắt Việt Nam, MG sẽ mang tùy chọn này đến nhằm mở ra dải sản phẩm xanh mới. Mẫu ZS Hybrid tại thị trường Malaysia được trang bị một máy xăng 1.5L, kết hợp cùng motor điện tạo ra tổng công suất khoảng 193 mã lực.

Lần trở lại này, nhiều khả năng MG ZS sẽ sở hữu hệ truyền động hybrid. Ảnh: MG.

Ngoài MG ZS, theo hình ảnh và thông tin rò rỉ, 2 mẫu xe còn lại sẽ là một mẫu sedan coupe thời trang và một chiếc SUV thuần điện. Theo nguồn tin, đây có thể là chiếc MG4 thế hệ mới.

Điều này cũng khá dễ hiểu bởi kể từ lần đầu tiên giới thiệu MG4 EV đến nay, mẫu xe dường như mất hút về cả mặt truyền thông lẫn doanh số bán. Đến khoảng giữa năm ngoái, các mẫu MG4 EV bất ngờ được giảm sâu ở một số đại lý theo dạng xả kho.

So với mẫu xe tiền nhiệm, MG4 EV thế hệ mới có thiết kế nịnh mắt hơn. Hình ảnh và các trang bị nội thất của mẫu xe tại thị trường quê nhà cũng mang lại cảm giác hiện đại hơn so với bản từng giới thiệu tại Việt Nam vào năm 2024.

Dựa trên hình ảnh thiết kế đèn ở đầu xe, mẫu sedan coupe còn lại có thể là chiếc MG5 facelift. So với phiên bản hiện hành tại Việt Nam, MG5 mới sở hữu phần đầu và đuôi xe khác biệt rõ rệt. Các chi tiết hốc gió, lưới tản nhiệt hay hoạ tiết đèn đều đã được làm mới tạo cảm giác trẻ trung và thể thao hơn.

Tại quê nhà Trung Quốc, thiết kế nội thất của MG5 facelift lại không thay đổi đáng kể, từ cách sắp xếp phím chức năng ở táp lô, kiểu dáng vô lăng đến kích thước màn hình cảm ứng. Thông tin chi tiết về giá bán cũng như thông số động cơ của 3 mẫu xe mới vẫn chưa được MG tiết lộ.

MG5 facelift cũng sẽ xuất hiện. Ảnh: MG.

Song, việc mang 3 sản phẩm về cùng lúc, kèm dòng chữ "Một thế hệ MG hoàn toàn mới sắp được hé lộ" trên trang chủ cho thấy MG rõ ràng đang nỗ lực trở lại cuộc đua.

Trước đây, MG đã có chiến lược khá thành công tại Việt Nam khi liên tục mang các mẫu xe thế hệ cũ đến, mở bán dưới dạng xả kho với mức rẻ hơn giá sàn phân khúc gần một nửa. Tuy nhiên thị trường nay đã thay đổi và người dùng cũng bắt đầu có nhiều tiêu chí đánh giá xe Trung Quốc hơn, ngoài giá bán.

Ở thời điểm mà ngày càng nhiều hãng xe Trung Quốc xuất hiện, MG đương nhiên cần những thay đổi này nếu muốn giữ lấy ngôi vương về doanh số trong nhóm xe Trung Quốc. Nếu không, những cái tên như BYD, Omoda & Jaecoo hay Geely đều đang tất tay để giành lấy vị trí đó.