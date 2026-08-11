Mazda nhầm lẫn CX-3 với CX-5

Khi xác nhận thế hệ mới của CX-3, hãng xe Nhật Bản lại sử dụng hình ảnh của Mazda CX-5 thế hệ tiền nhiệm.

Theo Carscoops, Mazda vừa có sự "nhầm lẫn" khá thú vị khi công bố hình ảnh cho thế hệ mới của Mazda CX-3, dự kiến ra mắt vào năm sau.

Trong báo cáo tài chính giữa năm, mẫu xe thế hệ mới vẫn mang tên CX-3 với dòng chữ “Next-generation CX-3”, tuy nhiên đi kèm hình ảnh của Mazda CX-5 thế hệ cũ - tức dòng KF.

Tại một sự kiện diễn ra ở Thái Lan vào năm ngoái, loạt hình ảnh phác thảo do chính Mazda cung cấp cho thấy một mẫu SUV nhỏ gọn mới sẽ mang phong cách thể thao, ứng dụng sự tiến hóa mới nhất trong ngôn ngữ thiết kế của Mazda.

Phần đầu xe gợi nhắc Mazda CX-5 thế hệ mới, trong khi đuôi xe kết hợp đường mái kiểu coupe với cụm đèn hậu tương đồng concept Vision X-Compact.

Mẫu xe này từng được kỳ vọng sẽ là Mazda2 mới. Tuy nhiên theo những diễn biến hiện tại, rất có khả năng đây sẽ là những gì xuất hiện trên thế hệ kế cận của Mazda CX-3.

Hình ảnh phác thảo mẫu SUV cỡ nhỏ mới do chính Mazda chia sẻ. Ảnh: Thailand Board of Investment.

Mazda CX-3 mới sẽ sử dụng nền tảng khung gầm chính hãng, dự kiến được trang bị đa dạng hệ truyền động gồm xăng, hybrid nhẹ (MHEV) và hybrid toàn phần (HEV). Tính đa dạng này đảm bảo Mazda CX-3 có thể duy trì lựa chọn số sàn 6 cấp trên biến thể thuần xăng.

Trong tài liệu nội bộ, CX-3 thế hệ mới được Mazda giao "nhiệm vụ" tiếp tục duy trì doanh số lớn tại các thị trường châu Á và châu Đại Dương.

Hãng xe Nhật Bản xác nhận dây chuyền sản xuất Mazda CX-3 thế hệ mới sẽ đặt tại nhà máy AutoAlliance Thailand. Từ đây, những chiếc CX-3 thành phẩm sẽ được xuất khẩu sang Nhật Bản và các thị trường Đông Nam Á, trước khi cập bến nhiều thị trường quốc tế khác từ năm 2027.

Tùy thuộc từng thị trường, Mazda CX-3 sẽ phải đối đầu loạt mẫu xe cạnh tranh gồm Toyota Yaris Cross, Honda HR-V, Ford Puma, Peugeot 2008, Jeep Avenger, Renault Captur, Nissan Juke, Hyundai Bayon, Volkswagen T-Cross…

Mazda dự kiến chia sẻ thêm hình ảnh nhá hàng, hé lộ nhiều chi tiết hơn của CX-3 thế hệ tiếp theo trong vài tháng tới.