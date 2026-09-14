Một chiếc ôtô VinFast có thể hưởng ưu đãi nào?

Từ voucher dành cho chủ xe xăng đến chính sách vay đến 100% giá trị xe và loạt đặc quyền sau khi mua, VinFast đưa ra nhiều hỗ trợ giúp khách hàng giảm áp lực tài chính.

Hiện tại, người mua VinFast có thể đồng thời tiếp cận nhiều nhóm ưu đãi. Mỗi chương trình tác động vào một phần khác nhau của bài toán sở hữu, có khoản ưu đãi trực tiếp giá xe, quyền lợi dành cho khách hàng cũ, cũng có ưu đãi thành viên và giải pháp giảm vốn ban đầu.

Nhiều lớp hỗ trợ trên cùng giao dịch

Đáng chú ý là chương trình tri ân dành cho người từng sở hữu ôtô xăng VinFast. Chủ sở hữu Fadil đủ điều kiện được tặng voucher 30 triệu đồng khi chuyển sang ôtô điện mới. Với Lux A2.0, mức hỗ trợ là 60 triệu đồng, Lux SA2.0 là 80 triệu đồng. Đây là khoản được trừ trực tiếp vào giá mua xe. Quan trọng hơn, voucher có thể được sử dụng cùng chương trình khuyến mại khác theo điều kiện áp dụng.

Chương trình “Mua xe 0 đồng” lại hỗ trợ ở khâu khác. Khách hàng có thể được vay đến 100% giá trị xe, qua đó giảm phần vốn phải chuẩn bị ngay khi mua.

Nhiều chính sách ưu đãi được VinFast áp dụng đồng thời, giúp người mua giảm áp lực tài chính khi sở hữu ôtô điện.

VinClub tiếp tục tạo thêm một lớp ưu đãi. Đến hết 31/10, chương trình dành cho thành viên mua ôtô điện VinFast áp dụng tổng quyền lợi theo từng hạng. Trong đó, Member hưởng mức 1%, Gold 3%, Platinum 6% và Diamond đến 9%, bao gồm phần giảm trực tiếp và điểm tích lũy.

Thay vì mức ưu đãi duy nhất, khách hàng có thể sử dụng đồng thời nhiều lớp hỗ trợ, giúp giá trị thực tế của chiếc xe có thể thấp hơn đáng kể so với con số niêm yết ban đầu.

Càng sử dụng, lợi thế chi phí càng rõ

Không chỉ hỗ trợ khách hàng ở thời điểm mua xe, VinFast còn giúp chủ xe tiết kiệm trong suốt quá trình sử dụng. Lợi thế dễ nhận thấy nằm ở chi phí năng lượng. Theo chính sách hiện hành, khách hàng được miễn phí sạc tại hệ thống V-Green đến hết 10/2.

Chị Lê Thu Hương (35 tuổi, Hà Nội) cho biết trước khi chuyển sang VF 6, chị từng lập bảng tính tổng chi phí trong 3 năm. Bên cạnh giá mua, chị đặc biệt quan tâm đến tiền năng lượng và bảo dưỡng bởi đây là khoản phát sinh đều đặn sau khi nhận xe.

“Kết quả tính toán khiến tôi bất ngờ. Chính sách miễn phí sạc gần như loại bỏ một trong những khoản chi thường xuyên lớn nhất khi sử dụng xe”, chị Hương nói.

Hệ thống trạm sạc và xưởng dịch vụ rộng khắp góp phần giúp chủ xe VinFast thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng.

Ngoài tiền sạc, cấu tạo của ôtô điện cũng giúp giảm chi phí chăm sóc định kỳ. Xe không sử dụng dầu động cơ, lọc dầu hay bugi, nhờ đó lược bỏ nhiều hạng mục quen thuộc trên phương tiện dùng động cơ đốt trong. Chu kỳ bảo dưỡng của nhiều mẫu ôtô điện VinFast đạt 15.000 km hoặc một năm, giúp chủ xe giảm số lần phải đưa phương tiện vào xưởng.

Sự tiết kiệm còn đi kèm tính thuận tiện. V-Green hiện vận hành hơn 150.000 cổng sạc trên toàn quốc, hiện diện tại các đô thị và trên nhiều tuyến giao thông liên tỉnh. Bên cạnh mạng lưới hiện hữu, 99 siêu trạm sạc nhanh đang được phát triển dọc tuyến quốc lộ và tỉnh lộ.

Song song hạ tầng sạc, VinFast hiện có gần 450 xưởng dịch vụ ôtô tại 34 tỉnh, thành phố. Tùy từng dòng xe, chính sách bảo hành xe và pin cao áp có thể kéo dài đến 10 năm hoặc 200.000 km.

Từ ưu đãi khi mua đến chi phí sạc, bảo dưỡng và sự thuận tiện của hệ thống hỗ trợ, VinFast tạo ra lợi ích xuyên suốt vòng đời sử dụng xe. Đây cũng là một trong những cơ sở giúp hãng bàn giao hơn 154.000 ôtô điện tại Việt Nam trong 8 tháng của năm 2026.