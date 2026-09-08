Nhà phân phối Mercedes-Benz đồng loạt đầu tư nâng chuẩn showroom ở VN

Mercedes-Benz vừa khai trương 3 showroom đạt tiêu chuẩn bán lẻ toàn cầu Mercedes-Benz Retail Architecture. Một showroom khác ở Đà Nẵng cũng dự kiến hoàn tất nâng cấp vào cuối năm.

Động thái gần đây cho thấy các nhà phân phối của hãng xe Đức đẩy mạnh đầu tư vào không gian bán lẻ và năng lực hậu mãi, trong bối cảnh Mercedes-Benz đang mở rộng danh mục sản phẩm tại Việt Nam.

Mercedes-Benz Retail Architecture: Từ không gian bán lẻ đến trải nghiệm toàn diện

Mercedes-Benz Retail Architecture được phát triển với định hướng xây dựng trải nghiệm thống nhất giữa không gian vật lý, công nghệ và dịch vụ.

Tiêu chuẩn này bao phủ nhiều khía cạnh trong hành trình khách hàng, từ thiết kế kiến trúc, cách bố trí các khu vực chức năng, ứng dụng công nghệ số đến trang thiết bị xưởng dịch vụ và đào tạo đội ngũ.

Các nhà phân phối của Mercedes-Benz tại Việt Nam đang đẩy mạnh đầu tư showroom.

Việc nhà phân phối liên tục đầu tư cũng cho thấy vai trò quan trọng của hệ thống bán lẻ trong chiến lược phát triển tại Việt Nam. Đây là nền tảng để Mercedes-Benz chuẩn bị đà tăng trưởng cho giai đoạn mở rộng danh mục sản phẩm. Hàng loạt dòng xe gồm CLA 200 electric, GLS Edition 140 và nhiều mẫu khác dự kiến được hãng ra mắt tại sự kiện lớn cuối năm.

Mercedes-Benz Haxaco Láng Hạ: Nâng cấp sau một thập kỷ tại Hà Nội

Đánh dấu cột mốc 10 năm hoạt động tại Hà Nội, Mercedes-Benz Haxaco Láng Hạ đưa vào vận hành showroom đạt chuẩn Mercedes-Benz Retail Architecture từ tháng 7/2026. Showroom là điểm đến quen thuộc của khách hàng Mercedes-Benz suốt nhiều năm qua.

Cận cảnh không gian mới tại Mercedes-Benz Haxaco Láng Hạ.

Showroom tái thiết kế với khu vực trưng bày xe mới và xe đã qua sử dụng chính hãng. Hệ thống dịch vụ với công suất phục vụ tới 60 xe mỗi ngày. Xưởng đồng sơn đạt chuẩn Level 2 được trang bị thiết bị chuyên dụng từ công đoạn chăm sóc đến sửa chữa theo tiêu chuẩn kỹ thuật của Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz Vietnam Star Phú Mỹ Hưng: Không gian trải nghiệm cá nhân hóa

Là thành viên của Tập đoàn Lei Shing Hong (LSH), Vietnam Star mở rộng đầu tư vào hệ thống bán lẻ với showroom Mercedes-Benz Vietnam Star Phú Mỹ Hưng diện tích hơn 9.000 m2 và khai trương vào cuối tháng 7/2026.

Không gian có nhiều khu vực dành cho các dòng xe và nhu cầu trải nghiệm khác nhau. Khu vực bàn giao xe được xây dựng theo hướng cá nhân hóa, kết hợp hệ thống ánh sáng thông minh và âm thanh vòm. Xưởng dịch vụ có công suất tới 40 lượt xe mỗi ngày, đồng thời bố trí các khoang sửa chữa riêng cho Mercedes-Maybach và Mercedes-AMG.

Không gian trưng bày các dòng Maybach, AMG, G-Class và S-Class tại Mercedes-Benz Vietnam Star Phú Mỹ Hưng.

Công nghệ cũng được đưa vào nhiều công đoạn trong quá trình chăm sóc xe, từ hệ thống cân chỉnh kỹ thuật số đến phối màu, hỗ trợ kỹ thuật viên nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán, sửa chữa và hoàn thiện.

Mercedes-Benz Haxaco Võ Văn Kiệt: Mở rộng điểm kết nối ở phía tây TP.HCM

Mercedes-Benz Haxaco Võ Văn Kiệt được định vị như điểm kết nối giữa khu vực trung tâm TP.HCM với các tỉnh miền Tây và đồng bằng sông Cửu Long.

Với diện tích khoảng 4.100 m2, showroom mang đến không gian bán lẻ theo tiêu chuẩn Mercedes-Benz Retail Architecture, đồng thời tích hợp các giải pháp công nghệ vào quá trình phục vụ khách hàng. Một trong những điểm đáng chú ý là ứng dụng CitNOW, cho phép khách hàng theo dõi trực quan quá trình chăm sóc và bảo dưỡng xe.

Ban lãnh đạo của MBV và Haxaco ghé thăm xưởng dịch vụ trong lễ ra mắt showroom.

Xưởng dịch vụ có công suất tới 400 xe mỗi tháng. Các khu vực bảo dưỡng được trang bị thiết bị chuyên dụng thế hệ mới, trong khi hạng mục đồng sơn và sửa chữa thân xe đạt chứng nhận Level 2.

Mercedes-Benz An Du Đà Nẵng: Chuẩn bị nâng cấp điểm đến tại miền Trung

Tại miền Trung, Mercedes-Benz An Du Đà Nẵng dự kiến đưa showroom theo tiêu chuẩn Mercedes-Benz Retail Architecture vào hoạt động vào cuối năm nay. Với diện tích khoảng 5.000 m2, showroom được định hướng phục vụ khách hàng tại Đà Nẵng cũng như khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Mercedes-Benz An Du Đà Nẵng sẽ nâng cấp showroom theo chuẩn Mercedes-Benz Retail Architecture trong cuối năm nay.

Tòa nhà gây chú ý với kiến trúc mái vòm đặc trưng cùng biểu tượng ngôi sao Mercedes-Benz xoay trên đỉnh, tạo nên một điểm nhận diện nổi bật.

Bà Trần Phương Mai, Chủ tịch HĐQT Công ty An Du, cho biết: “An Du Group luôn kiên định với chiến lược đầu tư dài hạn và phát triển bền vững. Việc nâng cấp hệ thống showroom tại Nha Trang, Đà Nẵng và tiếp tục triển khai tại Hà Nội, Hải Phòng trong thời gian tới thể hiện cam kết không ngừng nâng cao trải nghiệm khách hàng theo tiêu chuẩn Mercedes-Benz”.

Việc 4 showroom lần lượt được đầu tư theo tiêu chuẩn Mercedes-Benz Retail Architecture trong năm 2026 cho thấy hệ thống bán lẻ Mercedes-Benz tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi đáng chú ý. Không chỉ mở rộng về quy mô, các nhà phân phối đang tập trung nhiều hơn vào chất lượng không gian, công nghệ và năng lực hậu mãi - những yếu tố ngày càng gắn chặt với trải nghiệm sở hữu một chiếc xe sang.