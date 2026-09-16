Nothing Phone (4b) lên kệ TGDĐ: Thiết kế trong suốt, dải đèn độc đáo

Nothing Phone là dòng điện thoại đến từ Anh Quốc, được cộng đồng công nghệ quan tâm nhờ thiết kế khác biệt.

Mới đây, thương hiệu ra mắt phiên bản Nothing Phone (4b) (8+128 GB) mang phong cách độc đáo cùng tính năng ấn tượng. Sản phẩm được mở bán tại hệ thống Thế Giới Di Động với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Vừa cập bến thị trường Việt Nam, Nothing Phone (4b) lập tức thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu công nghệ nhờ diện mạo phá cách. Dòng điện thoại có thiết kế nguyên khối mượt mà. Thân máy được chế tác từ polycarbonate có độ bền cao. Bề mặt phủ lần lượt lớp sơn lót, lớp màu và lớp phủ UV giúp hạn chế bám dấu vân tay và mang lại cảm giác thân thiện khi cầm nắm. Điểm khác biệt của dòng điện thoại này là cụm camera mặt lưng trong suốt, nhờ công nghệ phun TPU với độ chính xác cao, người dùng có thể nhìn thấy chi tiết trong cụm camera.

Nothing Phone (4b) là sản phẩm thuộc hãng công nghệ Nothing đến từ London.

Điểm nhấn ấn tượng của phiên bản này so với thế hệ tiền nhiệm là dải đèn Glyph Bar sáng hơn 40%. Thông qua hiệu ứng ánh sáng trực quan, người dùng có thể cập nhật nhanh tiến trình giao hàng, thời gian đếm ngược, mức sạc pin hay đếm ngược chụp ảnh ở mặt lưng mà không cần mở màn hình. Đặc biệt, thiết bị tích hợp đèn báo màu đỏ lấy cảm hứng từ máy ảnh phim truyền thống, giúp bạn và người xung quanh dễ dàng nhận biết khi điện thoại đang ghi hình. Ngoài ra, tính năng này mang lại trải nghiệm cá nhân hóa cao khi cho phép tùy chỉnh ánh sáng riêng cho từng liên hệ yêu thích hoặc từng ứng dụng.

Nothing Phone (4b) có tạo hình độc đáo với cụm camera mang đậm nét đặc trưng của hãng.

Không chỉ có ngoại hình “nịnh mắt”, Nothing Phone (4b) còn được trang bị chip Snapdragon 6 Gen 4 cho hiệu năng ổn định, tiết kiệm pin. Dung lượng pin của máy là 5.200 mAh, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày và duy trì 90% dung lượng pin sau 3 năm sử dụng.

Bên cạnh đó, khả năng chụp ảnh và thông số camera cũng là yếu tố được người tiêu dùng chú trọng khi lựa chọn điện thoại. Hệ thống camera trên Nothing Phone (4b) ghi điểm nhờ sự kết hợp giữa phần cứng và công nghệ tân tiến. Nổi bật là camera chính Samsung 50 MP tích hợp chống rung kép gồm chống rung quang học OIS 2 trục và chống rung điện tử EIS, giúp máy chụp ảnh sắc nét cả khi thiếu sáng và mang lại thước phim mượt mà. Bên cạnh đó, camera góc siêu rộng 8 MP với tầm nhìn bao quát 119,5 độ đáp ứng trọn vẹn nhu cầu thu giữ toàn cảnh thiên nhiên hùng vĩ hay ảnh đông người.

Camera của Nothing Phone (4b) có nhiều điểm nổi bật như chống rung, chụp góc rộng và cảm biến ánh sáng.

Đặc biệt, Phone (4b) còn được trang bị cảm biến ánh sáng 360 độ cạnh đèn flash nhằm nhận diện chính xác nguồn sáng môi trường, triệt tiêu hiệu quả hiện tượng nhấp nháy màn hình để hình ảnh luôn ổn định. Cảm biến này cũng giúp kiểm soát phơi sáng tốt hơn 100% thông qua việc tối ưu nhịp nhàng độ sáng màn hình và độ phơi sáng camera, đảm bảo mọi khung hình luôn ổn định và chân thực.

Không chỉ ấn tượng nhờ phần cứng camera, trải nghiệm người dùng còn được tối ưu với hệ điều hành Nothing OS 4.1 mượt mà, với tính năng như tiện ích (widget) Soundscape tạo nên không gian âm thanh riêng phù hợp nhu cầu ngủ, tập trung hoặc thư giãn. Máy trang bị bộ công cụ Essential AI có thể truy cập thông qua Essential Key. Các công cụ này giúp ghi lại, tìm kiếm, ghi nhớ, giao tiếp và sáng tạo dễ dàng mà không cần thao tác nhiều, hỗ trợ cho công việc và đời sống hàng ngày.

Dù sở hữu thiết kế độc đáo cùng nhiều tính năng nổi bật, “tân binh” Nothing Phone (4b) vẫn có mức giá dễ tiếp cận từ 10,99 triệu đồng. Sản phẩm được mở bán tại Thế Giới Di Động. Khi mua Nothing Phone (4b) tại hệ thống cửa hàng, khách hàng nhận nhiều ưu đãi như mua trả chậm 0% lãi suất, giảm giá trực tiếp 500.000 đồng và được tặng thêm quạt tản nhiệt và bảo hành đến 12 tháng. Ngoài ra, cửa hàng có chương trình hỗ trợ thu cũ, trợ giá đến 3 triệu đồng cho những khách hàng đầu tiên sở hữu máy.

Sản phẩm “lên kệ” tại Thế Giới Di Động với 3 màu xanh dương, trắng, đen.

Đến Thế Giới Di Động và sở hữu Nothing Phone (4b), khách hàng có thêm thiết bị vừa chất chơi về ngoại hình, vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng dài lâu trong mức giá hợp lý.