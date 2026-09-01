R85H - Mẫu TV cao cấp chủ lực với công nghệ hiển thị mới

Về bản chất, Micro RGB vẫn là một loại TV sử dụng bộ lọc tinh thể lỏng LCD, nhưng đèn nền là các đèn LED siêu nhỏ với ba màu xanh đỏ, xanh lá và xanh dương (trong tiếng Anh là viết tắt của R, G và B) kích thước dưới 100 micromet. Nhờ khả năng phát sáng độc lập của các đèn, TV công nghệ Micro RGB có thể đạt độ sáng cao và hiển thị giải màu rộng hơn so với TV tấm nền LED thông thường. Theo Samsung, đây cũng là TV đầu tiên có thể tái hiện 100% dải màu theo tiêu chuẩn BT.2020. Trong ảnh, có thể thấy khác biệt ở tấm nền Mini LED (phía trên, bên trái) và tấm nền RGB LED khi đã gỡ phần màn LCD.

Ảnh: Flatpanelshd.