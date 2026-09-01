R85H - Mẫu TV cao cấp chủ lực với công nghệ hiển thị mới

Song song với OLED, vài năm qua Samsung liên tục phát triển và cải tiến công nghệ đối với TV LCD. Micro RGB là công nghệ mới nhất được hãng Hàn Quốc giới thiệu để tăng chất lượng hình ảnh cho dòng LCD. Sau khi thử nghiệm với dòng 115 inch giá cao vào năm 2025, năm nay Samsung đưa ra hai dòng R85H và R95H, với mức giá dễ tiếp cận hơn để cạnh tranh với các dòng sản phẩm tầm giá cận cao cấp của đối thủ.
Về bản chất, Micro RGB vẫn là một loại TV sử dụng bộ lọc tinh thể lỏng LCD, nhưng đèn nền là các đèn LED siêu nhỏ với ba màu xanh đỏ, xanh lá và xanh dương (trong tiếng Anh là viết tắt của R, G và B) kích thước dưới 100 micromet. Nhờ khả năng phát sáng độc lập của các đèn, TV công nghệ Micro RGB có thể đạt độ sáng cao và hiển thị giải màu rộng hơn so với TV tấm nền LED thông thường. Theo Samsung, đây cũng là TV đầu tiên có thể tái hiện 100% dải màu theo tiêu chuẩn BT.2020. Trong ảnh, có thể thấy khác biệt ở tấm nền Mini LED (phía trên, bên trái) và tấm nền RGB LED khi đã gỡ phần màn LCD.
Ảnh: Flatpanelshd.
Chế độ mặc định của TV Samsung là sống động, khiến màu sắc hiển thị rực rỡ, phù hợp với những nội dung như phim hoạt hình, thể thao, và độ sáng ở mức giữa cũng đủ cho hình ảnh nổi bật trong căn phòng có cửa sổ ở gần và mở nhiều đèn. Tuy nhiên khi muốn có chất lượng hình ảnh phù hợp với phim ảnh, người dùng nên chuyển sang chế độ Phim ảnh hoặc Nhà làm phim. Ở các chế độ này, màu sắc dịu và phù hợp với phòng tối hơn.
Samsung không tiết lộ số vùng làm mờ cục bộ (local dimming) trên mẫu R85H. Khả năng hiển thị màu đen ở mức khá, khi tắt hết đèn xung quanh, các phần hình tối hoặc đen không thấy rõ hiệu ứng đèn nền đằng sau. Dù vậy, nếu so với các TV OLED, dù là dòng thấp của Samsung hay LG, màu đen trên các mẫu OLED vẫn sâu hơn rõ rệt.
Ngoài công nghệ hiển thị, Samsung cũng nâng cấp dòng TV cao cấp với nhiều tính năng phần mềm liên quan đến AI. Đáng chú ý là chế độ bóng đá AI. Khi bật tính năng này, hình ảnh sân cỏ được hiển thị sáng rõ hơn, hình ảnh và độ mượt cũng được nâng cấp bằng bộ xử lý.
Ngoài ra, TV cũng có chế độ tách âm bằng AI, có thể tách riêng tiếng bình luận hoặc âm thanh nền trên sân vận động. Người dùng có thể tự tăng, giảm từng hạng mục, nhờ đó có thể bỏ qua tiếng bình luận viên không ưa thích hoặc tăng âm thanh cổ động.
Các tính năng AI đáng chú ý khác có thể kể đến như hỗ trợ dùng điều khiển giọng nói để điều chỉnh cài đặt, tìm kiếm bằng hội thoại, gợi ý nội dung theo ngữ cảnh hay tạo hình nền bằng AI tạo sinh. Tuy nhiên, một số tính năng như chuyển ngữ trực tiếp hoặc giảm tiếng bình luận có thể không hoạt động ổn định với các nguồn phát ngoài.
Dòng R85H có thiết kế mỏng, phần viền màn hình cũng không quá lớn. Chân đế của TV là kiểu đơn giản, dễ tháo lắp. Phiên bản này vẫn tích hợp các cổng ngay trên thân, gồm 4 cổng HDMI 2.1, cổng quang, LAN và kết nối Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3. Trên dòng cao cấp hơn là R95H, Samsung có giải pháp bộ kết nối rời One Connect giúp tối giản khi thiết lập trong nhà.
Điều khiển của mẫu R85H nhỏ gọn, sử dụng pin sạc, có thể sạc qua cổng USB-C hoặc năng lượng Mặt Trời. Thiết kế tối giản khi loại bỏ hàng phím số, các nút bấm chỉnh âm lượng, kênh kiểu gạt, những dịch vụ quan trọng nhất cũng được tích hợp thành từng nút. Điều khiển cũng hỗ trợ ra lệnh bằng giọng nói với nút ngay trên thân.
Với giá thực mua chỉ khoảng ngoài 30 triệu đồng cho bản 65 inch, R85H của Samsung là chiếc TV đáp ứng được ở mức khá cả về khả năng hiển thị hình ảnh, âm thanh, tính năng phần mềm trong khi giữ mức giá cạnh tranh, tương đương dòng Mini LED cao cấp của LG hoặc OLED dòng thấp nhất. So với TV OLED, mẫu Samsung R85H thua kém về hình ảnh, nhất là độ tương phản, nhưng bù lại có tốc độ xử lý mượt mà, nhóm tính năng cũng phong phú. Đồng thời, người dùng cũng không phải lo ngại về độ bền bỉ của tấm nền.