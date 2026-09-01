Đừng quên những mẹo này trên Google Maps khi đi du lịch

Trước khi đi du lịch, người dùng có thể tham khảo loạt tính năng giúp khám phá điểm đến, chọn nơi đáng đi, tránh đông và chủ động lịch trình trên Google Maps.

Google Maps được nâng cấp như trợ lý thông minh khi du lịch. Ảnh: Shutterstock.

Ngoài tìm đường, Google Maps còn có nhiều tính năng hữu ích cho việc khám phá và lên kế hoạch du lịch. Từ tìm những địa điểm đang thịnh hành, đọc nhanh hàng trăm đánh giá bằng AI, kiểm tra nơi nào đang đông đến tải bản đồ để dùng khi mất mạng, người dùng có thể tận dụng ứng dụng để chuẩn bị cho chuyến đi ngay từ trước khi khởi hành.

Một tính năng khá dễ bị bỏ qua là Thịnh hành (Trending), nằm trong khu vực khám phá của Google Maps. Google mô tả đây là danh sách những địa điểm mới nhất đang thịnh hành trên Maps.

Thông thường, người dùng mở Maps để tìm một địa điểm cụ thể. Nhưng khi vừa đến một thành phố mới và chưa biết nên đi đâu, mục Trending có thể trở thành một nguồn gợi ý nhanh, thay vì phải tìm hàng loạt video “địa điểm phải đi” trên mạng xã hội.

Khi đã có một danh sách địa điểm, người dùng có thể dựa vào tóm tắt đánh giá bằng AI để nhanh chóng chọn nơi phù hợp. Google đã đưa Gemini vào Maps để tổng hợp những điểm đáng chú ý từ các đánh giá của khách hàng, giúp người dùng không phải đọc hàng trăm bình luận.

Tuy nhiên, AI không nên được xem là nguồn thông tin duy nhất. Với những thông tin quan trọng như giá cả, giờ mở cửa hay tình trạng phục vụ, người dùng vẫn nên kiểm tra các đánh giá gốc và thông tin mới nhất từ địa điểm.

Trước khi đến một điểm tham quan hay khu phố nổi tiếng, người dùng cũng có thể kiểm tra mức độ đông đúc trên Maps. Ứng dụng có thể hiển thị thời điểm một khu vực thường đông và cho phép xem biểu đồ mức độ đông theo từng khung giờ trong ngày.

Tổng hợp các tính năng Google Maps khi đi du lịch. Đồ họa: Nhật Tường, có sự hỗ trợ từ AI.

Sau khi chọn được những nơi muốn ghé, người dùng có thể lưu địa điểm vào các danh sách riêng trên Google Maps. Chẳng hạn, mỗi chuyến đi có thể tạo một danh sách như “Tokyo” hoặc “Bangkok”, sau đó lưu nhà hàng, quán cà phê và điểm tham quan vào đó thay vì phải tìm lại từ những video TikTok hay tin nhắn cũ.

Đến lúc chuẩn bị di chuyển, Street View có thể giúp người dùng xem trước khu vực xung quanh. Tính năng này hữu ích khi đến một nơi xa lạ, giúp nhận diện mặt tiền khách sạn, lối vào nhà hàng hay con đường cần đi qua trước khi tới nơi.

Nếu đi bằng ôtô, người dùng cũng có thể tìm trước “parking” hoặc “bãi đỗ xe” quanh điểm đến. Việc này đặc biệt hữu ích khi tới khu trung tâm, phố cổ hoặc các điểm tham quan đông khách, nơi tìm chỗ đỗ có thể mất không ít thời gian.

Google Maps cũng cho phép lựa chọn tuyến đường theo nhu cầu, chẳng hạn tránh đường thu phí, phà hoặc cao tốc. Với những chuyến đi dài, một tuyến chậm hơn nhưng dễ đi hoặc ít tốn phí đôi khi sẽ phù hợp hơn. Maps cũng đang bổ sung AI vào trải nghiệm điều hướng để giúp người dùng hiểu rõ hơn các lựa chọn trên hành trình.

Cuối cùng, nếu đi đến nơi có sóng điện thoại yếu hoặc muốn tiết kiệm dữ liệu di động, hãy tải bản đồ offline trước khi lên đường. Sau khi tải xuống, Google Maps vẫn có thể hiển thị bản đồ và hỗ trợ điều hướng khi lái xe trong khu vực đã tải.

Tuy nhiên, bản đồ offline có giới hạn. Người dùng sẽ không nhận được thông tin giao thông hoặc tuyến đường thay thế theo thời gian thực. Chỉ đường bằng phương tiện công cộng, xe đạp hoặc đi bộ cũng không khả dụng khi không có kết nối mạng.

Với những tính năng này, Google Maps có thể được sử dụng không chỉ khi đã đứng giữa một thành phố xa lạ và cần tìm đường, mà ngay từ lúc chưa biết đi đâu, đang chọn địa điểm và lên lịch trình cho chuyến đi.