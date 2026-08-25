Sản phẩm cuối cùng của Tim Cook

Apple bất ngờ tung ra loạt chip mới, cập nhật cấu hình cho máy tính Mac để bàn trước ngày Tim Cook rời khỏi vị trí CEO.

Mac Mini là sản phẩm đầu tiên được trang bị chip Apple M6. Ảnh: Apple.

Tối ngày 25/8 (giờ Hà Nội), Apple giới thiệu M6, con chip đầu tiên của hãng sản xuất trên tiến trình 2 nm. Ngoài ra, hãng còn trình làng hai máy tính Mac mini và Mac Studio mới. Hãng tung ra loạt thiết bị trong những ngày cuối Tim Cook còn tại vị CEO. Từ 1/9, John Ternus sẽ bắt đầu nhiệm kỳ dẫn dắt Táo khuyết của mình.

Các sản phẩm đều được tô đậm về khả năng xử lý, đặc biệt là tác vụ AI tại biên.Tuy nhiên, mẫu Mac Mini chứng kiến bước tăng giá lớn, khiến đây không còn lựa chọn phải chăng để người dùng tiếp cận hệ sinh thái máy tính Apple.

Chip 2 nm đầu tiên của Apple

M6 đánh dấu lần đầu Apple đưa tiến trình 2 nm vào một con chip thương mại. Tiến trình mới cho phép nhồi nhiều bóng bán dẫn hơn trên diện tích đế nhỏ hơn, qua đó cải thiện đồng thời hiệu năng và hiệu suất điện năng.

CPU của M6 có 12 nhân, nhiều hơn M5 hai nhân. Nó gồm 2 siêu nhân, 4 nhân hiệu năng cao và 6 nhân tiết kiệm điện. Apple khẳng định đây là chip có tốc độ đơn nhân nhanh nhất thế giới. Ở tác vụ đa nhân, M6 nhanh hơn M5 khoảng 20% và gấp 2,4 lần M1, theo công bố của Táo khuyết.

Bộ đôi chip mới của Apple. Ảnh: Apple.

GPU cũng lên 12 nhân, mỗi nhân tích hợp một bộ tăng tốc thần kinh (tác vụ AI) riêng. Cấu hình này nâng năng lực tính toán đồ họa cho AI thêm gần 30% so với M5 và hơn 8 lần so với M1, giúp rút ngắn thời gian xử lý câu lệnh của các mô hình ngôn ngữ lớn chạy tại bi. Hãng đồng thời tinh chỉnh kiến trúc nhân shader, công nghệ Dynamic Caching và dò tia bằng phần cứng, đẩy tốc độ dựng hình học lên thêm 50%.

Điểm nhấn còn lại nằm ở Neural Engine kép, mỗi khối 16 nhân. Sức mạnh tính toán đỉnh vì thế tăng gấp đôi so với thế hệ trước. Theo Apple, các khung nền tảng hệ thống tự động huy động cả hai khối cùng lúc, nhờ đó ứng dụng chạy mô hình AI nhanh hơn.

Về bộ nhớ, M6 hỗ trợ tối đa 32 GB RAM với băng thông 170 GB/s, cao hơn M5 10% và gấp 2,5 lần M1.

Mac Mini không còn rẻ

M6 xuất hiện đầu tiên trên Mac mini thế hệ mới. Người dùng có thể chọn M6 hoặc M5 Pro ra mắt hồi đầu năm.

So với bản Mac mini chạy M4 10 nhân, cấu hình 32 GB RAM và ổ lưu trữ 2 TB, máy mới xử lý CPU nhanh hơn 40%, đồ họa nhanh gấp đôi, tốc độ lưu trữ cũng gấp đôi. Riêng tác vụ AI đạt mức chênh lệch lớn nhất: nhanh gấp 4 lần.

Mac Studio mới dùng M5 Max hoặc M5 Ultra. Apple gọi M5 Ultra là con chip mạnh nhất từng sản xuất. Hãng ghép hai chip M5 Max dạng đế đôi bằng công nghệ UltraFusion thế hệ mới. Băng thông giữa các đế vượt 4,4 TB/s, mật độ kết nối tăng hơn 6 lần, giúp bốn đế vận hành như một bộ xử lý duy nhất.

M5 Max và M5 Ultra được sinh ra cho tác vụ đồ họa và AI cỡ lớn. Ảnh: Apple.

Kết quả là CPU 36 nhân với 12 siêu nhân và 24 nhân hiệu năng. Hiệu năng đơn nhân cao hơn M3 Ultra 25%, đa nhân hơn 30%. GPU lên tới 80 nhân, mỗi nhân có bộ tăng tốc thần kinh, cho năng lực tính toán AI gấp 4,5 lần M3 Ultra và hơn 6 lần M1 Ultra.

Bản cao nhất hỗ trợ 512 GB RAM, băng thông 1,2 TB/s,tăng 50% so với M3 Ultra. Dung lượng này cho phép lưu trữ tập dữ liệu lớn ngay trên máy và chạy trọn mô hình ngôn ngữ hàng trăm tỷ tham số. Người dùng cũng có thể ghép nhiều Mac Studio qua Thunderbolt 5 và RDMA để tạo bể bộ nhớ dùng chung. Một cụm 4 máy suy luận AI nhanh gấp 3 lần máy đơn lẻ.

Phiên bản M5 Max có CPU 18 nhân gồm 6 siêu nhân và 12 nhân hiệu năng, GPU tối đa 40 nhân, RAM tối đa 128 GB, băng thông 614 GB/s và ổ lưu trữ lên tới 8 TB. Apple cho biết hiệu năng AI của chip cao gấp 3,9 lần thế hệ trước.

Máy dùng kiến trúc SSD mới trên nền PCIe Gen 6, nhanh gấp đôi bản cũ. Chip N1 mang tới Wi-Fi 7 và Bluetooth 6 lần đầu trên dòng này. Cổng Thunderbolt 5 đạt băng thông 120 Gb/s. Máy cũng hỗ trợ tối đa đến 8 màn hình.