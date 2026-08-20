Sản phẩm mà Trung Quốc đang bỏ xa phần còn lại của thế giới

Từ thiết bị dành cho dân kỹ thuật, máy in 3D ngày càng dễ tiếp cận nhờ giá thấp hơn, thao tác đơn giản và khả năng tạo ra nhiều sản phẩm ngay tại nhà.

Máy in 3D đang dần trở thành thiết bị dễ tiếp cận hơn với người dùng phổ thông, mở rộng khả năng tự sản xuất và cá nhân hóa đồ vật tại nhà. Ảnh: SCMP.

Máy in 3D từng gắn với phòng thí nghiệm, trường đại học và các xưởng kỹ thuật, người dùng phải có kiến thức về thiết kế 3D, vật liệu và vận hành máy. Những năm gần đây, sự xuất hiện của các mẫu máy nhỏ gọn, tự động cân bằng và dễ thiết lập đang đưa công nghệ này đến gần hơn với người dùng phổ thông.

Trung Quốc là một trong những lực lượng thúc đẩy quá trình này. South China Morning Post từng ghi nhận các nhà sản xuất như Bambu Lab, Elegoo đưa máy in 3D tiêu dùng xuống mức khoảng 200- 300 USD (khoảng 5-8 triệu đồng), với những mẫu máy nặng chưa tới 10 kg. Hãng cho biết mục tiêu là hạ thấp rào cản để đưa công nghệ in 3D vào gia đình, gara và bàn làm việc.

Không chỉ cạnh tranh bằng giá, các doanh nghiệp Trung Quốc còn tập trung vào việc làm cho máy dễ sử dụng hơn. Creality, một trong những thương hiệu máy in 3D tiêu dùng lớn của Trung Quốc, đã phát triển từ nhà sản xuất máy in để bàn thành hệ sinh thái gồm phần cứng, vật liệu, nền tảng đám mây và công cụ thiết kế.

Theo Forbes, Creality đã xuất xưởng hơn 6,7 triệu máy in tới hơn 140 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nền tảng Creality Cloud của hãng có hơn 5,7 triệu người dùng đăng ký, cho phép tìm kiếm mẫu in, quản lý tác vụ và chia sẻ sản phẩm.

Creality phát triển máy in 3D theo hướng đơn giản hóa thao tác, kết hợp phần cứng với AI và nền tảng thiết kế để đưa công nghệ đến gần người dùng hơn. Ảnh: Creality.

Điểm quan trọng nằm ở việc người dùng không còn nhất thiết phải tự thiết kế mọi thứ từ đầu. AI đang giúp rút ngắn khoảng cách giữa ý tưởng và vật thể thật. Một số công cụ mới cho phép người dùng tạo mô hình 3D từ ảnh hoặc mô tả bằng văn bản, sau đó đưa trực tiếp vào quy trình in.

Forbes dẫn trường hợp Creality tích hợp mô hình Hunyuan 3D của Tencent vào nền tảng MakeNow. Người dùng có thể tải một bức ảnh lên để tạo mô hình nhân vật 3D có thể in được trong vài phút. Cách tiếp cận này hướng tới nhóm người không có kiến thức CAD nhưng vẫn muốn tự tạo sản phẩm cá nhân hóa.

Khi thao tác trở nên đơn giản, phạm vi sử dụng máy in 3D cũng mở rộng. Người dùng có thể tự tạo móc treo, hộp đựng, giá đỡ, linh kiện thay thế, đồ chơi, mô hình hoặc các chi tiết vừa với một không gian cụ thể. Những món đồ khó tìm mua hoặc cần kích thước riêng có thể được thiết kế và sản xuất ngay tại nhà.

Forbes cũng nhận định các máy in để bàn hiện nay có thể tạo ra nhiều sản phẩm từ tượng nhỏ, chậu cây đến dụng cụ gia đình. Các mẫu máy mới ngày càng được trang bị cảm biến và tính năng tự động nhằm giảm yêu cầu về kỹ thuật, thay đổi hình ảnh máy in 3D từ một công cụ dành cho người thích “vọc” công nghệ thành thiết bị dễ sử dụng hơn.

Sự thay đổi này có ý nghĩa lớn với cá nhân hóa sản phẩm. Với sản xuất truyền thống, việc tạo một sản phẩm duy nhất thường không kinh tế vì phải đầu tư khuôn hoặc thiết lập dây chuyền. Máy in 3D lại phù hợp với những sản phẩm số lượng nhỏ, kích thước riêng hoặc cần chỉnh sửa liên tục.

Trung Quốc cũng đang phát triển công nghệ in 3D ở những lĩnh vực vượt xa nhu cầu gia đình. South China Morning Post cho biết startup PollyPolymer đã phát triển vật liệu và công nghệ in 3D phục vụ ngành giày dép, đồng thời hợp tác với hơn 20 công ty robot tại Trung Quốc. Điều này cho thấy năng lực phần cứng và vật liệu đang được phát triển song song với thị trường máy in tiêu dùng.