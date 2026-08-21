Sát hạch lái xe sẽ có phần thi về làn vượt xe

Người dự thi sát hạch bằng lái ôtô sẽ phải thực hiện 2 bài tăng tốc vượt xe và tăng tốc chuyển làn, tuân thủ quy định về sử dụng làn đường và làn vượt xe.

Trên fanpage chính thức, Cục CSGT - Bộ Công an cho biết bài thi sát hạch đường trường từ ngày 1/3/2027 sẽ có thêm nội dung về kỹ năng người lái dành cho làn đường tốc độ cao, hay còn gọi là làn vượt xe.

Trong Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024, nội dung khoản 1 Điều 13 có quy định "Phương tiện tham gia giao thông đường bộ di chuyển với tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải theo chiều đi của mình".

Từ đây, chỉ sử dụng làn đường sát dải phân cách giữa cho việc chuyển làn vượt xe đã được Cục CSGT cụ thể hoá vào bài thi sát hạch đường trường.

Theo Thông tư 108/2026 ban ngày 29/6/2026 của Bộ trưởng Công an quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp sử dụng giấy phép lái xe quốc tế, tại phần thi sát hạch thực hành cho lái xe ôtô (các hạng) đã quy định đối với sát hạch thực hành lái xe trên đường, thí sinh dự sát hạch phải thực hiện 2 bài tăng tốc vượt xe và tăng tốc chuyển làn sẽ thực hiện các nội dung như sau:

Thí sinh sát hạch lái xe di chuyển tại làn đường số 2 (sát với làn 1 là làn đường sát dải phân cách giữa đường) nếu muốn vượt phải thực hiện việc chuyển làn đúng quy định (có báo hiệu xi-nhan và phải đảm bảo an toàn phía trước và phía sau khi chuyển làn), sau khi điều khiển xe vượt lên thì lại chuyển về làn 2.

Trường hợp tại làn 1 phía trước cùng chiều có xe đi chuyển tốc độ thấp hơn (vẫn trên tốc độ tối thiểu và dưới tốc độ tối đa), thí sinh sát hạch lái xe sẽ bật xi-nhan trái, kết hợp với các tín hiệu (còi, đèn, loa) để báo hiệu cho lái xe phía trước biết. Lái xe phía trước khi bảo đảm an toàn sẽ thực hiện chuyển sang làn 2 để nhường đường. Sau khi điều khiển xe vượt lên thì xe sát hạch lại chuyển về làn 2.

Mô tả phần thi kỹ năng sử dụng làn vượt xe trong bài thi sát hạch bằng lái ôtô. Ảnh: Cục CSGT.

Người dự sát hạch luôn để làn đường số 1 để lưu thông tốc độ cao và dành cho vượt xe. Qua đó để tạo sự luân chuyển cao nhất cho dòng xe trên đường, giúp đường thông thoáng hơn, lưu lượng phương tiện được giải phóng nhiều hơn.

Cục CSGT cho biết phần thi này sẽ bắt đầu thực hiện từ ngày 1/3/2027.

Trước đó, Cục CSGT xác nhận sẽ bắt đầu thí điểm làn vượt xe trên các tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cao tốc Cầu Giẽ - Cao Bồ (đoạn Cầu Giẽ - Ninh Bình). Trên các tuyến này, làn đường sát dải phân cách giữa sẽ trở thành làn đường dành riêng để vượt xe.

Phương tiện chỉ sử dụng làn này để vượt xe phía trước. Sau khi vượt xong và bảo đảm khoảng cách an toàn, người điều khiển phương tiện bắt buộc phải chuyển trở lại làn đường bên phải. Ngoài ra, phương tiện không được phép chạy liên tục trên làn vượt khi các làn bên phải hoàn toàn trống.

Cùng với phương án bố trí làn vượt xe, các tuyến cao tốc nói trên được đề xuất kết hợp điều chỉnh tốc độ khai thác tối đa xuống 100 km/h.