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Sau thời gian dài chờ đợi, phiên bản nâng cấp của siêu xe Lamborghini Revuelto đã chính thức ra mắt. Tương tự các đàn anh trước đây, chiếc xe này mang tên Revuelto SV.
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Được cầm lái bởi tài xế thử nghiệm của Lamborghini là Marco Mapelli, siêu xe này đã lập kỷ lục 1 phút 41,6 giây tại trường đua Hockenheimring (Đức). Đây là thành tích tốt nhất của một mẫu xe thương mại tại trường đua này.
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Về ngoại hình, Lamborghini Revuelto SV vẫn tuân thủ theo triết lý thiết kế của các phiên bản Super Veloce, bao gồm gói thiết kế khí động học mới cùng cánh gió cố định cỡ lớn.
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Hiện tại, Lamborghini vẫn chưa tiết lộ thông tin vận hành của siêu xe này. Lamborghini Revuelto bản tiêu chuẩn được trang bị động cơ V12 hút khí tự nhiên 6.5L cùng 3 động cơ điện phụ trợ.
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Cơ cấu plug-in hybrid này được Lamborghini gọi là HPEV (High Performance Electrified Vehicle), sản sinh công suất tối đa 1.015 mã lực, giúp tăng tốc 0-100 km/h trong 2,5 giây, tốc độ tối đa hơn 350 km/h.
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Siêu xe Lamborghini Revuelto SV sẽ chính thức ra mắt tại sự kiện The Quail trong tuần lễ Monterey Car Week 2026 (Mỹ). Tại Việt Nam, siêu xe bản tiêu chuẩn có giá từ 44 tỷ đồng.
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