Được cầm lái bởi tài xế thử nghiệm của Lamborghini là Marco Mapelli, siêu xe này đã lập kỷ lục 1 phút 41,6 giây tại trường đua Hockenheimring (Đức). Đây là thành tích tốt nhất của một mẫu xe thương mại tại trường đua này.