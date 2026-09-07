Dòng iPhone 17 và iPhone 16 vẫn đắt hàng khi iPhone 18 sắp ra mắt

Dòng iPhone 17 và iPhone 16 đang có nhiều biến động mạnh mẽ về giả cả lẫn tâm lý người mua trong giai đoạn chuyển giao đến dòng iPhone 18 sắp ra mắt.

iPhone 17 Pro Max đang là lựa chọn hàng đầu trong phân khúc smartphone cao cấp.

Nhìn qua các đại lý phân phối iPhone tại Việt Nam, các chương trình khuyến mãi, trợ giá và “Thu cũ - Đổi mới” đang được đẩy mạnh để kích cầu, đồng thời dọn đường cho thế hệ iPhone 18 tiếp theo xuất hiện.

Theo ghi nhận từ hệ thống bán lẻ điện thoại di động Viettablet, dòng sản phẩm iPhone 17 series vẫn giữ mức giá tương đối ổn định. Mặc dù đã đi qua gần hết vòng đời đỉnh cao, dòng máy này vẫn có thể duy trì sức hút lớn nhờ vào các đột phá công nghệ vượt trội mà Apple đã trang bị.

Ở hướng ngược lại, dòng iPhone 16 xuất hiện từ năm 2024 đang trải qua giai đoạn “đáy giá”. Đặc biệt, sự xuất hiện của dòng máy giá tốt iPhone 16e đã biến dải sản phẩm iPhone 16 trở thành điểm đến lý tưởng cho người dùng thực dụng, những ai không chạy theo xu hướng mà chú trọng vào tỷ lệ hiệu năng trên giá thành.

Dòng iPhone 17 dẫn đầu với công nghệ đỉnh cao

Không thể phủ nhận, iPhone 17 ra mắt năm ngoài đã mang đến những tiêu chuẩn mới cho phân khúc siêu cao cấp. Cho đến thời điểm hiện tại, sức nóng của dòng sản phẩm này vẫn chưa có dấu hiệu sụt giảm. Tại Viettablet, phiên bản iPhone 17 tiêu chuẩn được ghi nhận đang dao động quanh mức 22,4 triệu đồng. Trong khi đó, dòng cao cấp nhất iPhone 17 Pro Max chính hãng đang duy trì ở mức 31,89 triệu đồng.

Hơn nữa, việc trang bị bộ vi xử lý Apple A19 và A19 Pro được xây dựng trên tiến trình tối tân giúp tối ưu hóa năng lượng vượt trội. Đồng thời, hệ thống camera selfie cũng được nâng cấp lên 18MP. Sự kết hợp giữa nhiều yếu tố giúp iPhone 17 vận hành những tính năng Apple Intelligence nâng cao mượt mà và trực quan.

Dòng iPhone 17 thống trị thị trường với hiệu suất hoạt động cao.

Sở dĩ dòng máy này giữ giá khá tốt là nhờ vào các nâng cấp có tính bước ngoặt. Apple đã trang bị màn hình Super Retina XDR tích hợp tần số quét cao ProMotion 120 Hz đồng đều trên tất cả các phiên bản, xóa bỏ sự phân biệt đối xử hoàn toàn ở các thế hệ trước.

Sức hút của iPhone 16 chưa có dấu hiệu sụt giảm

Dù đã nhường lại vị trí dẫn đầu cho thế hệ iPhone 17, dòng iPhone 16 lại đang là “gà đẻ trứng vàng” về mặt doanh số tại phân khúc cao cấp và thị trường máy Like New.

Hiện tại, giá đập hộp của mẫu iPhone 16 chính hãng tại Viettablet đang dao động từ 16,9 triệu đồng, giảm khá sâu so với thời điểm bắt đầu mở bán. Đặc biệt ở thị trường máy đã qua sử dụng, iPhone 16 Pro Max bản 99% đang có mức giá “chạm đáy”, rơi vào khoảng 23,09 triệu đồng.

Dòng iPhone 16 ghi nhận mức giá dễ tiếp cận hơn kể từ thời điểm ra mắt.

Đáng chú ý nhất trong phân khúc này phải kể đến phiên bản “kinh tế” iPhone 16e được Apple tung ra để tối ưu hóa chi phí cho người dùng. Ở thời điểm hiện tại, iPhone 16e chính hãng mới fullbox nguyên seal chỉ có mức giá khởi điểm dao động quanh mức 12,29 triệu đồng. Đây được xem là mức giá có tính “hủy diệt” đối với một sản phẩm đóng mac Apple.

Dù có mức giá dễ tiếp cận, iPhone 16e vẫn thừa hưởng ngôn ngữ thiết kế hiện đại, camera chất lượng cao và thời lượng pin ấn tượng. Điểm ăn tiền là máy vẫn được trang bị phần cứng đủ mạnh để xử lý mượt mà hệ điều hành iOS mới nhất và các tính năng cốt lõi Apple Intelligence.

Về mặt công nghệ, chip Apple A18 trên iPhone 16 vẫn là một con “quái vật” hiệu năng ở thời điểm hiện tại. Máy hoàn toàn đáp ứng tốt mọi tựa game đồ họa nặng nhất và xử lý tác vụ AI. Việc thiếu vắng màn hình 120Hz trên bản tiêu chuẩn và bản 16e có lẽ là một điểm trừ, nhưng với tệp phổ thông, độ mượt mà từ hệ điều hành iOS đã là quá đủ cho nhu cầu dùng từ 3 - 4 năm tới.

Tâm lý người tiêu dùng: Chờ đợi hay xuống tiền?

Một bộ phận người dùng đang sở hữu các dòng máy đời cũ (iPhone 13, iPhone 14) đang tận dụng làn sóng giảm giá để tiếp cận iPhone 16. Với nhóm người dùng có hầu bao eo hẹp hay học sinh, sinh viên, iPhone 16e là sản phẩm hoàn hảo để gia nhập hệ sinh thái Apple với mức chi phí nhỏ nhất.

Ở phía ngược lại, nhóm khách hàng đam mê công nghệ cao cấp hoặc đang sở hữu iPhone 17 Pro/Pro Max lại đang có xu hướng mang máy đi định giá sớm tại các chương trình Thu cũ đổi mới. Tâm lý “bán sớm để giữ giá” thường xuất hiện khi sắp đến sự kiện thường niên tiếp theo của Apple. Người dùng muốn tối ưu hóa giá trị thanh lý của mẫu máy hiện tại để chuẩn bị tài chính cho cho cuộc đua sở hữu iPhone 18 mới trong ngày đầu mở bán.

Thị trường iPhone tại Việt Nam hiện tại đang phản ánh chính xác quy luật cung cầu và chu kỳ sản phẩm Apple. Dòng iPhone 17 vẫn đang làm tốt nhiệm vụ giữ vững hình ảnh cao cấp và tiên phong của hãng. Trong khi đó, iPhone 16 lại đang âm thầm chiếm lĩnh thị trường nhờ mức giá ngày càng dễ tiếp cận với số đông khác hàng.