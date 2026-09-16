Thành phố Mỹ tìm cách đơn giản hóa sạc xe điện

Thành phố New York chuẩn bị cho kế hoạch lắp đặt hàng trăm trụ sạc Level 2 trên đường, hỗ trợ người dùng và cánh tài xế taxi công nghệ sạc xe điện khi đang đỗ qua đêm.

Theo InsideEVs, thành phố New York vừa chọn It’s Electric làm nhà thầu lắp đặt hàng trăm trụ sạc ven đường tại khắp 5 quận của thành phố.

Ý tưởng của kế hoạch này là giúp việc chuyển đổi xe điện trở nên dễ dàng hơn, nhất là với thành phố New York - nơi nổi tiếng khó tìm chỗ đỗ xe, trong khi sạc xe điện luôn là một thách thức.

Hàng trăm trụ sạc ven đường

It’s Electric sẽ lắp đặt 700 trụ sạc Level 2 trên khắp New York trong 3 năm tới, cho phép sạc điện khi đang đỗ xe. Nỗ lực này sẽ hướng đến thiết lập hạ tầng sạc công cộng tương tự mô hình đang khá phổ biến tại châu Âu.

“Một khi bạn rời Los Angeles và đến Boston, New York, San Francisco, D.C., Philadelphia, bạn sẽ thấy những nơi này hoàn toàn thiếu vắng các trụ sạc”, Tiya Gordon, đồng sáng lập kiêm COO của It’s Electric chia sẻ.

Đặc trưng của người dùng xe điện Mỹ là tỷ lệ khá cao những người sinh sống trong nhà ở riêng lẻ. Điều này tạo ra lợi thế cho quá trình điện hóa giao thông, bởi chủ xe điện có thể sạc xe ngay trong garage hoặc sân vườn với chi phí tương đối thấp.

Câu chuyện có phần khó khăn hơn với nhóm người sinh sống trong căn hộ tại những thành phố có mật độ dân cư cao nhất nhì nước Mỹ.

Trạm sạc nhanh DC là một trong những giải pháp phổ biến và dễ thu hút nguồn vốn công, nhưng giới nghiên cứu vẫn tin rằng trụ sạc Level 2 bố trí ven đường là giải pháp quan trọng để đẩy nhanh tiến trình phủ sóng xe điện ở đô thị.

Thành phố New York hiện có sẵn 88 trụ sạc ven đường, được Flo lắp đặt thông qua chương trình thí điểm. Các trụ này sẽ dần được thay thế bởi It’s Electric trong tương lai.

Hồi tháng 8, giới chức New York cho biết các trụ sạc ven đường rất phổ biến với người dùng xe điện. Sở Giao thông vận tải thành phố New York cho biết thêm, vị trí cạnh các trụ sạc này ghi nhận khoảng 70% thời gian có xe đỗ, khoảng 85% thời gian xe đỗ có ghi nhận hoạt động sạc điện từ người dùng.

New York đang mở rộng chương trình cắt giảm phát thải CO2 và hỗ trợ mục tiêu điện hóa toàn bộ đội xe taxi công nghệ vào năm 2030. Với các địa điểm mới của It’s Electric, New York ưu tiên chọn những nơi tập trung đông đảo tài xế Uber, Lyft và taxi truyền thống.

Tiya Gordon hy vọng động thái này sẽ tạo ra bước ngoặt cho 80.000 tài xế taxi công nghệ đang hoạt động tại thành phố New York.

“Nếu không có sạc ven đường tại trung tâm, cánh tài xế buộc phải lái xe đến một số ít các trạm sạc nhanh, sau đó xếp hàng dài, phải trả 0,50 USD cho mỗi kWh sạc, trước khi tiếp tục lái xe 2 giờ để quay trở lại Manhattan”, Tiya Gordon cho biết.

Nữ COO mô tả việc bố trí trụ sạc trên đường sẽ cho phép tài xế taxi đỗ xe qua đêm, đi ngủ và nhận được một chiếc xe điện đầy pin sẵn sàng hoạt động vào sáng hôm sau.

Trụ sạc không kèm dây

Chuyên trang InsideEVs lưu ý các trụ sạc Level 2 của It’s Electric khác biệt so với phần lớn trụ cùng loại. Do không kèm dây sạc, người dùng phải tự mang theo dây sạc được cung cấp bởi chính It’s Electric.

Các trụ sạc trên đường của It’s Electric cũng không có màn hình hay thiết bị đọc thẻ tín dụng. Tiya Gordon cho biết thiết kế này đã được lên phương án ngay từ đầu để “chinh phục” Ủy ban Thiết kế công cộng New York.

Được biết, các trụ sạc của It’s Electric lấy điện từ các tòa nhà căn hộ lân cận, giúp giảm chi phí hạ tầng và rút ngắn thời gian lắp đặt. Hệ thống trụ sạc sẽ được bố trí rải rác khắp thành phố, không quá 2 trụ cho mỗi dãy phố.