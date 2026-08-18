Thu phí 6.600 đồng/tháng, VETC và ePass có thể kiếm được bao nhiêu?

Khoản thu phí dịch vụ quản lý tài khoản chỉ 6.600 đồng/tháng/ví với khách hàng cá nhân vẫn có thể giúp VETC và ePass thu về khoản tiền khá lớn.

Như trong bài viết trước của Tri Thức - Znews, hai ứng dụng thanh toán phí giao thông VETC và ePass đồng loạt thông báo thu phí dịch vụ quản lý tài khoản 6.600 đồng/tháng/ví (đã bao gồm VAT) với khách hàng cá nhân, bắt đầu từ ngày 1/8.

Với việc sở hữu tệp khách hàng tương đối lớn như hiện tại, VETC và ePass có thể thu về bao nhiêu nhờ chính sách thu phí dịch vụ quản lý tài khoản này?

Tệp người dùng khổng lồ

Hồi tháng 9/2025, Cục Đường bộ (Bộ Xây dựng) cho biết tính đến thời điểm đó, cả nước có khoảng 5,8 triệu tài khoản giao thông, tương đương tệp người dùng quy mô 5,8 triệu đơn vị, phân bổ cho 2 ứng dụng VETC và ePass.

Cũng tại thời điểm nói trên, trong thông báo có liên quan đến tiến trình chuyển đổi tài khoản giao thông, VETC xác nhận đang sở hữu 3,8 triệu người dùng.

Với giả định con số người dùng các ứng dụng thanh toán phí giao thông không tăng lên kể từ tháng 9/2025, VETC đang có 3,8 triệu người dùng, trong khi số lượng người dùng của ePass theo ước tính sẽ rơi vào khoảng 2 triệu.

Trong thông báo thu phí dịch vụ quản lý tài khoản, cả VETC và ePass đều cho biết với khách hàng doanh nghiệp, mức phí hàng tháng sẽ là 66.000 đồng.

Tuy nhiên để phục vụ nội dung bài viết, Tri Thức - Znews sẽ giả định toàn bộ tài khoản của VETC và ePass đều là tài khoản cá nhân, tương ứng mức phí dịch vụ phải trả hàng tháng là 6.600 đồng.

Đơn vị Phí tài khoản (đồng/tháng) Số lượng người dùng (đến tháng 9/2025) Số tiền thu mỗi tháng (tỷ đồng) Số tiền thu mỗi quý (tỷ đồng) Số tiền thu mỗi năm (tỷ đồng) VETC 6.600 3,8 triệu 25,08 75,24 300,96 ePass 2 triệu 13,2 39,6 158,4 Giả định toàn bộ tài khoản VETC và ePass là tài khoản cá nhân.

Như vậy trong kịch bản toàn bộ khách hàng của VETC và ePass là tài khoản cá nhân, số tiền các đơn vị này có thể thu về mỗi năm đã khá lớn, lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Chuyển sang giả định 10% số lượng người dùng của VETC và ePass là tài khoản doanh nghiệp, tức phải chịu mức phí 66.000 đồng/tháng, số tiền thu được ở trên sẽ có sự thay đổi khá đáng kể.

Khi này, VETC thu 22,572 tỷ đồng /tháng phí dịch vụ từ các tài khoản cá nhân, thêm 25,08 tỷ đồng từ các tài khoản doanh nghiệp, tổng cộng 47,652 tỷ đồng /tháng. Trong cả năm, doanh thu của VETC từ mảng này đạt 571,824 tỷ đồng - với giả định 3,8 triệu tài khoản có 90% là tài khoản cá nhân, bên cạnh 10% còn lại là tài khoản doanh nghiệp.

Với ePass, số tiền có thể thu được hàng tháng cho kịch bản này là 25,08 tỷ đồng . Tính cho cả năm, số tiền mà ePass có thể thu về ở mảng này đạt 300,96 tỷ đồng .

VETC và ePass đang thu phí tài khoản 6.600 đồng/tháng/ví với cá nhân. Ảnh minh họa: Ngọc Tân.

Lúc này, các bên đều chưa có số liệu công khai về cơ cấu tài khoản cá nhân và tổ chức mà VETC hay ePass đang sở hữu.

Do đó, kịch bản 90% tài khoản cá nhân và 10% tài khoản doanh nghiệp ở trên chỉ được dùng để minh họa mức độ chênh lệch của doanh thu từ việc thu phí dịch vụ quản lý tài khoản.

Người dùng được gì?

Trước thông tin VETC và ePass thu phí dịch vụ quản lý tài khoản, nhiều người dùng tỏ ra băn khoăn, bởi hai đơn vị này là các bên duy nhất cung cấp dịch vụ ví điện tử trả phí ETC tại Việt Nam.

"Việc gần như độc quyền đã giúp VETC và ePass hưởng lợi từ tệp người dùng lớn tại Việt Nam. Do đó khi cả 2 bắt tay nhau cùng thu phí, dù chỉ bằng cốc trà đá mỗi tháng, cũng khiến tôi cảm thấy khó hiểu", anh Đức Vương (30 tuổi, TP.HCM), chủ sở hữu xe Toyota Corolla Cross, cho biết.

Trong thông báo thu phí dịch vụ quản lý tài khoản, VETC giải thích động thái này hướng đến duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ ví điện tử VETC, đồng thời đảm bảo hệ thống thanh toán điện tử hoạt động ổn định, an toàn và liên tục 24/7.

Đơn vị này cho biết việc thu phí cũng giúp đáp ứng các chi phí vận hành, hạ tầng công nghệ, bảo mật, đối soát giao dịch và kết nối với hệ thống ngân hàng.

Ứng dụng ePass cho biết khoản phí góp phần duy trì và nâng cấp hạ tầng công nghệ, vận hành và đối soát giao dịch theo thời gian thực, tăng cường bảo mật và chất lượng dịch vụ.

Tuy nhiên, phía ePass cũng lưu ý quy định này áp dụng đối với trường hợp khách hàng sử dụng Viettel Money để liên kết tài khoản giao thông.

VETC và ePass cam kết nâng cao chất lượng, bảo mật khi thu phí dịch vụ quản lý tài khoản. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Như vậy, cả VETC và ePass đều nhấn mạnh việc thu phí sẽ giúp khách hàng có thể sử dụng dịch vụ ổn định, an toàn và liên tục. Chất lượng dịch vụ và bảo mật cũng được cam kết khi 2 ứng dụng này bắt đầu thu phí khách hàng từ tháng 8/2026.

Nếu được VETC và ePass thực hiện như cam kết, việc duy trì chất lượng và độ ổn định của dịch vụ nhìn chung có thể mang lại lợi ích đáng kể cho người dùng.

Trải nghiệm người dùng khi sử dụng dịch vụ ETC trên cao tốc đóng vai trò quan trọng. Một giao dịch gặp lỗi không chỉ ảnh hưởng đến một xe, mà có thể tạo ra ùn ứ nhẹ tại trạm thu phí, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm giữa các xe đang chạy trên cùng làn.

Việc cam kết về bảo mật, đối soát giao dịch từ VETC và ePass cũng khá quan trọng trong thời buổi hiện nay, nhất là với các doanh nghiệp quản lý lượng lớn phương tiện, số tiền phí ETC từng kỳ khá lớn.

Thu phí không dừng giúp các tuyến cao tốc cải thiện tốc độ lưu thông. Ảnh minh họa: Quỳnh Danh.

Với khách hàng cá nhân, mức thu 6.600 đồng/tháng phí dịch vụ cho các ứng dụng VETC và ePass tương đương chỉ 79.200 đồng/năm - con số không quá đáng kể.

Ở nhóm khách hàng doanh nghiệp, khoản phí dịch vụ thường niên cho một tài khoản sẽ là 792.000 đồng. Với việc mỗi tài khoản doanh nghiệp hiện chia sẻ cho nhiều phương tiện giao thông cùng đội xe, khoản phí dịch vụ gần 800.000 đồng/năm chia đều cho từng xe sẽ thấp hơn đáng kể.