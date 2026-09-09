Trung Quốc làm động cơ xăng chạy được dưới nước

Liên doanh giữa Renault với nhà sản xuất ôtô Geely của Trung Quốc công bố động cơ xăng B20 với khả năng duy trì hoạt động trong điều kiện ngập nước sâu đến hơn 1 mét.

Theo Carscoops, Horse Powertrain vừa công bố động cơ xăng B20 mới với khả năng chống nước, được cho là có thể duy trì hoạt động ngay cả khi ngập dưới nước sâu 1,1 mét. Horse Powertrain là liên doanh thành lập năm 2024 giữa Renault và Geely.

Động cơ này là loại 4 xy-lanh dung tích 2.0L, được thiết kế dành riêng cho các dòng xe hybrid như HEV, PHEV và EREV. Horse Powertrain cho biết động cơ B20 có thể sản sinh công suất dao động 188-248 mã lực tùy thiết lập, mô-men xoắn cực đại 300-380 Nm, đồng thời duy trì khối lượng bản thân ở mức 130 kg.

Liên doanh giữa Renault và Geely đã trang bị cho động cơ B20 các cảm biến và linh kiện điện tử khép kín, đi cùng khả năng làm kín chuyên dụng giữa động cơ và hộp số, đảm bảo chuẩn chống nước IPX8.

Khi phát hiện đang ở dưới nước, hệ thống điều khiển của động cơ có thể tự điều chỉnh phản hồi chân ga hoặc giới hạn công suất, tùy điều kiện thực tế. Điều này cho phép xe tiếp tục vận hành, tránh tình trạng động cơ ngừng hoạt động trong trường hợp chủ xe quyết định thực hiện một màn lội nước.

Ở điều kiện vận hành trên cạn, Horse Powertrain cho biết động cơ xăng B20 có thể chinh phục đoạn đường với độ dốc đến 100%, tương đương góc nghiêng 45 độ.

Động cơ chu trình Miller kết hợp công nghệ phun nhiên liệu trực tiếp, piston thiết kế đặc biệt cùng cổng nạp tạo luồng xoáy cao cho phép B20 đạt hiệu suất nhiệt 48,4% theo công bố.

Con số này cao hơn trung bình 25-30% trên hầu hết động cơ đốt trong thông thường, nhỉnh hơn mức 40% trên động cơ chu trình Miller của Toyota Prius. Hệ thống làm mát kép chủ động cũng được thiết kế để giữ nhiệt độ trong tầm kiểm soát trong suốt quá trình leo dốc dài hoặc các tình huống tải nặng khác.

Động cơ B20 xuất hiện lần đầu tại triển lãm ôtô Bắc Kinh đầu năm nay, đã được trang bị trên Geely Galaxy Cruiser 700 dành cho thị trường Trung Quốc. Trên mẫu SUV địa hình mang nhiều nét tương đồng Land Rover Defender, động cơ B20 kết hợp một động cơ điện ở cầu trước và 2 động cơ điện tại cầu sau, cho công suất đầu ra tối đa 1.129 mã lực.