Xe điện BYD và Geely bị réo tên vì 'sai số', có xe bán ở Việt Nam

Các sai lệch về chiều dài cơ sở và mức tiêu thụ nhiên liệu giữa đăng ký với thực tế là nguyên nhân Geely EX2 và BYD Qin L DM-i bị cơ quan quản lý Trung Quốc réo tên.

Theo Autohome, Bộ Công nghiệp và công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT) vừa công khai các phát hiện liên quan đến “sự phù hợp trong sản xuất” liên quan đến Geely EX2 và BYD Qin L DM-i trong đợt kiểm tra thường niên năm 2025.

Thông báo bao gồm 7 mẫu xe thuộc 4 nhóm vi phạm. Các kết luận chỉ liên quan đến xe được lấy mẫu kiểm tra, không cấu thành lệnh triệu hồi với toàn bộ dải sản phẩm.

Theo MIIT, Geely EX2 - vốn được bán tại quê nhà dưới tên gọi Geely Xingyuan - sở hữu chiều dài cơ sở thực tế sai lệch vượt 1% so với giá trị do hãng công bố. Thông báo từ MIIT không nêu cụ thể chiều dài cơ sở đo được thực tế, cũng như số mm chênh lệch cụ thể giữa các số liệu.

Chiều dài cơ sở là thông số kích thước đã đăng ký của xe. Do vậy, vụ việc của Geely EX2 chỉ là vấn đề về sự phù hợp trong sản xuất hàng loạt, không phải lỗi về mặt hiệu suất hay an toàn.

Với BYD Qin L DM-i, MIIT cho biết mức tiêu thụ nhiên liệu ở chế độ duy trì dung lượng pin (chế độ CS) của mẫu PHEV được kiểm tra đã vượt qua giá trị mà BYD kê khai trong hồ sơ. Thông báo không tiết lộ con số tiêu thụ thực tế cũng như khoảng chênh lệch cụ thể.

Ở chế độ CS, gói pin cao áp được duy trì trong phạm vi dung lượng cố định, trong khi động cơ đốt trong đóng vai trò vận hành chính. Trường hợp của BYD Qin L DM-i liên quan đến hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu đã kê khai trong điều kiện thử nghiệm.

MIIT cho biết đã áp dụng các biện pháp khác nhau dựa trên mức độ nghiêm trọng của từng trường hợp. Các biện pháp này có thể bao gồm yêu cầu khắc phục, tạm dừng hoặc hủy bỏ thông tin sản phẩm liên quan trong danh mục, hay tạm dừng truyền dữ liệu điện tử chứng nhận xuất xưởng. Thông báo công khai đã không nêu rõ biện pháp cụ thể nào đã được áp dụng riêng cho Geely hay BYD.

Động thái công khai này diễn ra sau khi MIIT cùng Bộ Công an Trung Quốc và các bên liên quan khởi động chiến dịch kéo dài một năm trên toàn quốc vào ngày 27/8 nhằm kiểm tra chất lượng và sự phù hợp trong sản xuất ôtô. Chiến dịch bao gồm tăng cường giám sát sự phù hợp sản xuất, kiểm tra tại chỗ và tăng cường lấy mẫu, thử nghiệm xe cũng như các linh kiện quan trọng.

MIIT cũng kêu gọi các hãng xe tăng cường kiểm soát sự phù hợp trong sản xuất, quản lý chuỗi cung ứng và kiên quyết chống lại sự cạnh tranh không lành mạnh. Thông báo không đề cập đến việc nhà sản xuất nào phải dừng sản xuất dòng xe bị ảnh hưởng.

Hiện, Geely EX2 và BYD Qin L DM-i đều thuộc nhóm ôtô bán chạy hàng đầu, dù sức hút đã có phần giảm sút so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng 7, doanh số BYD Qin L DM-i đạt tổng cộng 7.732 xe, giảm 22,9% so với tháng trước và giảm 68,4% so với cùng kỳ năm trước. Hồi tháng 9/2025, đã có 27.382 xe Qin L DM-i được giao đến tay khách hàng Trung Quốc.

Doanh số Geely Xingyuan đạt 32.306 xe trong tháng 7 năm nay, thấp hơn 3,2% so với tháng trước và giảm 27,0% so với cùng kỳ năm ngoái. Mẫu hatchback chạy điện từng đạt đỉnh doanh số 48.080 xe tại quê nhà vào tháng 9/2025.

Ở Việt Nam, Geely EX2 có 2 phiên bản, giá bán lần lượt 459 triệu đồng cho bản Pro và 499 triệu đồng cho bản Max.